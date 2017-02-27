Додано: Суб 25 вер, 2021 12:51

kluychkooleg написав: 27.20 десь у грудні, чи 27.50 це врятує батька девальвунів?





40-70 копеек на долларе - тоже деньги.

Хотя того же можно на оттносительно небольших суммах достигнуть и на текущих за 3-4 месяца.

Стабильность. Дежавю. Ах да, как-то было стабильно по 8. А до этого по 5. А до этого по 2. 40-70 копеек на долларе - тоже деньги.Хотя того же можно на оттносительно небольших суммах достигнуть и на текущих за 3-4 месяца.Стабильность. Дежавю. Ах да, как-то было стабильно по 8. А до этого по 5. А до этого по 2.

Ну до чого ці крайнощі.Я нікого не заганяю, я не на роботі, мені не підгорає і я тут не цілодобово, захожу коли є настрій, іноді раз на тиждень, я прийшов сюди в 2009-му до ДС, бо бажав оперативно знати куди вітер відносить курс і чого він рухається, хоча і маю економічну освіту, але тут вже я зрозумів, що вона мала б бути кращою((За ці роки я зрозумів які приблизно в нас "економічні цикли". Думаю до літа 2022 курс буде в межах 27.20, макс. 27.50.Далі я для себе буду корегувати стратегію у власних фінансах після аналізу що там буде з газом, врожаєм, ціні на залізо-рудну продукцію, політичну складову, виконання бюджета.Так що ці істерики і маніпуляції про 2...5...8, це вже було, більше такого не буде, а слід визнати, що справжній гріх було не кататись під 20-25 % чистих річних відсотків, тільки петя 200 створив дефолтний девал, якій тяжко відбити, а так пару років і все, знову в плюсі.Ще не факт, що взимку далеко за 27 втічем. Будете зливатись по 27 перед весною? Чи будете на зеленому заборі разом із трудяжкою із ольгіно?