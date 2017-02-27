somilitark написав:Ви розвели всіх як котиків, які могли сидіти собі на депо чи ОВДП півроку чи рік? Ви вкрали 8 або 10% в людей у валюті, ось і вся розповідь, це все що треба знати про "осінню девальвацію" і староверів, що її сповідають(((
Ті, хто сидять зараз в доларі втратять набагато більше аніж 8-10%. Булька в енергетиці лише почала надуватися і може надуватися до 2024-2025 року. А високі ціни на енергію потягнуть зараз ціни на все: електроенергію, логістику, сталь, будматеріали та їжу. Ситуація настільки серйозна, що навіть не були опубліковані ціни на енергетичне вугілля в Китаї в решулярному огляді. https://thecoalhub.com/world-coal-marke ... ek-38.html
27.20 десь у грудні, чи 27.50 це врятує батька девальвунів?
40-70 копеек на долларе - тоже деньги. Хотя того же можно на оттносительно небольших суммах достигнуть и на текущих за 3-4 месяца. Стабильность. Дежавю. Ах да, как-то было стабильно по 8. А до этого по 5. А до этого по 2.
Ну до чого ці крайнощі. Я нікого не заганяю, я не на роботі, мені не підгорає і я тут не цілодобово, захожу коли є настрій, іноді раз на тиждень, я прийшов сюди в 2009-му до ДС, бо бажав оперативно знати куди вітер відносить курс і чого він рухається, хоча і маю економічну освіту, але тут вже я зрозумів, що вона мала б бути кращою(( За ці роки я зрозумів які приблизно в нас "економічні цикли". Думаю до літа 2022 курс буде в межах 27.20, макс. 27.50. Далі я для себе буду корегувати стратегію у власних фінансах після аналізу що там буде з газом, врожаєм, ціні на залізо-рудну продукцію, політичну складову, виконання бюджета. Так що ці істерики і маніпуляції про 2...5...8, це вже було, більше такого не буде, а слід визнати, що справжній гріх було не кататись під 20-25 % чистих річних відсотків, тільки петя 200 створив дефолтний девал, якій тяжко відбити, а так пару років і все, знову в плюсі. Ще не факт, що взимку далеко за 27 втічем. Будете зливатись по 27 перед весною? Чи будете на зеленому заборі разом із трудяжкою із ольгіно?
zРадио написав: Пока сохраняется премия к доходности, на которую вы молитесь, а может и живете, гривна будет подвержена большей инфляции, чем доллар. Ничего крамольного и зрадного в этом нет - это история всех валют развивающихся стран.
Безусловно. В то же время: 1. сейчас эта премия сильно меньше 2. Свободы на валютном рынке намного больше.
Поэтому, девала можно ожидать, но скачкообразного не будет, при элементарном планировании все желающие успеют перейти в скв.