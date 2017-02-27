RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8320832183228323

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 160
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
10
26,50-27,00
27%
43
27,00-27,50
45%
72
27,50-28,00
10%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
3%
5
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 12:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Ви розвели всіх як котиків, які могли сидіти собі на депо чи ОВДП півроку чи рік?
Ви вкрали 8 або 10% в людей у валюті, ось і вся розповідь, це все що треба знати про "осінню девальвацію" і староверів, що її сповідають(((

Ті, хто сидять зараз в доларі втратять набагато більше аніж 8-10%. Булька в енергетиці лише почала надуватися і може надуватися до 2024-2025 року. А високі ціни на енергію потягнуть зараз ціни на все: електроенергію, логістику, сталь, будматеріали та їжу.
Ситуація настільки серйозна, що навіть не були опубліковані ціни на енергетичне вугілля в Китаї в решулярному огляді.
https://thecoalhub.com/world-coal-marke ... ek-38.html

Та й станом на сьогодні, не зважаючи на цьогорічні локдауни та факапи початку року, Енергоатом перевершив виробництво за 9 місяців 2019
https://www.energoatom.com.ua/ua/press_ ... rgii-48168
https://www.energoatom.com.ua/ua/actvts ... 19_rik-211
Виробництво е/е за 9 місяців 2019 року: АЕС – 60 562,4 млн кВтгод,

З початку 2021 року (по 23 вересня включно) виробництво становить 60 292,59 млн кВт·г.
Denik
 
Повідомлень: 1030
З нами з: 23.02.09
Подякував: 270 раз.
Подякували: 646 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 12:51

  kluychkooleg написав:
27.20 десь у грудні, чи 27.50 це врятує батька девальвунів?


40-70 копеек на долларе - тоже деньги.
Хотя того же можно на оттносительно небольших суммах достигнуть и на текущих за 3-4 месяца.
Стабильность. Дежавю. Ах да, как-то было стабильно по 8. А до этого по 5. А до этого по 2.

Ну до чого ці крайнощі.
Я нікого не заганяю, я не на роботі, мені не підгорає і я тут не цілодобово, захожу коли є настрій, іноді раз на тиждень, я прийшов сюди в 2009-му до ДС, бо бажав оперативно знати куди вітер відносить курс і чого він рухається, хоча і маю економічну освіту, але тут вже я зрозумів, що вона мала б бути кращою((
За ці роки я зрозумів які приблизно в нас "економічні цикли". Думаю до літа 2022 курс буде в межах 27.20, макс. 27.50.
Далі я для себе буду корегувати стратегію у власних фінансах після аналізу що там буде з газом, врожаєм, ціні на залізо-рудну продукцію, політичну складову, виконання бюджета.
Так що ці істерики і маніпуляції про 2...5...8, це вже було, більше такого не буде, а слід визнати, що справжній гріх було не кататись під 20-25 % чистих річних відсотків, тільки петя 200 створив дефолтний девал, якій тяжко відбити, а так пару років і все, знову в плюсі.
Ще не факт, що взимку далеко за 27 втічем. Будете зливатись по 27 перед весною? Чи будете на зеленому заборі разом із трудяжкою із ольгіно? :mrgreen:
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11951
З нами з: 30.12.09
Подякував: 420 раз.
Подякували: 3117 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 13:07

  Успіх написав:Ви - напевно холостяк? - і холостяки вам поплюсували? :mrgreen:
А мені майже 2 пачки(по 1кг) йде на тиждень!(всякі кашки меншому підсолоддується, чаї ганяєм, каву... - все з цукром)


Ну я ж запитую не про омноолію - типу "розумний вибір/своя лінія" :lol:
А, наприклад "чумак-золота".

1. 2 кило сахара в неделю, это даже не об экономии, это о здоровье. Такие привычки надо искоренять в кратчайшие сроки

2. А в чем между ними разница? Есть авторитетные исследования?
juristkostya
 
Повідомлень: 3707
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1037 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 13:21

  zРадио написав: Пока сохраняется премия к доходности, на которую вы молитесь, а может и живете, гривна будет подвержена большей инфляции, чем доллар. Ничего крамольного и зрадного в этом нет - это история всех валют развивающихся стран.

Безусловно.
В то же время:
1. сейчас эта премия сильно меньше
2. Свободы на валютном рынке намного больше.

Поэтому, девала можно ожидать, но скачкообразного не будет, при элементарном планировании все желающие успеют перейти в скв.
juristkostya
 
Повідомлень: 3707
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1037 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 13:21

  Denik написав:Та й станом на сьогодні, не зважаючи на цьогорічні локдауни та факапи початку року, Енергоатом перевершив виробництво за 9 місяців 2019
https://www.energoatom.com.ua/ua/press_ ... rgii-48168
https://www.energoatom.com.ua/ua/actvts ... 19_rik-211
Виробництво е/е за 9 місяців 2019 року: АЕС – 60 562,4 млн кВтгод,

З початку 2021 року (по 23 вересня включно) виробництво становить 60 292,59 млн кВт·г.

точно перевершив вже? точно?
change_pm
 
Повідомлень: 4656
З нами з: 03.02.16
Подякував: 114 раз.
Подякували: 938 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 13:22

  juristkostya написав:
  Успіх написав:Ви - напевно холостяк? - і холостяки вам поплюсували? :mrgreen:
А мені майже 2 пачки(по 1кг) йде на тиждень!(всякі кашки меншому підсолоддується, чаї ганяєм, каву... - все з цукром)


Ну я ж запитую не про омноолію - типу "розумний вибір/своя лінія" :lol:
А, наприклад "чумак-золота".

1. 2 кило сахара в неделю, это даже не об экономии, это о здоровье. Такие привычки надо искоренять в кратчайшие сроки

2. А в чем между ними разница? Есть авторитетные исследования?


1. До 2кг(а швидше ~ 1,5кг) - це на 4-х.
+ я 2 термоси чаю беру на роботу майже завжди(деколи 1 термос з кавою) :)

2. Тут можна довго дискутувати, але мій наголос був більш на ціну, яка подвоїлась :shock: , ніж на якість продукту.
(можливо - воно все з одної бочки) :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1618
З нами з: 18.03.21
Подякував: 41 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 13:37

  Успіх написав:
  juristkostya написав:
  Успіх написав:Ви - напевно холостяк? - і холостяки вам поплюсували? :mrgreen:
А мені майже 2 пачки(по 1кг) йде на тиждень!(всякі кашки меншому підсолоддується, чаї ганяєм, каву... - все з цукром)


Ну я ж запитую не про омноолію - типу "розумний вибір/своя лінія" :lol:
А, наприклад "чумак-золота".

1. 2 кило сахара в неделю, это даже не об экономии, это о здоровье. Такие привычки надо искоренять в кратчайшие сроки

2. А в чем между ними разница? Есть авторитетные исследования?


1. До 2кг(а швидше ~ 1,5кг) - це на 4-х.
+ я 2 термоси чаю беру на роботу майже завжди(деколи 1 термос з кавою) :)

2. Тут можна довго дискутувати, але мій наголос був більш на ціну, яка подвоїлась :shock: , ніж на якість продукту.
(можливо - воно все з одної бочки) :mrgreen:

1. Всё равно дохрена. У меня на 4 человек выходит 1 кг на пару недель

2. Это оборотная сторона нынешней сильной гривны. Меньше купим масла, но больше импортных великов.
juristkostya
 
Повідомлень: 3707
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1037 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8320832183228323
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: proftpd66 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2735, 2736, 2737
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
27367 9555318
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 вер, 2021 13:44
proftpd66
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 106, 107, 108
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1074 2214685
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 вер, 2021 10:35
Shaman
Валютный рынок в мире 1 ... 773, 774, 775
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7742 8380786
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 вер, 2021 22:31
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.