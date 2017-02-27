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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 25 вер, 2021 18:31
juristkostya написав: Успіх написав:
А знаєте чому цим я переймаюсь?(і цінами на комуналь - теж)
А все просто)) >>> більше пересічні потратяться на жрачку і комуналь >>> менше залишиться у них коштів на інші речі >>> менше принесуть коштів мені за мій товар
Дешёвая еда/коммуналка может быть только ценой постоянного обесценивания гривны. И в конечном счёте (если считать на длинном отрезке времени) вы своих импортных железяк продадите ещё меньше.
не так...инфляция за 2 года составила больше 50%, а есть даже 100%
и при чем здесь курс гривны
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Додано: Суб 25 вер, 2021 18:40
Успіх написав:
Ну я ж запитую не про омноолію - типу "розумний вибір/своя лінія"
А, наприклад "чумак-золота".
Так, недавно була акція в атб по 55грн(0,9л) - але знову повернулись до "звичної ціни" - 63-66грн
Zebra написав:
Это неадекватно, когда цены на отечественную олию в пластиковой таре с примесями нефтепродуктов стоят так дорого по сравнению с импортным оливковым продуктом.
Я подивився детальніше - для АТБ робить Кернел, той що торгується на Варшавській біржі. А публічна компанія не буде ризикувати тим, щоб виробити щось неякісно.
"Чумак-золота" в цьому разі переплата за етикетку.
change_pm написав:
точно перевершив вже? точно?
Виробництво е/е за 9 місяців 2019 року: АЕС – 60 562,4 млн кВт*год,
З початку 2021 року (по 23 вересня включно) виробництво становить 60 292,59 млн кВт·г.
60 292 + 230 (за 24.09) + 110 (за півдня 25.09) = 60 632. - Точно перевищило на момент повідомлення.
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Додано: Суб 25 вер, 2021 18:45
zРадио написав:
PS: все-все желающие перейти в СКВ не успеют, это априори невозможно, иначе отсутствовали бы предпосылки для курсовых циклов
Всі бажаючі вже давно перейшли у ВКВ, так як кожен підскок сприймали як початок осінньої девальвації. Для них найстрашніше буде навесні...
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Додано: Суб 25 вер, 2021 18:46
Denik написав: zРадио написав:
PS: все-все желающие перейти в СКВ не успеют, это априори невозможно, иначе отсутствовали бы предпосылки для курсовых циклов
Всі бажаючі вже давно перейшли у ВКВ, так як кожен підскок сприймали як початок осінньої девальвації. Для них найстрашніше буде навесні...
а що там буде?
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Додано: Суб 25 вер, 2021 19:02
Denik написав:
Я подивився детальніше - для АТБ робить Кернел, той що торгується на Варшавській біржі. А публічна компанія не буде ризикувати тим, щоб виробити щось неякісно.
"Чумак-золота" в цьому разі переплата за етикетку
Ай-яй-яй)) і як мені тепер з цим жити?
І дрібниці, що моя дружина-господиня)) та й багато хто зі знайомих - вже ЗА РОКИ
перепробували якість різних олій НА ПРАКТИЦІ і віддали перевагу по ціні/якості саме "чумак-золотій"
Але мовчу-мовчу, а то ще за рекламу забанять, хоча я спецом написав назву з малої букви і через дефіс
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Додано: Суб 25 вер, 2021 19:09
pesikot написав:
Сами выбрали, сами теперь кушайте
И не говорите, что вас не предупреждали
Та що ви розумієте в шоу-бізнесі? Порошенко був у Зеленського на розігріві.
Але варто помятати хто писав комічні тексти.
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Додано: Суб 25 вер, 2021 20:00
Прораб написав:
Ціла купа гумору сьогодні.
Що головне - це здорова людина, здорова нація.
Подорожав хліб, хліб не ймо - бо шкідливо, подорожчала олія - теж саме, далі цукор, я вам більше скажу багацько хто вже вершкове масло не бере - його теж до шкідливих (тільки для зору воно необхідно), так саме як і цукор з розумом він корисний. Перелічувати можна досить довго. Макарони твердих сортів зараз йдуть як шкідливі, тому звичайні хапають аж гай шумить. А головна вішенка - цукор не можна, а торти - це да, це крутяк. Ну так - вішенка і має бути на торті.
І де во всему цьому логіка а головне правда? Йли все - а зараз стало шкідливо.
Власне - «Якщо у них немає хліба, нехай їдять тістечка!»
В огороді бузина, а в Києві дядько.
Редкий бред написали.
Все выкручено шиворот навыворот.
Причем тут вообще цены на продукты к здоровому питанию?
Импортное одливковое масло точно подороже подсолнечного будет.
Качественный 99%-й шоколад подороже сахара.
Семга и форель подороже хлеба.
Взглядам на здоровое питание десятки лет, и они не меняются от коньюктуры цен.
Сахар, хлеб и подсолнечное подорожали? Но от этого не перестали стоить копейки и быть основвой питания малообеспеченных или малообразованных словев населения.
Вместе с картошкой, вермишелью, майонезом и сосисками.
Кстати, именно изделия из твердых сортов пшеницы считаются полезными.
Здоровое питание намного дороже нездорового.
Так что все мимо.
Востаннє редагувалось kluychkooleg
в Суб 25 вер, 2021 20:12, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 25 вер, 2021 20:05
Успіх написав: Прораб написав:
Ціла купа гумору сьогодні.
Що головне - це здорова людина, здорова нація.Подорожав хліб, хліб не ймо - бо шкідливо, подорожчала олія - теж саме, далі цукор
, я вам більше скажу багацько хто вже вершкове масло не бере - його теж до шкідливих (тільки для зору воно необхідно), так саме як і цукор з розумом він корисний. Перелічувати можна досить довго. Макарони твердих сортів зараз йдуть як шкідливі, тому звичайні хапають аж гай шумить. А головна вішенка - цукор не можна, а торти - це да, це крутяк.
Ну так - вішенка і має бути на торті. І де во всему цьому логіка а головне правда? Йли все - а зараз стало шкідливо.
Власне - «Якщо у них немає хліба, нехай їдять тістечка!»
Клас!👍
Отак просто-невимушено всім "втерли носа"!
п.с.
Так можна з-часом далеко зайти))
Подорожчають фрукти - скажуть: та ну нах ті фрукти, вони не корисні - краще мівіну їсти - це збалансоване харчування!
Вот вы "успешные" и скажете. А остальные продолжат есть, как не бывало, даже не заметив изменения цен. А "успешные" будут страдать из-за того, что фрукты подорожали на три рубля. Вы или трусы наденьте, или крестик снимите. Или перестаньте писать, какой вы успешный, или не плачьтесь из-за подорожания олии.
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Додано: Суб 25 вер, 2021 20:09
Успіх написав:
А знаєте чому цим я переймаюсь?(і цінами на комуналь - теж)
А все просто)) >>> більше пересічні потратяться на жрачку і комуналь >>> менше залишиться у них коштів на інші речі >>> менше принесуть коштів мені за мій товар
І, якщо ще не зрозуміло, то >>> навіщо підклеювати/ремонтувати, наприклад, взуття/одяг/швабру/сумку і інші речі, якщо/коли є гроші - "не у напряг/зайві/вільні" >>> то просто викидається(чи відставляється ці речі "на потім") >>> а йдуть пересічні собі легко і не вимушено купувати все це нове у умовного торгаша Успіха
>>>>>
А от коли атб і комуналь залізають в кишеню пересічному при сьогоднішніх цінах, то витрушують усе/майже все і тоді до умовного Успіха, приходять хіба що поодинокі пересічні, які вже вщент порвали/поламали ту, чи іншу річ!
(і то ще добряче голову виморочуть, бо хочуть дешевше дешевшого, але щоб якість була, як у дорогого!)
выкрутился (смайлик)
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Додано: Суб 25 вер, 2021 20:19
kluychkooleg написав:
В огороді бузина, а в Києві дядько.
Редкий бред написали.
Все выкручено шиворот навыворот.
Причем тут вообще цены на продукты к здоровому питанию?
Импортное одливковое масло точно подороже подсолнечного будет.
Качественный 99%-й шоколад подороже сахара.
Семга и форель подороже хлеба.
Взглядам на здоровое питание десятки лет, и они не меняются от коньюктуры цен.
Сахар, хлеб и подсолднеяное подорожали? Но от этого гне перестали стоить копейки и быть основвой питания малообеспеченных или малообразованных словев населения.
Вместе с картошкой, вермишелью, майонезом и сосисками.
Кстати, именно изделия из твердых сортов пшеницы считаются полезными.
Ні шановний. Дурниці ви прочитали, тому що не зрозуміли прямого та похідного лексичного гумору. Якщо в раціоні шоколад, сьомга, лангусти і омари дійсно можно пишатися на теренах України. Але дійсно треба більш істи здорової іжи, овочів та фруктів та не забивати баки собі цими дурницами с курсом кожен Божий день, кожну хвилину - шукайте світле та правдиве.
То що 75% перейшли на звичайні макарони, хліб, не говорить про іх тупість, це політика - яка робить іх чужими у власній краіні. І не треба знов і знов говорити про ринки - немає в нас ринку - поки що ніякого, а є односторонні квоти на торгівлю з тією ж ЄС ні на користь пересічного, як і цидулки в енергетиці тощо. Озирніться навколо коли купляєте продукти, подивіться на людей які за два роки змінилися на не наякраще, но можна звичайно просто дати единий контраргумент - про круті автівки і не паритись. Ну і парахуйте ці копійки на перераховані вами продукти в порівнянні з звичайним доходом багатьох громадян.
Уйшли в 90-х від зубної пасти Саніно і мівіни і прийшли зараз до того ж, а якщо це брехня - то чому кожен день люди виізжають з краіни? Напевно приілися омари.
На добраніч
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Прораб
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