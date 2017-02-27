Додано: Суб 25 вер, 2021 20:19

kluychkooleg написав: В огороді бузина, а в Києві дядько.

Редкий бред написали.

Все выкручено шиворот навыворот.

Причем тут вообще цены на продукты к здоровому питанию?

Импортное одливковое масло точно подороже подсолнечного будет.

Качественный 99%-й шоколад подороже сахара.

Семга и форель подороже хлеба.

Взглядам на здоровое питание десятки лет, и они не меняются от коньюктуры цен.

Сахар, хлеб и подсолднеяное подорожали? Но от этого гне перестали стоить копейки и быть основвой питания малообеспеченных или малообразованных словев населения.

Вместе с картошкой, вермишелью, майонезом и сосисками.

Кстати, именно изделия из твердых сортов пшеницы считаются полезными. В огороді бузина, а в Києві дядько.Редкий бред написали.Все выкручено шиворот навыворот.Причем тут вообще цены на продукты к здоровому питанию?Импортное одливковое масло точно подороже подсолнечного будет.Качественный 99%-й шоколад подороже сахара.Семга и форель подороже хлеба.Взглядам на здоровое питание десятки лет, и они не меняются от коньюктуры цен.Сахар, хлеб и подсолднеяное подорожали? Но от этого гне перестали стоить копейки и быть основвой питания малообеспеченных или малообразованных словев населения.Вместе с картошкой, вермишелью, майонезом и сосисками.Кстати, именно изделия из твердых сортов пшеницы считаются полезными.

Ні шановний. Дурниці ви прочитали, тому що не зрозуміли прямого та похідного лексичного гумору. Якщо в раціоні шоколад, сьомга, лангусти і омари дійсно можно пишатися на теренах України. Але дійсно треба більш істи здорової іжи, овочів та фруктів та не забивати баки собі цими дурницами с курсом кожен Божий день, кожну хвилину - шукайте світле та правдиве.То що 75% перейшли на звичайні макарони, хліб, не говорить про іх тупість, це політика - яка робить іх чужими у власній краіні. І не треба знов і знов говорити про ринки - немає в нас ринку - поки що ніякого, а є односторонні квоти на торгівлю з тією ж ЄС ні на користь пересічного, як і цидулки в енергетиці тощо. Озирніться навколо коли купляєте продукти, подивіться на людей які за два роки змінилися на не наякраще, но можна звичайно просто дати единий контраргумент - про круті автівки і не паритись. Ну і парахуйте ці копійки на перераховані вами продукти в порівнянні з звичайним доходом багатьох громадян.Уйшли в 90-х від зубної пасти Саніно і мівіни і прийшли зараз до того ж, а якщо це брехня - то чому кожен день люди виізжають з краіни? Напевно приілися омари.На добраніч