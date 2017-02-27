Искатель написав:озвучьте причины, по которым гривна перестанет укрепляться, и сезонная девальвация все же будет
допускаю гривна останется в коридоре 26,9-27,3 еще пару месяцев
хотя мне сегодня выгоден рост доллара
Цілком імовірно, хоч я таки думаю, що 27,5 пройдемо після 20 листопада viewtopic.php?p=5299397#p5299397 Разом з тим, писав, що вище 28 практично не бачу до весни. На мій погляд, дуже багато буде залежати від того, чи почне ФРС притримувати емісію та якою буде зима. Якщо ФРС почне скорочувати викуп та підтвердить підняття облікової в 2022, то долар буде зміцнюватися, що автоматично вплине на курс грн. Але перспектива отримати позики ще до кінця року від МВФ та ЄС і успіхи експорту не дадуть грн сильно ослабнути. А от якщо зима буде холодна чи(і) тривала, то ближче до кінця зими-на початку весни це вплине на курс. На початку весни низькоякісна продукція нашого металургійного комплексу ще не користується попитом, аграрії розпродадуть основні кількості зібраного, отже експортні надходження будуть не значні. А от імпорт серйозно виросте через попит на енергоносії і ріст їх ціни. Пальне буде потрібне аграріям для польових робіт, при холодній зимі буде необхідність докупити газ. Адже споживання виросте, а те, що нерезиденти тримають в наших підземних сховищах в режимі МЛС, вони можуть вивести в ЗАМЕРЗАЮЧУ Європу... Тоді доведеться докупляти якщо не для споживання, то для технологічних цілей. Отже, для сезонних качелістів оптимальний час зливу може переміститися десь на березень... Ну і там вже буде якесь розуміння перспектив врожаю (наш торговий баланс тепер сильно буде залежати від примх погоди). Землі обовязково колись треба відпочивати і рекордні врожаї щороку збирати не вдасться (розумію, що маємо певний резерв для збільшення площ посіву та "збільшення врожайності" через вихід з тіні (особливо соя-ріпак-соняшник) але вихід з тіні додасть валюти на МБ і забере з готівки, тому тут ніякого виграшу, фактично)... П.С. всі роздуми про події після 31 грудня це суботні фантазії-мізковий релакс спровокований проблемами дорогої оливи в АТБ...
Yuri_61 написав:когда следующая девальвация гривны? Нет, она мне не нужна просто хочется закупиться импортными товарами перед этим
1998-2000 (Азиатский финансовый кризис), 2008-2009 (обвал финансовой пирамиды в США) 2014-2015 (девальвация нацвалют почти всех развивающихся стран, как последствие кризиса 2008-2009 годов ???) 2020 - 2021 печатный станок в США и ЕС не останаливается... триллионы лишних долларов и евро пипл тратит на биткоин на покупку акций компаний, из за чего первый и вторые выросли в разы. какие последствия от этого для гривны? например как отразится девальвация доллара или евро на гривну? Параллельно они будут падать? ситуация напоминает 2009 год тоже задавали аналогичный вопрос в реалиях того времени https://www.zhitomir.info/news_46607.html
Текущие обменные курсы учитывают слабость доллара, ставшую результатом временного отхода ФРС от таргетирования инфляции. Без мультитриллионной эмиссии доллара последствия падения экономики для валют EM были бы куда более материальными и все еще могут быть таковыми в будущем, когда ФРС вернется к привычной монетарной политике.
Полагаю, с этим никто всерьез не решится спорить, и дискуссия точится вокруг двух ожиданий - сроки и масштаб влияния. С моей точки зрения, сроки - не позднее 1-го кв. 2022-го по завершению каденции Пауэлла как важной вехи борьбы с коронакризисом, но вполне может быть и раньше - ноябрь-декабрь 2021-го. Масштаб - не меньше, чем после выхода из прошлого QE. По логике, должно выполняться правило: чем больше инфляционного спроса спровоцировала эмиссия, тем жестче мероприятия по борьбе с ним.
Но я не навязываю и готов слышать альтернативные мнения, если они не являются совсем уж легкомысленными аля "доллар - все, пути назад нет"...
Успіх написав:перепробували якість різних олій НА ПРАКТИЦІ і віддали перевагу по ціні/якості саме "чумак-золотій"
Є така штука-називається психологічна залежність(або навіювання) Дуже добре проявляється при аналізі зміни уподобань курців... Всі курять для того , щоб в кров потрапив нікотин....бо це нароктик Всі інші добавки в тютюн( ефірні(ментолові) масла , становлять 1/1000 долі нікотину і створюючи якийсь смак - не мають впливу на суть куріння.... Так от Коли в людини покращується фінансовий стан - вона переходить на дорожчі марки Погіршується - на дешевші... З однаковим поясненням - від марки ???? в мене кашель....
Так само і Ваша дружина Вона що хімічний комбінат і може визначити соті долі процента вмісту якихось речовин крім жирних кислот Склад жирних кислот y соняшниковій олії: Жирні кислоти Відсоток Лінолева 46-62% Олеїнова 24-40% Пальмітінова 3.5-6.4% Стеаринова 1.6-4.6% Міристинова до 0.1% Ліноленова до 1% Архаїнова 0.7-0.9% Всього__________99,6%
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 25 вер, 2021 21:06, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:А знаєте чому цим я переймаюсь?(і цінами на комуналь - теж) А все просто)) >>> більше пересічні потратяться на жрачку і комуналь >>> менше залишиться у них коштів на інші речі >>> менше принесуть коштів мені за мій товар
Дешёвая еда/коммуналка может быть только ценой постоянного обесценивания гривны. И в конечном счёте (если считать на длинном отрезке времени) вы своих импортных железяк продадите ещё меньше.
не так...инфляция за 2 года составила больше 50%, а есть даже 100% и при чем здесь курс гривны
І я щось подібне хотів відповісти - що +/- гривня стабільна, а пересічні все одно стали біднішими відносно їжі/комуналі.
kluychkooleg написав:В огороді бузина, а в Києві дядько. Редкий бред написали. Все выкручено шиворот навыворот. Причем тут вообще цены на продукты к здоровому питанию? Импортное одливковое масло точно подороже подсолнечного будет. Качественный 99%-й шоколад подороже сахара. Семга и форель подороже хлеба. Взглядам на здоровое питание десятки лет, и они не меняются от коньюктуры цен. Сахар, хлеб и подсолднеяное подорожали? Но от этого гне перестали стоить копейки и быть основвой питания малообеспеченных или малообразованных словев населения. Вместе с картошкой, вермишелью, майонезом и сосисками. Кстати, именно изделия из твердых сортов пшеницы считаются полезными.
Ні шановний. Дурниці ви прочитали, тому що не зрозуміли прямого та похідного лексичного гумору. Якщо в раціоні шоколад, сьомга, лангусти і омари дійсно можно пишатися на теренах України. Але дійсно треба більш істи здорової іжи, овочів та фруктів та не забивати баки собі цими дурницами с курсом кожен Божий день, кожну хвилину - шукайте світле та правдиве. То що 75% перейшли на звичайні макарони, хліб, не говорить про іх тупість, це політика - яка робить іх чужими у власній краіні. І не треба знов і знов говорити про ринки - немає в нас ринку - поки що ніякого, а є односторонні квоти на торгівлю з тією ж ЄС ні на користь пересічного, як і цидулки в енергетиці тощо. Озирніться навколо коли купляєте продукти, подивіться на людей які за два роки змінилися на не наякраще, но можна звичайно просто дати единий контраргумент - про круті автівки і не паритись. Ну і парахуйте ці копійки на перераховані вами продукти в порівнянні з звичайним доходом багатьох громадян. Уйшли в 90-х від зубної пасти Саніно і мівіни і прийшли зараз до того ж, а якщо це брехня - то чому кожен день люди виізжають з краіни? Напевно приілися омари. На добраніч
Ще додам до цих слів - просто зайдіть у атб після 18ї години і подивіться, як у дешевому супермаркеті вигрібають все дешеве/акційне! Мабуть тому, що на омари/сьомгу вже не можуть дивитись І, взагалі, чому пересічні мають "штурмувати" атб і не боятись/не зважати на те, що з кожного чайника чмирять атб за їхні "неякісні продукти"?!
Успіх написав:дешевому супермаркеті вигрібають все дешеве/акційне!
Це ні про що не говорить Минулого тижня в канадському волмарті (аналог атб ?) була акційна ціна на яйця дюжина за $1.97 не більше трьох коробок в одні руки Great Value Large Eggs 12 pack $1.97 Sept. 16-22 Звичайна ціна $2.99
То теж вигрібали і деякі їздили кілька разів щоб купити, навіть на місцевому форумі обговорювали цю подію
kluychkooleg написав:В огороді бузина, а в Києві дядько. Редкий бред написали. Все выкручено шиворот навыворот. Причем тут вообще цены на продукты к здоровому питанию? Импортное одливковое масло точно подороже подсолнечного будет. Качественный 99%-й шоколад подороже сахара. Семга и форель подороже хлеба. Взглядам на здоровое питание десятки лет, и они не меняются от коньюктуры цен. Сахар, хлеб и подсолднеяное подорожали? Но от этого гне перестали стоить копейки и быть основвой питания малообеспеченных или малообразованных словев населения. Вместе с картошкой, вермишелью, майонезом и сосисками. Кстати, именно изделия из твердых сортов пшеницы считаются полезными.
Ні шановний. Дурниці ви прочитали, тому що не зрозуміли прямого та похідного лексичного гумору. Якщо в раціоні шоколад, сьомга, лангусти і омари дійсно можно пишатися на теренах України. Але дійсно треба більш істи здорової іжи, овочів та фруктів та не забивати баки собі цими дурницами с курсом кожен Божий день, кожну хвилину - шукайте світле та правдиве. То що 75% перейшли на звичайні макарони, хліб, не говорить про іх тупість, це політика - яка робить іх чужими у власній краіні. І не треба знов і знов говорити про ринки - немає в нас ринку - поки що ніякого, а є односторонні квоти на торгівлю з тією ж ЄС ні на користь пересічного, як і цидулки в енергетиці тощо. Озирніться навколо коли купляєте продукти, подивіться на людей які за два роки змінилися на не наякраще, но можна звичайно просто дати единий контраргумент - про круті автівки і не паритись. Ну і парахуйте ці копійки на перераховані вами продукти в порівнянні з звичайним доходом багатьох громадян. Уйшли в 90-х від зубної пасти Саніно і мівіни і прийшли зараз до того ж, а якщо це брехня - то чому кожен день люди виізжають з краіни? Напевно приілися омари. На добраніч
Ще додам до цих слів - просто зайдіть у атб після 18ї години і подивіться, як у дешевому супермаркеті вигрібають все дешеве/акційне! Мабуть тому, що на омари/сьомгу вже не можуть дивитись І, взагалі, чому пересічні мають "штурмувати" атб і не боятись/не зважати на те, що з кожного чайника чмирять атб за їхні "неякісні продукти"?!
тоже заметил эту странность, как мамай прошёл, некоторые полки вообще пустые... причём это всё началось в последний месяц...
Я последние пару месяцев выгребаю полки. Если вижу, что цена по акции нормальная на текущий момент, то беру с большим запасом. У меня сейчас запас спагетти из тех самых твёрдых сортов из цельнозерновой муки где-то до следующего лета. Уверен, что до того времени они снова сильно подорожают. Ровно за год цена на них подскочила аж на 4.50-5.00 грн на пачке 0,5 кг, а я тогда брал с запасом, что как раз до лета и хватило. Также закупился своим любимым зелёным чаем на год вперёд, кучей консерв - горошек, кукуруза, шпроты, тунец, грибочки и т.д. Дешевле это всё точно не станет, а почти гарантировано подорожает. Получается, я таким образом немного экономлю, если смотреть на полгода вперёд. А покупаю это дело с бесплатной рассрочкой Альфа банка на 6 мес. + 1,5-2 мес. льготный период + кэшбэк. Т.е. полностью расчитаюсь с покупкой через 7,5-8 месяцев.
То же самое и с бытовой химией и средствами гигиены. У меня уже нет места на лоджии для коробок с eva.ua, а выкидывать жалко.
Успіх написав:І я щось подібне хотів відповісти - що +/- гривня стабільна, а пересічні все одно стали біднішими відносно їжі/комуналі.
Совсем на пальцах: в принципе, можно, ограничить экспорт и завалить страну дешёвым подсолнечным маслом, зерном, сахаром и прочим. Тогда не будет нынешнего притока валюты, гривна ослабнет и ваш потенциальный клиент купит меньше ваших импортных железяк, чем может позволить себе сегодня. Чудес не бывает.