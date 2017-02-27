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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8324832583268327

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 161
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
10
26,50-27,00
27%
44
27,00-27,50
45%
72
27,50-28,00
10%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
3%
5
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 22:59

  Успіх написав:Ще додам до цих слів - просто зайдіть у атб після 18ї години і подивіться, як у дешевому супермаркеті вигрібають все дешеве/акційне!
Мабуть тому, що на омари/сьомгу вже не можуть дивитись :mrgreen:
І, взагалі, чому пересічні мають "штурмувати" атб і не боятись/не зважати на те, що з кожного чайника чмирять атб за їхні "неякісні продукти"?!

Вы просто не видели, как французы гребут по акциям в своих "карфурах". Не иначе, нищая страна с постоянным оттоком населения.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 23:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Striker написав:Альфа банка на 6 мес. + 1,5-2 мес. льготный период + кэшбэк. Т.е. полностью расчитаюсь с покупкой через 7,5-8 месяцев.
а можно схему в личное сообщение ?
yama
 
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  #<1 ... 8324832583268327
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