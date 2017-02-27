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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 25 вер, 2021 22:59
Успіх написав:
Ще додам до цих слів - просто зайдіть у атб після 18ї години і подивіться, як у дешевому супермаркеті вигрібають все дешеве/акційне!
Мабуть тому, що на омари/сьомгу вже не можуть дивитись
І, взагалі, чому пересічні мають "штурмувати" атб і не боятись/не зважати на те, що з кожного чайника чмирять атб за їхні "неякісні продукти"?!
Вы просто не видели, как французы гребут по акциям в своих "карфурах". Не иначе, нищая страна с постоянным оттоком населения.
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juristkostya
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Додано: Суб 25 вер, 2021 23:06
Striker написав:
Альфа банка на 6 мес. + 1,5-2 мес. льготный период + кэшбэк. Т.е. полностью расчитаюсь с покупкой через 7,5-8 месяцев.
а можно схему в личное сообщение ?
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yama
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П'ят 24 вер, 2021 22:31
ЛОБ
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