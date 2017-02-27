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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 25 вер, 2021 22:59
Успіх написав:
Ще додам до цих слів - просто зайдіть у атб після 18ї години і подивіться, як у дешевому супермаркеті вигрібають все дешеве/акційне!
Мабуть тому, що на омари/сьомгу вже не можуть дивитись
І, взагалі, чому пересічні мають "штурмувати" атб і не боятись/не зважати на те, що з кожного чайника чмирять атб за їхні "неякісні продукти"?!
Вы просто не видели, как французы гребут по акциям в своих "карфурах". Не иначе, нищая страна с постоянным оттоком населения.
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juristkostya
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Додано: Суб 25 вер, 2021 23:06
Striker написав:
Альфа банка на 6 мес. + 1,5-2 мес. льготный период + кэшбэк. Т.е. полностью расчитаюсь с покупкой через 7,5-8 месяцев.
а можно схему в личное сообщение ?
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yama
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Додано: Нед 26 вер, 2021 00:27
Успіх написав:
Ще додам до цих слів - просто зайдіть у атб після 18ї години і подивіться, як у дешевому супермаркеті вигрібають все дешеве/акційне!
Мабуть тому, що на омари/сьомгу вже не можуть дивитись
І, взагалі, чому пересічні мають "штурмувати" атб і не боятись/не зважати на те, що з кожного чайника чмирять атб за їхні "неякісні продукти"?!
Это люди из совка с привычкой запасать все впрок и купить пусть говно, пусть даже не нужное говно, но дешевле на копейку. На них такие акции и рассчитаны. А АТБ так, наверно, сбывает залежалые продукты.
Вы еще укажите на теток, которые в тех же супермаркетах накидываются на столики с халявной пробной едой и едят ее за обе щеки. При этом вряд ли они голодные. Просто ШАРА!
Я вот тоже предпочитаю брать в Классе полюбивщееся сухое красное Кьянти тогда, когда на него есть скидка, и бутылка стоит 209 грн вместо 292 грн. (цифры примерные) И я знаю, что такая скидка периодически бывает. И тоже беру не одну бутылку, а пару. Та же привычка из совка. Нищебродство все это (кстати, нищеброд абсолютно не синоним бедного). А вот семгу со скидкой не беру, не враг себе, понимаю, что она уже второй свежести.
Нищебродство - привычка из нищей юности, от которой тяжело избавиться. У молодежи уже этого нет.
Востаннє редагувалось kluychkooleg
в Нед 26 вер, 2021 00:43, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 26 вер, 2021 00:35
juristkostya написав: Успіх написав:
Ще додам до цих слів - просто зайдіть у атб після 18ї години і подивіться, як у дешевому супермаркеті вигрібають все дешеве/акційне!
Мабуть тому, що на омари/сьомгу вже не можуть дивитись
І, взагалі, чому пересічні мають "штурмувати" атб і не боятись/не зважати на те, що з кожного чайника чмирять атб за їхні "неякісні продукти"?!
Вы просто не видели, как французы гребут по акциям в своих "карфурах". Не иначе, нищая страна с постоянным оттоком населения.
Они не нищие, они нищеброды. Даже миллионеры могут быть нищебродами.
История знала яркие примеры.
Одна английская миллионерша потеряла сына потому, что возила его по больницам в экстренной ситуации, пытаясь найти, где операцию сделают бесплатно.
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Додано: Нед 26 вер, 2021 07:08
Боже, какой флейм я спровоцировал... А всего лишь на примере цен на подсолнечное масло хотел показать, что далеко не все прогнозы Denik сбываются. А то человек угадал, что опустятся к 26,50 - и теперь его тут чуть ли не пророком объявили.
Старожилы помнят Альяка, который в 2008 году угадал скачок доллара? И что он писал потом?
Я лишь хотел сказать, что надо критично относиться к чьим-либо предсказаниям. Только и всего.
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Додано: Нед 26 вер, 2021 07:54
kluychkooleg написав: Успіх написав:
Ще додам до цих слів - просто зайдіть у атб після 18ї години і подивіться, як у дешевому супермаркеті вигрібають все дешеве/акційне!
Мабуть тому, що на омари/сьомгу вже не можуть дивитись
І, взагалі, чому пересічні мають "штурмувати" атб і не боятись/не зважати на те, що з кожного чайника чмирять атб за їхні "неякісні продукти"?!
Это люди из совка с привычкой запасать все впрок и купить пусть говно, пусть даже не нужное говно, но дешевле на копейку. На них такие акции и рассчитаны. А АТБ так, наверно, сбывает залежалые продукты.
Вы еще укажите на теток, которые в тех же супермаркетах накидываются на столики с халявной пробной едой и едят ее за обе щеки. При этом вряд ли они голодные. Просто ШАРА!
Я вот тоже предпочитаю брать в Классе полюбивщееся сухое красное Кьянти тогда, когда на него есть скидка, и бутылка стоит 209 грн вместо 292 грн. (цифры примерные) И я знаю, что такая скидка периодически бывает. И тоже беру не одну бутылку, а пару. Та же привычка из совка. Нищебродство все это (кстати, нищеброд абсолютно не синоним бедного). А вот семгу со скидкой не беру, не враг себе, понимаю, что она уже второй свежести.
Нищебродство - привычка из нищей юности, от которой тяжело избавиться. У молодежи уже этого нет.
да, но выгребают даже не акционные товары...
странно, но в тему:
Напомним, что эксперты предрекают рост цен по всему миру. Давление на глобальные цепочки поставок не ослабло. В праздничные дни покупатели увидят пустые полки, говорят эксперты.https://news.finance.ua/ru/news/-/50070 ... om-krizise
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