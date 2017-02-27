Додано: Нед 26 вер, 2021 00:27

Успіх написав: Ще додам до цих слів - просто зайдіть у атб після 18ї години і подивіться, як у дешевому супермаркеті вигрібають все дешеве/акційне!

Мабуть тому, що на омари/сьомгу вже не можуть дивитись

І, взагалі, чому пересічні мають "штурмувати" атб і не боятись/не зважати на те, що з кожного чайника чмирять атб за їхні "неякісні продукти"?! Ще додам до цих слів - просто зайдіть у атб після 18ї години і подивіться, як у дешевому супермаркеті вигрібають все дешеве/акційне!Мабуть тому, що на омари/сьомгу вже не можуть дивитисьІ, взагалі, чому пересічні мають "штурмувати" атб і не боятись/не зважати на те, що з кожного чайника чмирять атб за їхні "неякісні продукти"?!

Это люди из совка с привычкой запасать все впрок и купить пусть говно, пусть даже не нужное говно, но дешевле на копейку. На них такие акции и рассчитаны. А АТБ так, наверно, сбывает залежалые продукты.Вы еще укажите на теток, которые в тех же супермаркетах накидываются на столики с халявной пробной едой и едят ее за обе щеки. При этом вряд ли они голодные. Просто ШАРА!Я вот тоже предпочитаю брать в Классе полюбивщееся сухое красное Кьянти тогда, когда на него есть скидка, и бутылка стоит 209 грн вместо 292 грн. (цифры примерные) И я знаю, что такая скидка периодически бывает. И тоже беру не одну бутылку, а пару. Та же привычка из совка. Нищебродство все это (кстати, нищеброд абсолютно не синоним бедного). А вот семгу со скидкой не беру, не враг себе, понимаю, что она уже второй свежести.Нищебродство - привычка из нищей юности, от которой тяжело избавиться. У молодежи уже этого нет.