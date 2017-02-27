Striker написав:

Я последние пару месяцев выгребаю полки.Если вижу, что цена по акции нормальная на текущий момент, то беру с большим запасом. У меня сейчас запас спагетти из тех самых твёрдых сортов из цельнозерновой муки где-то до следующего лета. Уверен, что до того времени они снова сильно подорожают. Ровно за год цена на них подскочила аж на 4.50-5.00 грн на пачке 0,5 кг, а я тогда брал с запасом, что как раз до лета и хватило. Также закупился своим любимым зелёным чаем на год вперёд, кучей консерв - горошек, кукуруза, шпроты, тунец, грибочки и т.д. Дешевле это всё точно не станет, а почти гарантировано подорожает. Получается, я таким образом немного экономлю, если смотреть на полгода вперёд. А покупаю это дело с бесплатной рассрочкой Альфа банка на 6 мес. + 1,5-2 мес. льготный период + кэшбэк. Т.е. полностью расчитаюсь с покупкой через 7,5-8 месяцев.То же самое и с бытовой химией и средствами гигиены. У меня уже нет места на лоджии для коробок с eva.ua, а выкидывать жалко.