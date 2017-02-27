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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 26 вер, 2021 10:20
New Интересная мысль на счет недвиги. А относительно перспектив курса гривна/доллар, поделитесь, пожалуйста, мнением.
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sergikkc007
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Додано: Нед 26 вер, 2021 10:29
Успіх написав: New написав: Успіх написав:
[quote="5303532:StrikeЯ последние пару месяцев выгребаю полки
. :mrgreen Если вижу, что цена по акции нормальная на текущий момент, то беру с большим запасом
. У меня сейчас запас спагетти из тех самых твёрдых сортов из цельнозерновой муки где-то до следующего лета. Уверен, что до того времени они снова сильно подорожают
. Ровно за год цена на них подскочила аж на 4.50-5.00 грн на пачке 0,5 кг, а я тогда брал с запасом, что как раз до лета и хватило. Также закупился
своим любимым зелёным чаем на год вперёд
, кучей консерв - горошек, кукуруза, шпроты, тунец, грибочки и т.д. Дешевле это всё точно не станет, а почти гарантировано подорожает
. Получается, я таким образом немного экономлю, если смотреть на полгода вперёд. А покупаю это дело с бесплатной рассрочкой Альфа банка на 6 мес. + 1,5-2 мес. льготный период + кэшбэк. Т.е. полностью расчитаюсь с покупкой через 7,5-8 месяцев.
То же самое и с бытовой химией и средствами гигиены. У меня уже нет места на лоджии для коробок с eva.ua, а выкидывать жалко.
...у всій красі
А тепер все те саме перекидаємо на нерухомість)) (є ж люди з трохи більшими котлетками)
То ще є в когось питання:
- хто вигрібає ті всі квартири і чому?
10500 раз уже объяснял эту схему- реально устал повторять) Никто их не раскупает- это элементарная система уклонения от налогов. Квартиры подъездами переписываются на "Фунтов", на стадии котлована, а потом выставляются на продажу типа как от частных лиц в три дорога, после сдачи дома в эксплуатацию. В результате вроде как всё продано, но дом пустой, горит пару окон куда вселили своих дочерей/сынков/тёщ и тд. Гугл в помощь, там выложена масса информации по судам над двадцатилетними подростками у которых в собственности ненароком оказалось пару подъездов квартир в новостроях. Никому этот перекошенный бетон не нужен, и инвестируют в него только слабоумные))
Так і запишемо - Гордон і ще 100500 відомих людей - "слабоумниє", раз вкладають в нерухомість
[/quote]
Надо вкладывать в пирамидки Тянши
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Lion+
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1
Додано: Нед 26 вер, 2021 10:45
Shaman написав:
только экспорт из ОЭС - это Беларусь и Россия отдаем то, что заняли раньше
Ні, 190 МВт - це експорт у Польщу з "енергоострова" Добротвірської ТЕС.
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Denik
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1
Додано: Нед 26 вер, 2021 10:52
На мой взгляд, все эти теории вкладывай в недвигу, закупиться макаронами твёрдых сортов и консеврами тунца на год, скупай доллар, бери крипту на всю котлету, землю хватай и т.д. - всё это в лучшем случае, что бы сохранить свой капитал. А суть то в том, что бы зарабатывать на порядок больше чем тратишь сейчас и излишек инвестировать во все эти "макароны" с надеждой угадать тренд и сохранить то что удалось отложить от АКТИВНЫХ зарабатков. В основном это собственный рентабельный бизнес где вы хозяин-директор-собственник, возможно какие-то единицы ТОП спецов с зарплатами овер 10К$... остальное это мышинная возня и крысинные бега. Выигрыш-проигрыш каких-то незначительных сумм, которые в масштабе длины жизни очень не существенны. Это так, личное субьектиное мнение.
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pirat-d
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Додано: Нед 26 вер, 2021 11:37
Успіх написав: New написав: Успіх написав:
[quote="5303532:StrikeЯ последние пару месяцев выгребаю полки
. :mrgreen Если вижу, что цена по акции нормальная на текущий момент, то беру с большим запасом
. У меня сейчас запас спагетти из тех самых твёрдых сортов из цельнозерновой муки где-то до следующего лета. Уверен, что до того времени они снова сильно подорожают
. Ровно за год цена на них подскочила аж на 4.50-5.00 грн на пачке 0,5 кг, а я тогда брал с запасом, что как раз до лета и хватило. Также закупился
своим любимым зелёным чаем на год вперёд
, кучей консерв - горошек, кукуруза, шпроты, тунец, грибочки и т.д. Дешевле это всё точно не станет, а почти гарантировано подорожает
. Получается, я таким образом немного экономлю, если смотреть на полгода вперёд. А покупаю это дело с бесплатной рассрочкой Альфа банка на 6 мес. + 1,5-2 мес. льготный период + кэшбэк. Т.е. полностью расчитаюсь с покупкой через 7,5-8 месяцев.
То же самое и с бытовой химией и средствами гигиены. У меня уже нет места на лоджии для коробок с eva.ua, а выкидывать жалко.
...у всій красі
А тепер все те саме перекидаємо на нерухомість)) (є ж люди з трохи більшими котлетками)
То ще є в когось питання:
- хто вигрібає ті всі квартири і чому?
10500 раз уже объяснял эту схему- реально устал повторять) Никто их не раскупает- это элементарная система уклонения от налогов. Квартиры подъездами переписываются на "Фунтов", на стадии котлована, а потом выставляются на продажу типа как от частных лиц в три дорога, после сдачи дома в эксплуатацию. В результате вроде как всё продано, но дом пустой, горит пару окон куда вселили своих дочерей/сынков/тёщ и тд. Гугл в помощь, там выложена масса информации по судам над двадцатилетними подростками у которых в собственности ненароком оказалось пару подъездов квартир в новостроях. Никому этот перекошенный бетон не нужен, и инвестируют в него только слабоумные))
Так і запишемо - Гордон і ще 100500 відомих людей - "слабоумниє", раз вкладають в нерухомість
[/quote]
Гордону недавно объяснили, что вкладывать в недвигу вредно...
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edvardd
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Додано: Нед 26 вер, 2021 11:40
Искатель написав:
Боже, какой флейм я спровоцировал...
Я лишь хотел сказать, что надо критично относиться к чьим-либо предсказаниям. Только и всего.
Але не відповіли на одне просте питання, що ви вкладаєте в зміст поняття девальвація?
Якщо курс взимку не перевищить 27.50, то це рокета чи так собі?
Ну і аляка не треба сюди пхати, хвора радянська спадщина і батько прапор зробили з нього те що зробили. А зараз це все переросло в хворобливе несприйняття всього українського і відвертої люті до України.
Тут деякі обурюються, що немає попиту на валюту, а де його взяти, вже всі усілися по ракетам в танку, чекають запуску
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somilitark
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4
Додано: Нед 26 вер, 2021 11:41
budivelnik написав:
Всі інші добавки в тютюн( ефірні(ментолові) масла , становлять 1/1000 долі нікотину і створюючи якийсь смак - не мають впливу на суть куріння....
Так от
Коли в людини покращується фінансовий стан - вона переходить на дорожчі марки
Погіршується - на дешевші...
З однаковим поясненням - від марки ???? в мене кашель....
Не тема ветки, но раз уж выходной ...
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Я курю волнами - сейчас четвертая - условно - 4-5 лет курю, 4-5 лет не курю
т.е. опыт есть как курения, так и бросания, по 15+ лет каждый
Обычно когда курю, на 2й год, максимум на 3й начинается кашель, утреннее отхаркивание и другие симптомы
Кстати, в первый раз бросил, когда не смог отыграть 45 минут в футбол в универе
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По цитате - в этот раз нашел сорт сигарет 4/0.4, при курении которого не возникает отрицательных симптомов
Единственный минус - действительно самые дорогие из продающихся
Так что это не суеверие, увы
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ЧИА
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Додано: Нед 26 вер, 2021 11:44
Striker написав:
Я последние пару месяцев выгребаю полки.
Если вижу, что цена по акции нормальная на текущий момент, то беру с большим запасом. У меня сейчас запас спагетти из тех самых твёрдых сортов из цельнозерновой муки где-то до следующего лета. Уверен, что до того времени они снова сильно подорожают. Ровно за год цена на них подскочила аж на 4.50-5.00 грн на пачке 0,5 кг, а я тогда брал с запасом, что как раз до лета и хватило. Также закупился своим любимым зелёным чаем на год вперёд, кучей консерв - горошек, кукуруза, шпроты, тунец, грибочки и т.д. Дешевле это всё точно не станет, а почти гарантировано подорожает. Получается, я таким образом немного экономлю, если смотреть на полгода вперёд. А покупаю это дело с бесплатной рассрочкой Альфа банка на 6 мес. + 1,5-2 мес. льготный период + кэшбэк. Т.е. полностью расчитаюсь с покупкой через 7,5-8 месяцев.
То же самое и с бытовой химией и средствами гигиены. У меня уже нет места на лоджии для коробок с eva.ua, а выкидывать жалко.
Займитесь консервацией это выгоднее)
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vitaliian
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Додано: Нед 26 вер, 2021 11:57
Denik написав:
І з 2023 року фактор енергетики буде визначальним для зовнішньої торгівлі через приєднання до ENTSO-E.
Я бы больше был доволен, если бы наша страна имела первое место в экспорте в наукоемких отраслях - то же ПО (включая игры, особенно ММО), различные приблуды для умного дома, приблуды для человека (умные очки и т.п.), для военных отраслей
Но для этого надо не просто не мешать, но и помогать наукоемким отраслям, а для этого дешевое и прозрачное финансирование и адекватное законодательство и его исполнение
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ЧИА
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Додано: Нед 26 вер, 2021 12:01
vitaliian написав:
Иначе обосновать почему люди работают за 6тыс невозможно.
Ну вот зачем приводить минималку? Откуда тогда берется средняя 12к+?
Таки большинство именно работают, причем не за 6к, и даже не за 12к, минимум за 18к - иначе откуда взять среднюю 12к )
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ЧИА
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