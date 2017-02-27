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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8327832883298330>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 162
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
10
26,50-27,00
27%
44
27,00-27,50
44%
72
27,50-28,00
10%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 12:05

  ЧИА написав:
  vitaliian написав:Иначе обосновать почему люди работают за 6тыс невозможно.

Ну вот зачем приводить минималку? Откуда тогда берется средняя 12к+?
Таки большинство именно работают, причем не за 6к, и даже не за 12к, минимум за 18к - иначе откуда взять среднюю 12к )

По средней я не в курсе но знаю нечто другое, знакомый обратился в центр занятости за работой, у них на сайте тысячи вакансий, прямых телефонов работодателя не дают и вот почему, 90% вакансий фейк. Он потом нашел сам тех работодателей оказалось в службу они подавали запрос год-два года назад. При этом служба занимает 2 этажа помещения и все очень очень загружены работой. В итоге он нашёл работу через другой сайт.

Я эту историю рассказываю всем кто верит официальной статистике, проверятся элементарно выберете на сайте службы занятости вакансии и попросите контакты работодателей, вам 100% их не дадут, а заставят стать на учет, ходить отмечатся, но вакансий у них нет. Потому что тем кому нужен персонал в службу занятости не обращается.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 26 вер, 2021 12:10, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 12:05

vitaliian
Я всегда говорю, тем кто критикует зарплату, считает её недостаточной и т.п.: создайте свою компанию, создайте рабочее место (хотя бы одно!), вложите свои (или рискните заёмными средствами) в инфраструктуру бизнеса и т.д. - и платите 25-30-50-100 тыс.грн, (желательно официально), столько сколько вы считаете должен получать рабочий... никого ещё не встретил, кто бы это сделал. Только бла-бла-бла...
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 12:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:По средней я не в курсе

Первый поиск в гугле
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/ukraina/
даже не 12к, 14к
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 12:11

  ЧИА написав:
  vitaliian написав:По средней я не в курсе

Первый поиск в гугле
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/ukraina/
даже не 12к, 14к

О том как её считают я не в курсе, а нарисовать в статистику можно всё что угодно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 12:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Я эту историю рассказываю всем кто верит официальной статистике

  vitaliian написав:О том как её считают я не в курсе, а нарисовать в статистику можно всё что угодно.

оно и видно
К Вашему сожалению, средняя ЗП считается не с потолка, а по уплаченным налогам
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 12:14

  pirat-d написав:vitaliian
Я всегда говорю, тем кто критикует зарплату, считает её недостаточной и т.п.: создайте свою компанию, создайте рабочее место (хотя бы одно!), вложите свои (или рискните заёмными средствами) в инфраструктуру бизнеса и т.д. - и платите 25-30-50-100 тыс.грн, (желательно официально), столько сколько вы считаете должен получать рабочий... никого ещё не встретил, кто бы это сделал. Только бла-бла-бла...

У меня было 4 бизнеса остался один. Хотите попробовать? Велкам, если кажется что это сахар. Зарплаты соответствуют доходности бизнесв. Если бы у каждого пересичного было 14 к мы бы жили иначе. Чиновники нарисовали себе по 100 тыс а буратин кормят средней лапшой.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 26 вер, 2021 12:19, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 12:19

vitaliian
Не собираюсь меряться сосисками в плане количества и оборотов бизнеса, кое-что создал и я но не в этом суть... вопрос о 6 тыс., сколько вы платите людям? должностям типа кладовщик, грузчик, третий бухгалтер, уборщица, водитель или какой-то вспомогательный рабочий в цеху/магазине? сколько, что бы не считать что люди могут заниматься чем угодно кроме работы, дескать это достаточно и справедливо и вы можете это платить, желательно официально?
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 12:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  pirat-d написав:Я всегда говорю, тем кто критикует зарплату, считает её недостаточной и т.п.: создайте свою компанию, создайте рабочее место (хотя бы одно!), вложите свои (или рискните заёмными средствами) в инфраструктуру бизнеса и т.д.

Увы, Вы тоже не правы
Вот как строителям, медикам и автоперевозчикам конкурировать с такой ЗП
https://news.finance.ua/ru/news/-/500879/ukraintsam-v-polshe-predlagayut-zarplatu-v-78-tys-grn-kto-vostrebovan
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 12:50

  vitaliian написав:
  pirat-d написав:vitaliian
Я всегда говорю, тем кто критикует зарплату, считает её недостаточной и т.п.: создайте свою компанию, создайте рабочее место (хотя бы одно!), вложите свои (или рискните заёмными средствами) в инфраструктуру бизнеса и т.д. - и платите 25-30-50-100 тыс.грн, (желательно официально), столько сколько вы считаете должен получать рабочий... никого ещё не встретил, кто бы это сделал. Только бла-бла-бла...

У меня было 4 бизнеса остался один. Хотите попробовать? Велкам, если кажется что это сахар. Зарплаты соответствуют доходности бизнесв. Если бы у каждого пересичного было 14 к мы бы жили иначе. Чиновники нарисовали себе по 100 тыс а буратин кормят средней лапшой.

1. Сережа Лещенко получает 300к+ (плюс премии и "представиельские расходы"), а путеец, проводник, или рядовой работник вокзала - 6500-7000
2. Мустафа Найем получает аналогично своему корешу - а слесарь на заводе УкрОборонПрома - 7500грн с задержкой полгода, и 3 дневной неделей

А в среднем все едят голубцы
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 13:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:1. Сережа Лещенко получает 300к+ (плюс премии и "представиельские расходы"), а путеец, проводник, или рядовой работник вокзала - 6500-7000
2. Мустафа Найем получает аналогично своему корешу - а слесарь на заводе УкрОборонПрома - 7500грн с задержкой полгода, и 3 дневной неделей

Ваш пример не актуален для украинской экономики
На этом форуме уже раза 4 приводил пример из реальной жизни
Завод. курс был па 8
5к работников
ЗП директора 60кк грн
ЗП 20 директорат + главные инженера по 0.5кк грн итого 10кк
ЗП работников 5к по 5к итого 25кк
итого 95к ЗП на 5к работников. средняя по 20к на брата )
ЧИА
 
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