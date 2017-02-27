Додано: Нед 26 вер, 2021 12:05

ЧИА написав: vitaliian написав: Иначе обосновать почему люди работают за 6тыс невозможно. Иначе обосновать почему люди работают за 6тыс невозможно.

Ну вот зачем приводить минималку? Откуда тогда берется средняя 12к+?

Таки большинство именно работают, причем не за 6к, и даже не за 12к, минимум за 18к - иначе откуда взять среднюю 12к ) Ну вот зачем приводить минималку? Откуда тогда берется средняя 12к+?Таки большинство именно работают, причем не за 6к, и даже не за 12к, минимум за 18к - иначе откуда взять среднюю 12к )

По средней я не в курсе но знаю нечто другое, знакомый обратился в центр занятости за работой, у них на сайте тысячи вакансий, прямых телефонов работодателя не дают и вот почему, 90% вакансий фейк. Он потом нашел сам тех работодателей оказалось в службу они подавали запрос год-два года назад. При этом служба занимает 2 этажа помещения и все очень очень загружены работой. В итоге он нашёл работу через другой сайт.Я эту историю рассказываю всем кто верит официальной статистике, проверятся элементарно выберете на сайте службы занятости вакансии и попросите контакты работодателей, вам 100% их не дадут, а заставят стать на учет, ходить отмечатся, но вакансий у них нет. Потому что тем кому нужен персонал в службу занятости не обращается.