vitaliian написав:Иначе обосновать почему люди работают за 6тыс невозможно.
Ну вот зачем приводить минималку? Откуда тогда берется средняя 12к+? Таки большинство именно работают, причем не за 6к, и даже не за 12к, минимум за 18к - иначе откуда взять среднюю 12к )
По средней я не в курсе но знаю нечто другое, знакомый обратился в центр занятости за работой, у них на сайте тысячи вакансий, прямых телефонов работодателя не дают и вот почему, 90% вакансий фейк. Он потом нашел сам тех работодателей оказалось в службу они подавали запрос год-два года назад. При этом служба занимает 2 этажа помещения и все очень очень загружены работой. В итоге он нашёл работу через другой сайт.
Я эту историю рассказываю всем кто верит официальной статистике, проверятся элементарно выберете на сайте службы занятости вакансии и попросите контакты работодателей, вам 100% их не дадут, а заставят стать на учет, ходить отмечатся, но вакансий у них нет. Потому что тем кому нужен персонал в службу занятости не обращается.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 26 вер, 2021 12:10, всього редагувалось 4 разів.
vitaliian Я всегда говорю, тем кто критикует зарплату, считает её недостаточной и т.п.: создайте свою компанию, создайте рабочее место (хотя бы одно!), вложите свои (или рискните заёмными средствами) в инфраструктуру бизнеса и т.д. - и платите 25-30-50-100 тыс.грн, (желательно официально), столько сколько вы считаете должен получать рабочий... никого ещё не встретил, кто бы это сделал. Только бла-бла-бла...
pirat-d написав:vitaliian Я всегда говорю, тем кто критикует зарплату, считает её недостаточной и т.п.: создайте свою компанию, создайте рабочее место (хотя бы одно!), вложите свои (или рискните заёмными средствами) в инфраструктуру бизнеса и т.д. - и платите 25-30-50-100 тыс.грн, (желательно официально), столько сколько вы считаете должен получать рабочий... никого ещё не встретил, кто бы это сделал. Только бла-бла-бла...
У меня было 4 бизнеса остался один. Хотите попробовать? Велкам, если кажется что это сахар. Зарплаты соответствуют доходности бизнесв. Если бы у каждого пересичного было 14 к мы бы жили иначе. Чиновники нарисовали себе по 100 тыс а буратин кормят средней лапшой.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 26 вер, 2021 12:19, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian Не собираюсь меряться сосисками в плане количества и оборотов бизнеса, кое-что создал и я но не в этом суть... вопрос о 6 тыс., сколько вы платите людям? должностям типа кладовщик, грузчик, третий бухгалтер, уборщица, водитель или какой-то вспомогательный рабочий в цеху/магазине? сколько, что бы не считать что люди могут заниматься чем угодно кроме работы, дескать это достаточно и справедливо и вы можете это платить, желательно официально?
pirat-d написав:Я всегда говорю, тем кто критикует зарплату, считает её недостаточной и т.п.: создайте свою компанию, создайте рабочее место (хотя бы одно!), вложите свои (или рискните заёмными средствами) в инфраструктуру бизнеса и т.д.
pirat-d написав:vitaliian Я всегда говорю, тем кто критикует зарплату, считает её недостаточной и т.п.: создайте свою компанию, создайте рабочее место (хотя бы одно!), вложите свои (или рискните заёмными средствами) в инфраструктуру бизнеса и т.д. - и платите 25-30-50-100 тыс.грн, (желательно официально), столько сколько вы считаете должен получать рабочий... никого ещё не встретил, кто бы это сделал. Только бла-бла-бла...
У меня было 4 бизнеса остался один. Хотите попробовать? Велкам, если кажется что это сахар. Зарплаты соответствуют доходности бизнесв. Если бы у каждого пересичного было 14 к мы бы жили иначе. Чиновники нарисовали себе по 100 тыс а буратин кормят средней лапшой.
1. Сережа Лещенко получает 300к+ (плюс премии и "представиельские расходы"), а путеец, проводник, или рядовой работник вокзала - 6500-7000 2. Мустафа Найем получает аналогично своему корешу - а слесарь на заводе УкрОборонПрома - 7500грн с задержкой полгода, и 3 дневной неделей
Вкладчик1234 написав:1. Сережа Лещенко получает 300к+ (плюс премии и "представиельские расходы"), а путеец, проводник, или рядовой работник вокзала - 6500-7000 2. Мустафа Найем получает аналогично своему корешу - а слесарь на заводе УкрОборонПрома - 7500грн с задержкой полгода, и 3 дневной неделей
Ваш пример не актуален для украинской экономики На этом форуме уже раза 4 приводил пример из реальной жизни Завод. курс был па 8 5к работников ЗП директора 60кк грн ЗП 20 директорат + главные инженера по 0.5кк грн итого 10кк ЗП работников 5к по 5к итого 25кк итого 95к ЗП на 5к работников. средняя по 20к на брата )