Вкладчик1234 написав:1. Сережа Лещенко получает 300к+ (плюс премии и "представиельские расходы"), а путеец, проводник, или рядовой работник вокзала - 6500-7000 2. Мустафа Найем получает аналогично своему корешу - а слесарь на заводе УкрОборонПрома - 7500грн с задержкой полгода, и 3 дневной неделей
Ваш пример не актуален для украинской экономики На этом форуме уже раза 4 приводил пример из реальной жизни Завод. курс был па 8 5к работников ЗП директора 60кк грн ЗП 20 директорат + главные инженера по 0.5кк грн итого 10кк ЗП работников 5к по 5к итого 25кк итого 95к ЗП на 5к работников. средняя по 20к на брата )
По методологии госстата подсчёта средней, ЗП директора и директората просто не будут учитываться, потому все эти слезные истории про голубцы просто туфта
Вкладчик1234 написав:1. Сережа Лещенко получает 300к+ (плюс премии и "представиельские расходы"), а путеец, проводник, или рядовой работник вокзала - 6500-7000 2. Мустафа Найем получает аналогично своему корешу - а слесарь на заводе УкрОборонПрома - 7500грн с задержкой полгода, и 3 дневной неделей
Ваш пример не актуален для украинской экономики На этом форуме уже раза 4 приводил пример из реальной жизни Завод. курс был па 8 5к работников ЗП директора 60кк грн ЗП 20 директорат + главные инженера по 0.5кк грн итого 10кк ЗП работников 5к по 5к итого 25кк итого 95к ЗП на 5к работников. средняя по 20к на брата )
По методологии госстата подсчёта средней, ЗП директора и директората просто не будут учитываться, потому все эти слезные истории про голубцы просто туфта
По этой методологии не будет учитываться Витренко с Коболевым. А эти два кадра, вместе остальными набсоветами, депутатами (с их помощниками, ассистентами, секретарями и т.д.), судьями и т.д - будут
Вкладчик1234 написав:По этой методологии не будет учитываться Витренко с Коболевым. А эти два кадра, вместе остальными набсоветами, депутатами (с их помощниками, ассистентами, секретарями и т.д.), судьями и т.д - будут
А что, только эти двое влияют на среднюю ЗП по стране ? Или весь депутатский корпус ?
От тебя не факты, а эмоции. Но здесь финансовый форум. Здесь про деньги
Конечно, информативные была бы не "средняя", а "медианная", но и средняя не настолько искажена набсоветовскими зарплатами, что бы по этому поводу страдать. Не забудем, кстати, о доле доходов, которые не попадают в статистику. Учителя по вечерам репетиторствуют, медсестры делают уколы, сюда же аренда от сдачи бабушкиной квартиры и всё прочее.
juristkostya написав:Конечно, информативные была бы не "средняя", а "медианная", но и средняя не настолько искажена набсоветовскими зарплатами, что бы по этому поводу страдать. Не забудем, кстати, о доле доходов, которые не попадают в статистику. Учителя по вечерам репетиторствуют, медсестры делают уколы, сюда же аренда от сдачи бабушкиной квартиры и всё прочее.
Электрики из ЖЭКа, сантехники водоканала, газовщики, которые на минималке, тоже леваком работают
Faceless написав: По методологии госстата подсчёта средней, ЗП директора и директората просто не будут учитываться, потому все эти слезные истории про голубцы просто туфта
В методологии есть много важных для понимания нюансов. Главный - это то, что используется гросс-зарплата. Т.е. чтобы получить из нее чистую, нужно отнять 19,5% (НДФЛ 18% и военный сбор 1,5%). Так же важно помнить, что Госстат не исследует малые предприятия со штатом <50 сотрудников.
А о разбросе зарплат красноречиво говорит тот факт, что медианная зарплата на 30% ниже средней. 1/3 наемных работников получают до 7 тыс грн, 1/2 - до 9 тыс грн, 2/3 - до 12 тыс грн, 3/4 - до 15 тыс грн.