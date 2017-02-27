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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8327832883298330

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 162
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
10
26,50-27,00
27%
44
27,00-27,50
44%
72
27,50-28,00
10%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 13:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ЧИА написав:
  Вкладчик1234 написав:1. Сережа Лещенко получает 300к+ (плюс премии и "представиельские расходы"), а путеец, проводник, или рядовой работник вокзала - 6500-7000
2. Мустафа Найем получает аналогично своему корешу - а слесарь на заводе УкрОборонПрома - 7500грн с задержкой полгода, и 3 дневной неделей

Ваш пример не актуален для украинской экономики
На этом форуме уже раза 4 приводил пример из реальной жизни
Завод. курс был па 8
5к работников
ЗП директора 60кк грн
ЗП 20 директорат + главные инженера по 0.5кк грн итого 10кк
ЗП работников 5к по 5к итого 25кк
итого 95к ЗП на 5к работников. средняя по 20к на брата )


По методологии госстата подсчёта средней, ЗП директора и директората просто не будут учитываться, потому все эти слезные истории про голубцы просто туфта
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 13:41

  Faceless написав:
ЧИА написав:
  Вкладчик1234 написав:1. Сережа Лещенко получает 300к+ (плюс премии и "представиельские расходы"), а путеец, проводник, или рядовой работник вокзала - 6500-7000
2. Мустафа Найем получает аналогично своему корешу - а слесарь на заводе УкрОборонПрома - 7500грн с задержкой полгода, и 3 дневной неделей

Ваш пример не актуален для украинской экономики
На этом форуме уже раза 4 приводил пример из реальной жизни
Завод. курс был па 8
5к работников
ЗП директора 60кк грн
ЗП 20 директорат + главные инженера по 0.5кк грн итого 10кк
ЗП работников 5к по 5к итого 25кк
итого 95к ЗП на 5к работников. средняя по 20к на брата )


По методологии госстата подсчёта средней, ЗП директора и директората просто не будут учитываться, потому все эти слезные истории про голубцы просто туфта

По этой методологии не будет учитываться Витренко с Коболевым.
А эти два кадра, вместе остальными набсоветами, депутатами (с их помощниками, ассистентами, секретарями и т.д.), судьями и т.д - будут
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 13:47

  Вкладчик1234 написав:По этой методологии не будет учитываться Витренко с Коболевым.
А эти два кадра, вместе остальными набсоветами, депутатами (с их помощниками, ассистентами, секретарями и т.д.), судьями и т.д - будут

А что, только эти двое влияют на среднюю ЗП по стране ?
Или весь депутатский корпус ?

От тебя не факты, а эмоции. Но здесь финансовый форум. Здесь про деньги
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 14:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Конечно, информативные была бы не "средняя", а "медианная", но и средняя не настолько искажена набсоветовскими зарплатами, что бы по этому поводу страдать.
Не забудем, кстати, о доле доходов, которые не попадают в статистику. Учителя по вечерам репетиторствуют, медсестры делают уколы, сюда же аренда от сдачи бабушкиной квартиры и всё прочее.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 14:12

  juristkostya написав:Конечно, информативные была бы не "средняя", а "медианная", но и средняя не настолько искажена набсоветовскими зарплатами, что бы по этому поводу страдать.
Не забудем, кстати, о доле доходов, которые не попадают в статистику. Учителя по вечерам репетиторствуют, медсестры делают уколы, сюда же аренда от сдачи бабушкиной квартиры и всё прочее.

Электрики из ЖЭКа, сантехники водоканала, газовщики, которые на минималке, тоже леваком работают
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 14:47

  Faceless написав:
По методологии госстата подсчёта средней, ЗП директора и директората просто не будут учитываться, потому все эти слезные истории про голубцы просто туфта


В методологии есть много важных для понимания нюансов. Главный - это то, что используется гросс-зарплата. Т.е. чтобы получить из нее чистую, нужно отнять 19,5% (НДФЛ 18% и военный сбор 1,5%). Так же важно помнить, что Госстат не исследует малые предприятия со штатом <50 сотрудников.

А о разбросе зарплат красноречиво говорит тот факт, что медианная зарплата на 30% ниже средней. 1/3 наемных работников получают до 7 тыс грн, 1/2 - до 9 тыс грн, 2/3 - до 12 тыс грн, 3/4 - до 15 тыс грн.

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zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 14:50

zРадио
А кто считал медианну ?

Помнится мне, ты, топ-менеджер с панамерой в топе за год.
Хвастался, что в твоей конторе - медианна 19 000 грн. И это надо принимать за счастье

Кстати, это к вопросу расчета термина голубцов :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 14:56

  pesikot написав:zРадио
А кто считал медианну ?


Данные госстатовские. Идешь в раздел Рынок труда и смотрить

  pesikot написав:Хвастался, что в твоей конторе - медианна 19 000 грн. И это надо принимать за счастье


Уже 21 тыс. И да, это более, чем вдвое выше, чем по экономике в среднем

  pesikot написав:Кстати, это к вопросу расчета термина голубцов :)


Ок, разброс у нас тоже оч. высок, но выше сам уровень - и низких, и средних, и высоких зарплат. Так что на голубцы хватает всем )
zРадио
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