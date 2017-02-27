zРадио написав: А о разбросе зарплат красноречиво говорит тот факт, что медианная зарплата на 30% ниже средней. 1/3 наемных работников получают до 7 тыс грн, 1/2 - до 9 тыс грн, 2/3 - до 12 тыс грн, 3/4 - до 15 тыс грн.
это уже ближе к реальности, Украина это не только Киев, в любом райцентре плюнут в лицо если им сказать что у них средняя 14к.
В этом же и прикол не учитывать мелкие компании до 50 человек, типа в райцентрах их так много крупных. по факту большинство работодателей в статистику просто не попадает.
zРадио написав: А о разбросе зарплат красноречиво говорит тот факт, что медианная зарплата на 30% ниже средней. 1/3 наемных работников получают до 7 тыс грн, 1/2 - до 9 тыс грн, 2/3 - до 12 тыс грн, 3/4 - до 15 тыс грн.
это уже ближе к реальности, Украина это не только Киев, в любом райцентре плюнут в лицо если им сказать что у них средняя 14к.
В этом же и прикол не учитывать мелкие компании до 50 человек, типа в райцентрах их так много крупных. по факту большинство работодателей в статистику просто не попадает.
Та мелких официально учитывать - себя обманывать. Чем мельче фирма, тем выше процент неучтённого нала, нафиг такая статистика
zРадио написав: А о разбросе зарплат красноречиво говорит тот факт, что медианная зарплата на 30% ниже средней. 1/3 наемных работников получают до 7 тыс грн, 1/2 - до 9 тыс грн, 2/3 - до 12 тыс грн, 3/4 - до 15 тыс грн.
это уже ближе к реальности, Украина это не только Киев, в любом райцентре плюнут в лицо если им сказать что у них средняя 14к.
В этом же и прикол не учитывать мелкие компании до 50 человек, типа в райцентрах их так много крупных. по факту большинство работодателей в статистику просто не попадает.
Та мелких официально учитывать - себя обманывать. Чем мельче фирма, тем выше процент неучтённого нала, нафиг такая статистика
теневая экономика не от богатства. Думаете директора мечтают утаить 10 копеек с риском попасть на крупный штраф? Вынуждено это всё. У крупных другие финансовые возможности.
У 100 долларовых синих купюр крайние ленты (вверху м вниху) приклеены к синей 3D ленте, а вот средняя - не приклеена. Через это она легко повреждается. Как так могли это допусить? Даже у купюр в 100, 200, 500, 1000 гривен похожие полоски надёжно приклееены. Также водяные знаки у нашей гривны более чёткие и красивые, а у 100 долларовых купюр - карикатура какая то. Но тем не менее гривна не СКВ. Мне "старые" 100 долларовые купюры больше нравились (никаких лент и повреждений не могло с ними быть).
Искатель написав:Боже, какой флейм я спровоцировал... А всего лишь на примере цен на подсолнечное масло хотел показать, что далеко не все прогнозы Denik сбываются. А то человек угадал, что опустятся к 26,50 - и теперь его тут чуть ли не пророком объявили.
Мій прогноз дійсно не збувся за терміном.
Denik написав:З цього роблю прогноз, що ревальвація йтиме дуже повільно. Підтримку гривні надасть підвищення облікової ставки НБУ. З іншого боку у другому півріччі будуть рекордні виплати по держборгу. Подорожчання газу не вплине ніяк - запасів достатньо для споживання населенням. Не виключено, що запасів вистачить до нового обвалу цін на ринку газу (навесні 2022 або 2023). Мій прогноз. 26.30-26.50 - кінець серпня. 26.00 - 26.20 - кінець вересня. 25.50-26.00 - кінець листопада.
Виходить, зо в термінах я дуже поспішаю. Відповідно і всі попередні терміни посуваються вправо вдвічі-втричі. Тобто десь 26.30 можемо побачити в листопаді під виплату квартальних податків. 26 - під Новий рік, менше 26 - навесні на фоні зливу тих, хто скуповував долари в серпні та вересні на кожному підскоці і буде скуповувати їх далі.
Водночас є добра новина для всіх, хто в бетоні. Для програми кредитування житла українцям Кабмін виділив 20 млрд грн, - Шмигаль https://censor.net/ua/n3290456
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що на житлові кредити для українців виділили 20 мільярдів грн.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Прем'єр зазначив: "Ще більше українців зможуть отримати доступне житло. Уряд цього тижня підтримав рішення про збільшення статутного капіталу "Укрфінжитло" на 20 млрд грн. Ці кошти спрямують на реалізацію програми Президента "Доступна іпотека" щодо забезпечення громадян житлом за умовами іпотечного кредитування і фінансового лізингу ".
"Завдяки цьому рішенню ще кілька десятків тисяч сімей зможуть придбати собі житло за вигідними умовами", - підкреслив Шмигаль.
Давайте в качестве оффтопа посмотрим на исполнение бюджета и деньги в целом.
По итогам 8 месяцев пока картина маслом. Госбюджет – собрали 820 ярдов, потратили 828. Идеально) Рост денежной базы – 40 млрд грн, что коррелирует с выкупом валюты НБУ – 40 ярдов.
а вот с планами по бюджету напряг – план доходов 1 144 ярда, расходов – аж 1 400. Т.е. выполнение доходов 70%, расходов – 60%.По планам, надо занять свыше 200 ярдов. В 2020 этот фокус провернули в 4 квартале, особенно в декабре – на 165 ярдов. Из них – 120 ОВГЗ, в т.ч. банки 90 ярдов.
Походу, в этом году нас ждет тоже самое. НО. Исходная ситуация чуть другая. Денег стало в банковской системе меньше, их уже и так перекачали в бюджет немало. А именно, рост депозитов в 2020 составил 276 ярдов всего, из них 195 ярдов – в грн. Рефинанс банков вырос с 45 ярдов до 104. Было на что покупать ОВГЗ.
А что в этом году? Рост депозитов всего 40 ярдов. Рефинанса добавили 20 ярдов, до 124. А вот депосертификаты УЖЕ снизились на 20 ярдов. Т.е. на 01.01.20 соотношение рефинанс против депосертификат – 45 против 151 млрд грн. А на 01.09.21 соотношение рефинанс против депосертификат - 121 против 114 млрд. чувствуете, как стало меньше денег? А займы еще впереди. Так что, станок походу разогревают. Что не может не оказать давление на курс доллара. Скорей всего, будут давать рефинанс правильным (гос) банкам
Надо смотреть на денежную базу – но это раз в месяц и с опозданием. И на вливание денег от рефинанса – это ежедневно.
Shaman написав:а вот с планами по бюджету напряг – план доходов 1 144 ярда, расходов – аж 1 400. Т.е. выполнение доходов 70%, расходов – 60%.По планам, надо занять свыше 200 ярдов. В 2020 этот фокус провернули в 4 квартале, особенно в декабре – на 165 ярдов. Из них – 120 ОВГЗ, в т.ч. банки 90 ярдов.
Моя думка - що лише невелику частину виділять на хвилю ковіду, що насувається. На все інше скажуть ковід не прийшов і скоротять витратну частину. Немає на що зараз витрачати. На популізм не треба - виборів попереду немає.
Shaman написав:а вот с планами по бюджету напряг – план доходов 1 144 ярда, расходов – аж 1 400. Т.е. выполнение доходов 70%, расходов – 60%.По планам, надо занять свыше 200 ярдов. В 2020 этот фокус провернули в 4 квартале, особенно в декабре – на 165 ярдов. Из них – 120 ОВГЗ, в т.ч. банки 90 ярдов.
Моя думка - що лише невелику частину виділять на хвилю ковіду, що насувається. На все інше скажуть ковід не прийшов і скоротять витратну частину. Немає на що зараз витрачати. На популізм не треба - виборів попереду немає.
секвестр - это целая процедура. она не может родится с нуля - а пока даже никто не заикается.
остаток до конца года Минздрава - это всего лишь 83 ярда. и в 0 его не урежут. уменьшать надо будет всех.