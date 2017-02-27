Додано: Нед 26 вер, 2021 18:03

Давайте в качестве оффтопа посмотрим на исполнение бюджета и деньги в целом.



По итогам 8 месяцев пока картина маслом. Госбюджет – собрали 820 ярдов, потратили 828. Идеально) Рост денежной базы – 40 млрд грн, что коррелирует с выкупом валюты НБУ – 40 ярдов.



а вот с планами по бюджету напряг – план доходов 1 144 ярда, расходов – аж 1 400. Т.е. выполнение доходов 70%, расходов – 60%.По планам, надо занять свыше 200 ярдов. В 2020 этот фокус провернули в 4 квартале, особенно в декабре – на 165 ярдов. Из них – 120 ОВГЗ, в т.ч. банки 90 ярдов.



Походу, в этом году нас ждет тоже самое. НО. Исходная ситуация чуть другая. Денег стало в банковской системе меньше, их уже и так перекачали в бюджет немало. А именно, рост депозитов в 2020 составил 276 ярдов всего, из них 195 ярдов – в грн. Рефинанс банков вырос с 45 ярдов до 104. Было на что покупать ОВГЗ.



А что в этом году? Рост депозитов всего 40 ярдов. Рефинанса добавили 20 ярдов, до 124. А вот депосертификаты УЖЕ снизились на 20 ярдов.

Т.е. на 01.01.20 соотношение рефинанс против депосертификат – 45 против 151 млрд грн.

А на 01.09.21 соотношение рефинанс против депосертификат - 121 против 114 млрд. чувствуете, как стало меньше денег? А займы еще впереди. Так что, станок походу разогревают. Что не может не оказать давление на курс доллара. Скорей всего, будут давать рефинанс правильным (гос) банкам



Надо смотреть на денежную базу – но это раз в месяц и с опозданием. И на вливание денег от рефинанса – это ежедневно.



Как-то так…