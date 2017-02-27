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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8329833083318332

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 162
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
10
26,50-27,00
27%
44
27,00-27,50
44%
72
27,50-28,00
10%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 18:50

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:Та мелких официально учитывать - себя обманывать. Чем мельче фирма, тем выше процент неучтённого нала, нафиг такая статистика :-)
теневая экономика не от богатства. Думаете директора мечтают утаить 10 копеек с риском попасть на крупный штраф? Вынуждено это всё. У крупных другие финансовые возможности.

Ещё раз: большой процент теневого наша делает официальную статистику бессмысленной.
Причины использования теневого наша находятся за пределами обсуждаемого вопроса.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 18:51

  somilitark написав:Але не відповіли на одне просте питання, що ви вкладаєте в зміст поняття девальвація?

Владимир, у меня тоже есть экономическое образование, как и у Вас :) И что такое "девальвация", я учил.

Якщо курс взимку не перевищить 27.50, то це рокета чи так собі?

Для начала, найдите хоть одно мое сообщение, где я говорил о ракете.
Возможно, будет и чуть больше, чем 27,50. Но это не ракета и вообще, я не жду никаких ракет. Просто на низах имеет смысл брать доллар, т.к. за счет роста курса можно заработать больше, чем на процентах по депозиту.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 18:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Василь-Рівне чел. Я тебя трогал?

Без образ, просто я за форум: валютний ринок в контексті, а не за особисті розСКАЗКІ не по темі. ОК? :wink: Мало тут успіхів-долярчиків від яких Ви на дві голови розумніший?
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 18:58

  Василь-Рівне написав:
  vitaliian написав:Василь-Рівне чел. Я тебя трогал?

Без образ, просто я за форум: валютний ринок в контексті, а не за особисті розСКАЗКІ не по темі. ОК? :wink: Мало тут успіхів-долярчиків від яких Ви на дві голови розумніший?

Сегодня выходной на межбанке в ТЧ. Про себя рассказами увлекся, извините. Всем желаю хорошего вечера.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 19:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Про себя рассказами увлекся, извините. Всем желаю хорошего вечера.

Приємно мати справу з вихованими та інтелігентними людьми, це не тролінг, чесно
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 19:07

  Denik написав:
  Искатель написав:Боже, какой флейм я спровоцировал... А всего лишь на примере цен на подсолнечное масло хотел показать, что далеко не все прогнозы Denik сбываются. А то человек угадал, что опустятся к 26,50 - и теперь его тут чуть ли не пророком объявили.

Мій прогноз дійсно не збувся за терміном.
  Denik написав:З цього роблю прогноз, що ревальвація йтиме дуже повільно. Підтримку гривні надасть підвищення облікової ставки НБУ. З іншого боку у другому півріччі будуть рекордні виплати по держборгу. Подорожчання газу не вплине ніяк - запасів достатньо для споживання населенням. Не виключено, що запасів вистачить до нового обвалу цін на ринку газу (навесні 2022 або 2023).
Мій прогноз.
26.30-26.50 - кінець серпня.
26.00 - 26.20 - кінець вересня.
25.50-26.00 - кінець листопада.

Виходить, зо в термінах я дуже поспішаю. Відповідно і всі попередні терміни посуваються вправо вдвічі-втричі.
Тобто десь 26.30 можемо побачити в листопаді під виплату квартальних податків. 26 - під Новий рік, менше 26 - навесні на фоні зливу тих, хто скуповував долари в серпні та вересні на кожному підскоці і буде скуповувати їх далі.

Водночас є добра новина для всіх, хто в бетоні.
Для програми кредитування житла українцям Кабмін виділив 20 млрд грн, - Шмигаль
https://censor.net/ua/n3290456
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що на житлові кредити для українців виділили 20 мільярдів грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Прем'єр зазначив: "Ще більше українців зможуть отримати доступне житло. Уряд цього тижня підтримав рішення про збільшення статутного капіталу "Укрфінжитло" на 20 млрд грн. Ці кошти спрямують на реалізацію програми Президента "Доступна іпотека" щодо забезпечення громадян житлом за умовами іпотечного кредитування і фінансового лізингу ".

"Завдяки цьому рішенню ще кілька десятків тисяч сімей зможуть придбати собі житло за вигідними умовами", - підкреслив Шмигаль.

Та й привіт усім любителям зради.

Сміливо, дякую. Я вважаю, що в жовтні перейдемо 27 і після 20 листопада підійдемо до 27,5 а може й проб’ємо цей рівень. Під новий рік можемо вернутися під 27,5 якщо не буде аврального виконання розхідної частини бюджету і конвертації казкових відкатів з «великого будівництва» і іншого, а якщо буде розпил бюджету – то кінець грудня-січень можемо і до 28 наблизитися. Про весну писав, там все буде залежати від зими: може бути і менше 27 і більше 28.

Щодо «бетону», то завдання дозволити і сприяти максимально забудувати міста напівлегальним чи повністю незаконним непотребом з десятками порушень найрізноманітніших законів і норм Шмигаль виконав. Але з викупом реальними покупцями а не своїми ж структурами (фізиками) цього всього біда. Тому вирішили виділити 20 млрд бюджетних під пільгову іпотеку. 20 млрд грн. – це десь біля 1 млн м кв (ну нехай аж 1,5 млн) по теперішніх середніх ринкових цінах чи, приблизно, 14-15 тис квартир (ну нехай аж 20 тис). Для розуміння, за 2020 рік в Україні збудували житла біля 7 млн м кв. В цьому році йдемо з ростом на 20%. Тобто, повезе далеко не всім «успішним будівельникам», буде залежати певно хто зеленіший :mrgreen:
orest
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 19:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

походу тут плохо приклеенные полоски на 100 дол. купюрах никого не волнуют
средняя полоска не приклееена к синей 3D ленте! На всех некстген 100$ купюрах. Я один тут такой внимательный?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 19:17

  Yuri_61 написав:походу тут плохо приклеенные полоски на 100 дол. купюрах никого не волнуют
средняя полоска не приклееена к синей 3D ленте! На всех некстген 100$ купюрах.

тут больше или безнал, или форум :D
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 19:23

  Yuri_61 написав:походу тут плохо приклеенные полоски на 100 дол. купюрах никого не волнуют
средняя полоска не приклееена к синей 3D ленте! На всех некстген 100$ купюрах. Я один тут такой внимательный?

Я их вообще не рассматриваю никогда, через аппарат копюры либо проходят либо нет. Пусть коллекционеры рассматривают :)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 19:27

  ЧИА написав:
  pirat-d написав:Я всегда говорю, тем кто критикует зарплату, считает её недостаточной и т.п.: создайте свою компанию, создайте рабочее место (хотя бы одно!), вложите свои (или рискните заёмными средствами) в инфраструктуру бизнеса и т.д.

Увы, Вы тоже не правы
Вот как строителям, медикам и автоперевозчикам конкурировать с такой ЗП
https://news.finance.ua/ru/news/-/500879/ukraintsam-v-polshe-predlagayut-zarplatu-v-78-tys-grn-kto-vostrebovan


Наши люди видят только вершину айсберга, написанные цифры зарплаты рисуя заграничные молочные реки и кисельные берега. Летают в облаках, морально не готовые, забывая что там нужно работать, даже правильнее сказать @б@шить, чаще всего одному и без семьи (что в 90% случаев приводит к разводам), жить в «рукавичке» и быть вторым сортом с которого выжмут все по 12-14 часов в день, далеко не все на это способны. Как подтверждение достаточно людей, которые похлебав «святые щи» заробитчанина, вернулись и работают дома. У меня лично есть такие примеры.
На счёт докторов-стоматологов - это совсем другая песня. Нужны подтверждения дипломов, пересертификация, знание языка на высоком уровне и т.д. Это достижимо, но не быстро, опять таки не все готовы эту дорогу преодолеть.
Согласен лишь с тем, что активные, амбициозные и продвинутые кадры в своём большинстве все таки достигают своих целей и остаются там, а у нас - отрицательная селекция, остаётся шлак который нигде больше не нужен и который готов только фото на работе обсуждать, да бравировать похождениями в чопок на выходных. 1-2 человека на 10, которые хотят, готовы и могут, им и платить не в западло. Остальное планктонное дно «мудрого наріда» - и 6 тыс много.
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