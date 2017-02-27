Додано: Нед 26 вер, 2021 19:07

Denik написав: Искатель написав: Боже, какой флейм я спровоцировал... А всего лишь на примере цен на подсолнечное масло хотел показать, что далеко не все прогнозы Denik сбываются. А то человек угадал, что опустятся к 26,50 - и теперь его тут чуть ли не пророком объявили. Боже, какой флейм я спровоцировал... А всего лишь на примере цен на подсолнечное масло хотел показать, что далеко не все прогнозы Denik сбываются. А то человек угадал, что опустятся к 26,50 - и теперь его тут чуть ли не пророком объявили.

Мій прогноз дійсно не збувся за терміном.

Denik написав: З цього роблю прогноз, що ревальвація йтиме дуже повільно. Підтримку гривні надасть підвищення облікової ставки НБУ. З іншого боку у другому півріччі будуть рекордні виплати по держборгу. Подорожчання газу не вплине ніяк - запасів достатньо для споживання населенням. Не виключено, що запасів вистачить до нового обвалу цін на ринку газу (навесні 2022 або 2023).

Мій прогноз.

26.30-26.50 - кінець серпня.

26.00 - 26.20 - кінець вересня.

25.50-26.00 - кінець листопада. З цього роблю прогноз, що ревальвація йтиме дуже повільно. Підтримку гривні надасть підвищення облікової ставки НБУ. З іншого боку у другому півріччі будуть рекордні виплати по держборгу. Подорожчання газу не вплине ніяк - запасів достатньо для споживання населенням. Не виключено, що запасів вистачить до нового обвалу цін на ринку газу (навесні 2022 або 2023).Мій прогноз.26.30-26.50 - кінець серпня.26.00 - 26.20 - кінець вересня.25.50-26.00 - кінець листопада.

Виходить, зо в термінах я дуже поспішаю. Відповідно і всі попередні терміни посуваються вправо вдвічі-втричі.

Тобто десь 26.30 можемо побачити в листопаді під виплату квартальних податків. 26 - під Новий рік, менше 26 - навесні на фоні зливу тих, хто скуповував долари в серпні та вересні на кожному підскоці і буде скуповувати їх далі.



Водночас є добра новина для всіх, хто в бетоні.

Для програми кредитування житла українцям Кабмін виділив 20 млрд грн, - Шмигаль

https://censor.net/ua/n3290456

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що на житлові кредити для українців виділили 20 мільярдів грн.



Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.



Прем'єр зазначив: "Ще більше українців зможуть отримати доступне житло. Уряд цього тижня підтримав рішення про збільшення статутного капіталу "Укрфінжитло" на 20 млрд грн. Ці кошти спрямують на реалізацію програми Президента "Доступна іпотека" щодо забезпечення громадян житлом за умовами іпотечного кредитування і фінансового лізингу ".



"Завдяки цьому рішенню ще кілька десятків тисяч сімей зможуть придбати собі житло за вигідними умовами", - підкреслив Шмигаль.

Та й привіт усім любителям зради. Мій прогноз дійсно не збувся за терміном.Виходить, зо в термінах я дуже поспішаю. Відповідно і всі попередні терміни посуваються вправо вдвічі-втричі.Тобто десь 26.30 можемо побачити в листопаді під виплату квартальних податків. 26 - під Новий рік, менше 26 - навесні на фоні зливу тих, хто скуповував долари в серпні та вересні на кожному підскоці і буде скуповувати їх далі.Водночас є добра новина для всіх, хто в бетоні.Та й привіт усім любителям зради.

Сміливо, дякую. Я вважаю, що в жовтні перейдемо 27 і після 20 листопада підійдемо до 27,5 а може й проб’ємо цей рівень. Під новий рік можемо вернутися під 27,5 якщо не буде аврального виконання розхідної частини бюджету і конвертації казкових відкатів з «великого будівництва» і іншого, а якщо буде розпил бюджету – то кінець грудня-січень можемо і до 28 наблизитися. Про весну писав, там все буде залежати від зими: може бути і менше 27 і більше 28.Щодо «бетону», то завдання дозволити і сприяти максимально забудувати міста напівлегальним чи повністю незаконним непотребом з десятками порушень найрізноманітніших законів і норм Шмигаль виконав. Але з викупом реальними покупцями а не своїми ж структурами (фізиками) цього всього біда. Тому вирішили виділити 20 млрд бюджетних під пільгову іпотеку. 20 млрд грн. – це десь біля 1 млн м кв (ну нехай аж 1,5 млн) по теперішніх середніх ринкових цінах чи, приблизно, 14-15 тис квартир (ну нехай аж 20 тис). Для розуміння, за 2020 рік в Україні збудували житла біля 7 млн м кв. В цьому році йдемо з ростом на 20%. Тобто, повезе далеко не всім «успішним будівельникам», буде залежати певно хто зеленіший