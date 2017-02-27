somilitark написав:Але не відповіли на одне просте питання, що ви вкладаєте в зміст поняття девальвація?
Владимир, у меня тоже есть экономическое образование, как и у Вас И что такое "девальвация", я учил.
Якщо курс взимку не перевищить 27.50, то це рокета чи так собі?
Для начала, найдите хоть одно мое сообщение, где я говорил о ракете. Возможно, будет и чуть больше, чем 27,50. Но это не ракета и вообще, я не жду никаких ракет. Просто на низах имеет смысл брать доллар, т.к. за счет роста курса можно заработать больше, чем на процентах по депозиту.
Искатель написав:Боже, какой флейм я спровоцировал... А всего лишь на примере цен на подсолнечное масло хотел показать, что далеко не все прогнозы Denik сбываются. А то человек угадал, что опустятся к 26,50 - и теперь его тут чуть ли не пророком объявили.
Мій прогноз дійсно не збувся за терміном.
Denik написав:З цього роблю прогноз, що ревальвація йтиме дуже повільно. Підтримку гривні надасть підвищення облікової ставки НБУ. З іншого боку у другому півріччі будуть рекордні виплати по держборгу. Подорожчання газу не вплине ніяк - запасів достатньо для споживання населенням. Не виключено, що запасів вистачить до нового обвалу цін на ринку газу (навесні 2022 або 2023). Мій прогноз. 26.30-26.50 - кінець серпня. 26.00 - 26.20 - кінець вересня. 25.50-26.00 - кінець листопада.
Виходить, зо в термінах я дуже поспішаю. Відповідно і всі попередні терміни посуваються вправо вдвічі-втричі. Тобто десь 26.30 можемо побачити в листопаді під виплату квартальних податків. 26 - під Новий рік, менше 26 - навесні на фоні зливу тих, хто скуповував долари в серпні та вересні на кожному підскоці і буде скуповувати їх далі.
Водночас є добра новина для всіх, хто в бетоні. Для програми кредитування житла українцям Кабмін виділив 20 млрд грн, - Шмигаль https://censor.net/ua/n3290456
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що на житлові кредити для українців виділили 20 мільярдів грн.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Прем'єр зазначив: "Ще більше українців зможуть отримати доступне житло. Уряд цього тижня підтримав рішення про збільшення статутного капіталу "Укрфінжитло" на 20 млрд грн. Ці кошти спрямують на реалізацію програми Президента "Доступна іпотека" щодо забезпечення громадян житлом за умовами іпотечного кредитування і фінансового лізингу ".
"Завдяки цьому рішенню ще кілька десятків тисяч сімей зможуть придбати собі житло за вигідними умовами", - підкреслив Шмигаль.
Та й привіт усім любителям зради.
Сміливо, дякую. Я вважаю, що в жовтні перейдемо 27 і після 20 листопада підійдемо до 27,5 а може й проб’ємо цей рівень. Під новий рік можемо вернутися під 27,5 якщо не буде аврального виконання розхідної частини бюджету і конвертації казкових відкатів з «великого будівництва» і іншого, а якщо буде розпил бюджету – то кінець грудня-січень можемо і до 28 наблизитися. Про весну писав, там все буде залежати від зими: може бути і менше 27 і більше 28.
Щодо «бетону», то завдання дозволити і сприяти максимально забудувати міста напівлегальним чи повністю незаконним непотребом з десятками порушень найрізноманітніших законів і норм Шмигаль виконав. Але з викупом реальними покупцями а не своїми ж структурами (фізиками) цього всього біда. Тому вирішили виділити 20 млрд бюджетних під пільгову іпотеку. 20 млрд грн. – це десь біля 1 млн м кв (ну нехай аж 1,5 млн) по теперішніх середніх ринкових цінах чи, приблизно, 14-15 тис квартир (ну нехай аж 20 тис). Для розуміння, за 2020 рік в Україні збудували житла біля 7 млн м кв. В цьому році йдемо з ростом на 20%. Тобто, повезе далеко не всім «успішним будівельникам», буде залежати певно хто зеленіший
pirat-d написав:Я всегда говорю, тем кто критикует зарплату, считает её недостаточной и т.п.: создайте свою компанию, создайте рабочее место (хотя бы одно!), вложите свои (или рискните заёмными средствами) в инфраструктуру бизнеса и т.д.
Наши люди видят только вершину айсберга, написанные цифры зарплаты рисуя заграничные молочные реки и кисельные берега. Летают в облаках, морально не готовые, забывая что там нужно работать, даже правильнее сказать @б@шить, чаще всего одному и без семьи (что в 90% случаев приводит к разводам), жить в «рукавичке» и быть вторым сортом с которого выжмут все по 12-14 часов в день, далеко не все на это способны. Как подтверждение достаточно людей, которые похлебав «святые щи» заробитчанина, вернулись и работают дома. У меня лично есть такие примеры. На счёт докторов-стоматологов - это совсем другая песня. Нужны подтверждения дипломов, пересертификация, знание языка на высоком уровне и т.д. Это достижимо, но не быстро, опять таки не все готовы эту дорогу преодолеть. Согласен лишь с тем, что активные, амбициозные и продвинутые кадры в своём большинстве все таки достигают своих целей и остаются там, а у нас - отрицательная селекция, остаётся шлак который нигде больше не нужен и который готов только фото на работе обсуждать, да бравировать похождениями в чопок на выходных. 1-2 человека на 10, которые хотят, готовы и могут, им и платить не в западло. Остальное планктонное дно «мудрого наріда» - и 6 тыс много.
orest написав:Під новий рік можемо вернутися під 27,5 якщо не буде аврального виконання розхідної частини бюджету і конвертації казкових відкатів з «великого будівництва» і іншого, а якщо буде розпил бюджету – то кінець грудня-січень можемо і до 28 наблизитися.
Я не думаю, що на "Великому Будівництві" є якісь казкові відкати, але власни великі видатки на "Велике Будівництво" закінчаться десь у листопаді - на грудень ніхто не плануватиме якихось великих робіт з бетоном через сніг та морози. Ніяких великих "перерізань стрічок" під Новий Рік не планується. Серйозні запуски в експлуатацію об'єктів планується у 2023 році, ближче до виборів.
orest написав:П.С. Якщо вже Ви згадали Аляка, то пригадайте ще й інших учасників тих часів і рівень дискусії, предметність, обгрунтованість, рівень знань і досвіду дописувачів... А зараз в більшості все як в тік току чи решті інстаграмів, коротко, ефектно (не ефективно), емоційно, дуже часто безглуздо, часті зміни яскравих картинок, без посилання на цитовані уривки... Як в рекламі чіпстерів, пепсіколи, олдспайсу
Якщо вже згадали рівень дискусії, то варто зазначити що в майбутньому він ще очікувано впаде. Освіта. Коли в селах анулюють старші класи не кажучи про то, що кількість ВНЗ на вимогу світового банку планується скоротити майже на половину. Про яке самовизначення головних напрямків розвитку можна говорити? В нас нема коштiв на утримання власних унiвеситетiв, але в той же час маемо можливiсть видiлити 500 лямiв на утримання бiженцiв з Афганiстану. Не варто забувати освiта це кадровий потенцiал краiни, рівень майбутнього держави, а не тільки рівень майбутньої дискусії. Звичайно якщо ми не хочемо щоб в майбутньому нами керували набсовети, про це варто задуматися вже зараз та не разраховувати лише на ПР-ар унiвеситета майбутнього. Якщо вже згадали про цукор, гарна аналогiя, звичайно притягнута за вуха - цукрових заводiв залишилось бiля 30 з 90+.
Прораб написав:Якщо вже згадали рівень дискусії, то варто зазначити що в майбутньому він ще очікувано впаде. Освіта. Коли в селах анулюють старші класи не кажучи про то, що кількість ВНЗ на вимогу світового банку планується скоротити майже на половину.
Помню по институту сельских "медалистов".... Если коротко - абсолютно необходимо этих детей возить на занятия хотя бы в райцентры (а лучше, конечно, в областные), чтобы хоть в старших классах они поняли смысл слова "образование". То же самое касается вузов: после развала союза у нас их как-то чудесным образом наплодилось, хотя профессуры и исследовательской базы явно не стало больше. Так что, сократить вдвое - это очень лояльно. Надо бы вчетверо.
Прораб написав:Якщо вже згадали рівень дискусії, то варто зазначити що в майбутньому він ще очікувано впаде. Освіта. Коли в селах анулюють старші класи не кажучи про то, що кількість ВНЗ на вимогу світового банку планується скоротити майже на половину.
Помню по институту сельских "медалистов".... Если коротко - абсолютно необходимо этих детей возить на занятия хотя бы в райцентры (а лучше, конечно, в областные), чтобы хоть в старших классах они поняли смысл слова "образование". То же самое касается вузов: после развала союза у нас их как-то чудесным образом наплодилось, хотя профессуры и исследовательской базы явно не стало больше. Так что, сократить вдвое - это очень лояльно. Надо бы вчетверо.
Дiйсно вчитись хочуть одиницi, не хочуть бути нi лiкарями, нi банкiрами - всi мрiють жити за рахунок "планктону" який i зараз своечасно забезпечуе налогами завжди повне корито, де нi треба думати можна кожного разу випрошувати вступ до НАТО та ЄС - кажучи що без нашого потенцiалу iм край, примушуя смiятись весь свiт.
Искатель написав:Дядя Саша, Царство ему Небесное, на выходных разрешал немного поофтопить. Подниму одну темку. Нам тут местный сказочник обещал снижение цен, в частности, на подсолнечное масло. А тут такое: https://hvylya.net/news/238393-podsolne ... podorozhat Как же так? Я запутан-перепутан...
А ще один байкар, розповідав про олію по 100 грн літр, а недавно взяв за 43 грн 0,85л.