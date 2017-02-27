RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8330833183328333>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 163
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
10
26,50-27,00
27%
44
27,00-27,50
45%
73
27,50-28,00
10%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 18:51

  somilitark написав:Але не відповіли на одне просте питання, що ви вкладаєте в зміст поняття девальвація?

Владимир, у меня тоже есть экономическое образование, как и у Вас :) И что такое "девальвация", я учил.

Якщо курс взимку не перевищить 27.50, то це рокета чи так собі?

Для начала, найдите хоть одно мое сообщение, где я говорил о ракете.
Возможно, будет и чуть больше, чем 27,50. Но это не ракета и вообще, я не жду никаких ракет. Просто на низах имеет смысл брать доллар, т.к. за счет роста курса можно заработать больше, чем на процентах по депозиту.
Искатель
 
Повідомлень: 4918
З нами з: 22.02.16
Подякував: 749 раз.
Подякували: 3445 раз.
 
Профіль
4
6
1
Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 19:07

  Denik написав:
  Искатель написав:Боже, какой флейм я спровоцировал... А всего лишь на примере цен на подсолнечное масло хотел показать, что далеко не все прогнозы Denik сбываются. А то человек угадал, что опустятся к 26,50 - и теперь его тут чуть ли не пророком объявили.

Мій прогноз дійсно не збувся за терміном.
  Denik написав:З цього роблю прогноз, що ревальвація йтиме дуже повільно. Підтримку гривні надасть підвищення облікової ставки НБУ. З іншого боку у другому півріччі будуть рекордні виплати по держборгу. Подорожчання газу не вплине ніяк - запасів достатньо для споживання населенням. Не виключено, що запасів вистачить до нового обвалу цін на ринку газу (навесні 2022 або 2023).
Мій прогноз.
26.30-26.50 - кінець серпня.
26.00 - 26.20 - кінець вересня.
25.50-26.00 - кінець листопада.

Виходить, зо в термінах я дуже поспішаю. Відповідно і всі попередні терміни посуваються вправо вдвічі-втричі.
Тобто десь 26.30 можемо побачити в листопаді під виплату квартальних податків. 26 - під Новий рік, менше 26 - навесні на фоні зливу тих, хто скуповував долари в серпні та вересні на кожному підскоці і буде скуповувати їх далі.

Водночас є добра новина для всіх, хто в бетоні.
Для програми кредитування житла українцям Кабмін виділив 20 млрд грн, - Шмигаль
https://censor.net/ua/n3290456
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що на житлові кредити для українців виділили 20 мільярдів грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Прем'єр зазначив: "Ще більше українців зможуть отримати доступне житло. Уряд цього тижня підтримав рішення про збільшення статутного капіталу "Укрфінжитло" на 20 млрд грн. Ці кошти спрямують на реалізацію програми Президента "Доступна іпотека" щодо забезпечення громадян житлом за умовами іпотечного кредитування і фінансового лізингу ".

"Завдяки цьому рішенню ще кілька десятків тисяч сімей зможуть придбати собі житло за вигідними умовами", - підкреслив Шмигаль.

Та й привіт усім любителям зради.

Сміливо, дякую. Я вважаю, що в жовтні перейдемо 27 і після 20 листопада підійдемо до 27,5 а може й проб’ємо цей рівень. Під новий рік можемо вернутися під 27,5 якщо не буде аврального виконання розхідної частини бюджету і конвертації казкових відкатів з «великого будівництва» і іншого, а якщо буде розпил бюджету – то кінець грудня-січень можемо і до 28 наблизитися. Про весну писав, там все буде залежати від зими: може бути і менше 27 і більше 28.

Щодо «бетону», то завдання дозволити і сприяти максимально забудувати міста напівлегальним чи повністю незаконним непотребом з десятками порушень найрізноманітніших законів і норм Шмигаль виконав. Але з викупом реальними покупцями а не своїми ж структурами (фізиками) цього всього біда. Тому вирішили виділити 20 млрд бюджетних під пільгову іпотеку. 20 млрд грн. – це десь біля 1 млн м кв (ну нехай аж 1,5 млн) по теперішніх середніх ринкових цінах чи, приблизно, 14-15 тис квартир (ну нехай аж 20 тис). Для розуміння, за 2020 рік в Україні збудували житла біля 7 млн м кв. В цьому році йдемо з ростом на 20%. Тобто, повезе далеко не всім «успішним будівельникам», буде залежати певно хто зеленіший :mrgreen:
orest
Аватар користувача
10

Форумчанин року
 
Повідомлень: 4019
З нами з: 10.03.14
Подякував: 6050 раз.
Подякували: 5493 раз.
 
Профіль
3
10
19
Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 19:17

  Yuri_61 написав:походу тут плохо приклеенные полоски на 100 дол. купюрах никого не волнуют
средняя полоска не приклееена к синей 3D ленте! На всех некстген 100$ купюрах.

тут больше или безнал, или форум :D
Shaman
 
Повідомлень: 1253
З нами з: 29.09.19
Подякував: 140 раз.
Подякували: 276 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 19:27

  ЧИА написав:
  pirat-d написав:Я всегда говорю, тем кто критикует зарплату, считает её недостаточной и т.п.: создайте свою компанию, создайте рабочее место (хотя бы одно!), вложите свои (или рискните заёмными средствами) в инфраструктуру бизнеса и т.д.

Увы, Вы тоже не правы
Вот как строителям, медикам и автоперевозчикам конкурировать с такой ЗП
https://news.finance.ua/ru/news/-/500879/ukraintsam-v-polshe-predlagayut-zarplatu-v-78-tys-grn-kto-vostrebovan


Наши люди видят только вершину айсберга, написанные цифры зарплаты рисуя заграничные молочные реки и кисельные берега. Летают в облаках, морально не готовые, забывая что там нужно работать, даже правильнее сказать @б@шить, чаще всего одному и без семьи (что в 90% случаев приводит к разводам), жить в «рукавичке» и быть вторым сортом с которого выжмут все по 12-14 часов в день, далеко не все на это способны. Как подтверждение достаточно людей, которые похлебав «святые щи» заробитчанина, вернулись и работают дома. У меня лично есть такие примеры.
На счёт докторов-стоматологов - это совсем другая песня. Нужны подтверждения дипломов, пересертификация, знание языка на высоком уровне и т.д. Это достижимо, но не быстро, опять таки не все готовы эту дорогу преодолеть.
Согласен лишь с тем, что активные, амбициозные и продвинутые кадры в своём большинстве все таки достигают своих целей и остаются там, а у нас - отрицательная селекция, остаётся шлак который нигде больше не нужен и который готов только фото на работе обсуждать, да бравировать похождениями в чопок на выходных. 1-2 человека на 10, которые хотят, готовы и могут, им и платить не в западло. Остальное планктонное дно «мудрого наріда» - и 6 тыс много.
pirat-d
 
Повідомлень: 247
З нами з: 06.07.15
Подякував: 94 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 21:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:Під новий рік можемо вернутися під 27,5 якщо не буде аврального виконання розхідної частини бюджету і конвертації казкових відкатів з «великого будівництва» і іншого, а якщо буде розпил бюджету – то кінець грудня-січень можемо і до 28 наблизитися.

Я не думаю, що на "Великому Будівництві" є якісь казкові відкати, але власни великі видатки на "Велике Будівництво" закінчаться десь у листопаді - на грудень ніхто не плануватиме якихось великих робіт з бетоном через сніг та морози. Ніяких великих "перерізань стрічок" під Новий Рік не планується.
Серйозні запуски в експлуатацію об'єктів планується у 2023 році, ближче до виборів.
Denik
 
Повідомлень: 1038
З нами з: 23.02.09
Подякував: 273 раз.
Подякували: 657 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 21:36

  orest написав:П.С. Якщо вже Ви згадали Аляка, то пригадайте ще й інших учасників тих часів і рівень дискусії, предметність, обгрунтованість, рівень знань і досвіду дописувачів... А зараз в більшості все як в тік току чи решті інстаграмів, коротко, ефектно (не ефективно), емоційно, дуже часто безглуздо, часті зміни яскравих картинок, без посилання на цитовані уривки... Як в рекламі чіпстерів, пепсіколи, олдспайсу :(

Якщо вже згадали рівень дискусії, то варто зазначити що в майбутньому він ще очікувано впаде. Освіта. Коли в селах анулюють старші класи не кажучи про то, що кількість ВНЗ на вимогу світового банку планується скоротити майже на половину.
Про яке самовизначення головних напрямків розвитку можна говорити? В нас нема коштiв на утримання власних унiвеситетiв, але в той же час маемо можливiсть видiлити 500 лямiв на утримання бiженцiв з Афганiстану.
Не варто забувати освiта це кадровий потенцiал краiни, рівень майбутнього держави, а не тільки рівень майбутньої дискусії. Звичайно якщо ми не хочемо щоб в майбутньому нами керували набсовети, про це варто задуматися вже зараз та не разраховувати лише на ПР-ар унiвеситета майбутнього.
Якщо вже згадали про цукор, гарна аналогiя, звичайно притягнута за вуха - цукрових заводiв залишилось бiля 30 з 90+.
Прораб
 
Повідомлень: 199
З нами з: 02.03.19
Подякував: 221 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 22:05

  Прораб написав:Якщо вже згадали рівень дискусії, то варто зазначити що в майбутньому він ще очікувано впаде. Освіта. Коли в селах анулюють старші класи не кажучи про то, що кількість ВНЗ на вимогу світового банку планується скоротити майже на половину.

Помню по институту сельских "медалистов".... Если коротко - абсолютно необходимо этих детей возить на занятия хотя бы в райцентры (а лучше, конечно, в областные), чтобы хоть в старших классах они поняли смысл слова "образование". То же самое касается вузов: после развала союза у нас их как-то чудесным образом наплодилось, хотя профессуры и исследовательской базы явно не стало больше. Так что, сократить вдвое - это очень лояльно. Надо бы вчетверо.
juristkostya
 
Повідомлень: 3720
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1039 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 22:24

  juristkostya написав:
  Прораб написав:Якщо вже згадали рівень дискусії, то варто зазначити що в майбутньому він ще очікувано впаде. Освіта. Коли в селах анулюють старші класи не кажучи про то, що кількість ВНЗ на вимогу світового банку планується скоротити майже на половину.

Помню по институту сельских "медалистов".... Если коротко - абсолютно необходимо этих детей возить на занятия хотя бы в райцентры (а лучше, конечно, в областные), чтобы хоть в старших классах они поняли смысл слова "образование". То же самое касается вузов: после развала союза у нас их как-то чудесным образом наплодилось, хотя профессуры и исследовательской базы явно не стало больше. Так что, сократить вдвое - это очень лояльно. Надо бы вчетверо.

Дiйсно вчитись хочуть одиницi, не хочуть бути нi лiкарями, нi банкiрами - всi мрiють жити за рахунок "планктону" який i зараз своечасно забезпечуе налогами завжди повне корито, де нi треба думати можна кожного разу випрошувати вступ до НАТО та ЄС - кажучи що без нашого потенцiалу iм край, примушуя смiятись весь свiт.
Прораб
 
Повідомлень: 199
З нами з: 02.03.19
Подякував: 221 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 22:36

  Искатель написав:Дядя Саша, Царство ему Небесное, на выходных разрешал немного поофтопить.
Подниму одну темку. Нам тут местный сказочник обещал снижение цен, в частности, на подсолнечное масло. А тут такое:
https://hvylya.net/news/238393-podsolne ... podorozhat
Как же так? Я запутан-перепутан...

А ще один байкар, розповідав про олію по 100 грн літр, а недавно взяв за 43 грн 0,85л.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26002
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1278 раз.
Подякували: 2003 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 22:42

  Успіх написав:
  kluychkooleg написав:
Потребляете в промышленных масштабах?
Я вот вообще не потребляю ни грамма ни того, ни другого.

Ви - напевно холостяк? - і холостяки вам поплюсували? :mrgreen:
А мені майже 2 пачки(по 1кг) йде на тиждень!(всякі кашки меншому підсолоддується, чаї ганяєм, каву... - все з цукром)
  Denik написав:Щодо олії - зараз нормальна ціна в АТБ 43 гривні за пляшку

Ну я ж запитую не про омноолію - типу "розумний вибір/своя лінія" :lol:
А, наприклад "чумак-золота".
Так, недавно була акція в атб по 55грн(0,9л) - але знову повернулись до "звичної ціни" - 63-66грн :mrgreen:
А саме її я постійно беру і ціну "доковідну" знаю чітко - в атб була 32-33-34грн - а як вони робили акцію, то ціну знижували до 31грн :!:
Як то кажуть - "відчуйте різницю!"© :mrgreen:

п.с.
Я так і не побачив відповіді - олія подешевшає, чи подорожчає від сьогоднішніх рівнів?

зав"язуй з цукром ...
ще й дитину підсадив ...
це ж як наркотик, точніше і є нарокотик, як і алкоголь...
молодець!!! зробив всіх разом

цікаво, що за чаї ганяєш (з соломи, чи що?) як і каву (смажений ячмінь), що їх тре підсолоджувати ... ти з цукром вбиваєш смак, може просто зразу перейти на "сітро"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26002
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1278 раз.
Подякували: 2003 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 8330833183328333>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lolik, stm, Прораб і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2741, 2742, 2743
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
27422 9687199
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 вер, 2021 22:11
Козак-характерник
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 106, 107, 108
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1074 2251557
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 вер, 2021 10:35
Shaman
Валютный рынок в мире 1 ... 773, 774, 775
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7742 8528298
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 вер, 2021 22:31
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.