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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8331833283338334>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 163
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
10
26,50-27,00
27%
44
27,00-27,50
45%
73
27,50-28,00
10%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 22:48

  Успіх написав:От що за люди?)))
Їм хочеш донести, що ціни на харчі стали ДУРНУВАТІ :!: а вони мені розказують, як я маю харчуватись :mrgreen:

Ще раз - я хочу донести проблему про ШАЛЕНІ ЦІНИ НА ЖРАЧКУ :!: а не хто/що/скільки і як має споживати :D

пора брати лопіту ... а не флудити на форумі
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 22:51

  Прораб написав:Дiйсно вчитись хочуть одиницi, не хочуть бути нi лiкарями, нi банкiрами - всi мрiють жити за рахунок "планктону" який i зараз своечасно забезпечуе налогами завжди повне корито, де нi треба думати можна кожного разу випрошувати вступ до НАТО та ЄС - кажучи що без нашого потенцiалу iм край, примушуя смiятись весь свiт.

Это на каком jazyke ? Na olbansko-ukrainskem?

Или это такой "сложный прикол" ( deeper meaning) ?
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 23:04

  kluychkooleg написав:
  Успіх написав:
  Прораб написав:Ціла купа гумору сьогодні.
Що головне - це здорова людина, здорова нація.
Подорожав хліб, хліб не ймо - бо шкідливо, подорожчала олія - теж саме, далі цукор, я вам більше скажу багацько хто вже вершкове масло не бере - його теж до шкідливих (тільки для зору воно необхідно), так саме як і цукор з розумом він корисний. Перелічувати можна досить довго. Макарони твердих сортів зараз йдуть як шкідливі, тому звичайні хапають аж гай шумить. А головна вішенка - цукор не можна, а торти - це да, це крутяк. Ну так - вішенка і має бути на торті. :mrgreen:
І де во всему цьому логіка а головне правда? Йли все - а зараз стало шкідливо.
Власне - «Якщо у них немає хліба, нехай їдять тістечка!»

Клас!👍 :D
Отак просто-невимушено всім "втерли носа"! :D

п.с.
Так можна з-часом далеко зайти))
Подорожчають фрукти - скажуть: та ну нах ті фрукти, вони не корисні - краще мівіну їсти - це збалансоване харчування! :lol: :mrgreen:


Вот вы "успешные" и скажете. А остальные продолжат есть, как не бывало, даже не заметив изменения цен. А "успешные" будут страдать из-за того, что фрукты подорожали на три рубля. Вы или трусы наденьте, или крестик снимите. Или перестаньте писать, какой вы успешный, или не плачьтесь из-за подорожания олии.

при ПА8 памідор в сезон брав на оптовому ринку (10 кг) на закрутки по 3 грн кільо....
цього року брав в супермаркеті кільо за 10 (курс ПА26,6 )

Що тоді $0,375 кг., що тепер ...
Думаю так і з цукром та оліє.... цін не пам"ятаю у 2008 ...
цього року купив кг цукру, за 25 грн...
хоча ні, пригадав, колись прикидав ціну цукру при СРСР і незалежної, то в незалежній в мене вийшло десь 90 центів ... ціну олії не пам"ятаю, мабуть тому що купую не часто, останній раз як закінчилася, то взяв зразу 2 пляшки (щоб два рази не ходити) 43 грн за 0,87л думаю, на зимівлю вистачить.

Зі... а як там оцет... закінчується ... мабуть дорогий, що неможе пересічений дозволити таку розкіш... і сіль не беру, ще від совка лишився майже мішок в спадщину ... розбиваю потрохи полотком на шматки при потребі (раз в півроку) ... мабуть зараз ціна на сіль захмарна
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 23:07

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Прораб
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 23:20

  pirat-d написав:На мой взгляд, все эти теории вкладывай в недвигу, закупиться макаронами твёрдых сортов и консеврами тунца на год, скупай доллар, бери крипту на всю котлету, землю хватай и т.д. - всё это в лучшем случае, что бы сохранить свой капитал. А суть то в том, что бы зарабатывать на порядок больше чем тратишь сейчас и излишек инвестировать во все эти "макароны" с надеждой угадать тренд и сохранить то что удалось отложить от АКТИВНЫХ зарабатков. В основном это собственный рентабельный бизнес где вы хозяин-директор-собственник, возможно какие-то единицы ТОП спецов с зарплатами овер 10К$... остальное это мышинная возня и крысинные бега. Выигрыш-проигрыш каких-то незначительных сумм, которые в масштабе длины жизни очень не существенны. Это так, личное субьектиное мнение.

суть не в тому, що зекономив щодня долар і за 50 років став мільонером,
а в тому, що а самодисципліні і раціональному поводженні з грошима, а це при достатній фінансовій грамотності може дати гарний результат на довгому горизонті.
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 23:22

  vitaliian написав:
  Striker написав:Я последние пару месяцев выгребаю полки. :mrgreen: Если вижу, что цена по акции нормальная на текущий момент, то беру с большим запасом. У меня сейчас запас спагетти из тех самых твёрдых сортов из цельнозерновой муки где-то до следующего лета. Уверен, что до того времени они снова сильно подорожают. Ровно за год цена на них подскочила аж на 4.50-5.00 грн на пачке 0,5 кг, а я тогда брал с запасом, что как раз до лета и хватило. Также закупился своим любимым зелёным чаем на год вперёд, кучей консерв - горошек, кукуруза, шпроты, тунец, грибочки и т.д. Дешевле это всё точно не станет, а почти гарантировано подорожает. Получается, я таким образом немного экономлю, если смотреть на полгода вперёд. А покупаю это дело с бесплатной рассрочкой Альфа банка на 6 мес. + 1,5-2 мес. льготный период + кэшбэк. Т.е. полностью расчитаюсь с покупкой через 7,5-8 месяцев.

То же самое и с бытовой химией и средствами гигиены. У меня уже нет места на лоджии для коробок с eva.ua, а выкидывать жалко. :)
Займитесь консервацией это выгоднее)

горошок-кукурудзу дешевше все одно вийде в магазані брати концервовану...
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 00:19

  pirat-d написав:На мой взгляд, все эти теории вкладывай в недвигу, закупиться макаронами твёрдых сортов и консеврами тунца на год, скупай доллар, бери крипту на всю котлету, землю хватай и т.д. - всё это в лучшем случае, что бы сохранить свой капитал. А суть то в том, что бы зарабатывать на порядок больше чем тратишь сейчас и излишек инвестировать во все эти "макароны" с надеждой угадать тренд и сохранить то что удалось отложить от АКТИВНЫХ зарабатков. В основном это собственный рентабельный бизнес где вы хозяин-директор-собственник, возможно какие-то единицы ТОП спецов с зарплатами овер 10К$... остальное это мышинная возня и крысинные бега. Выигрыш-проигрыш каких-то незначительных сумм, которые в масштабе длины жизни очень не существенны. Это так, личное субьектиное мнение.

по моему недвигу и землю можно превратить в актив - сдавать в оренду . Даже сейчас многие пенсы имеют очень приятный для них доход от здачи квартир в оренду и даже от сдачи своего земельного пая в аренду при этом даже получая часть арендной платы натурой ( мешок сахара и т.п.) . Закупка продуктов ? это удобно иногда болеешь , ленишься, занят\нету времени, устал что бы скупаться а тут открыл тумбочку , а там...из рога изобилия .
По поводу макаронов - может и вкусно но крайне бесполезная еда ... только углеводы ...вместо макаронов ... ну ладно это у же не туда меня понесло
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 06:33

  yama написав:
  pirat-d написав:На мой взгляд, все эти теории вкладывай в недвигу, закупиться макаронами твёрдых сортов и консеврами тунца на год, скупай доллар, бери крипту на всю котлету, землю хватай и т.д. - всё это в лучшем случае, что бы сохранить свой капитал. А суть то в том, что бы зарабатывать на порядок больше чем тратишь сейчас и излишек инвестировать во все эти "макароны" с надеждой угадать тренд и сохранить то что удалось отложить от АКТИВНЫХ зарабатков. В основном это собственный рентабельный бизнес где вы хозяин-директор-собственник, возможно какие-то единицы ТОП спецов с зарплатами овер 10К$... остальное это мышинная возня и крысинные бега. Выигрыш-проигрыш каких-то незначительных сумм, которые в масштабе длины жизни очень не существенны. Это так, личное субьектиное мнение.

по моему недвигу и землю можно превратить в актив - сдавать в оренду . Даже сейчас многие пенсы имеют очень приятный для них доход от здачи квартир в оренду
сейчас лендлордомания пошла все хотят сдавать. Пенсы этим не одну сотню лет занимаются, издавна это их бизнес :D
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 06:55

  Вкладчик1234 написав:
  Прораб написав:Дiйсно вчитись хочуть одиницi, не хочуть бути нi лiкарями, нi банкiрами - всi мрiють жити за рахунок "планктону" який i зараз своечасно забезпечуе налогами завжди повне корито, де нi треба думати можна кожного разу випрошувати вступ до НАТО та ЄС - кажучи що без нашого потенцiалу iм край, примушуя смiятись весь свiт.

Это на каком jazyke ? Na olbansko-ukrainskem?

Или это такой "сложный прикол" ( deeper meaning) ?

Хрен с ним с языком, тут бы со смыслом разобраться. Критиковать реформы сельских школ, при том, что там нифига не учили - это кем надо быть?
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 06:58

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  Striker написав:Я последние пару месяцев выгребаю полки. :mrgreen: Если вижу, что цена по акции нормальная на текущий момент, то беру с большим запасом. У меня сейчас запас спагетти из тех самых твёрдых сортов из цельнозерновой муки где-то до следующего лета. Уверен, что до того времени они снова сильно подорожают. Ровно за год цена на них подскочила аж на 4.50-5.00 грн на пачке 0,5 кг, а я тогда брал с запасом, что как раз до лета и хватило. Также закупился своим любимым зелёным чаем на год вперёд, кучей консерв - горошек, кукуруза, шпроты, тунец, грибочки и т.д. Дешевле это всё точно не станет, а почти гарантировано подорожает. Получается, я таким образом немного экономлю, если смотреть на полгода вперёд. А покупаю это дело с бесплатной рассрочкой Альфа банка на 6 мес. + 1,5-2 мес. льготный период + кэшбэк. Т.е. полностью расчитаюсь с покупкой через 7,5-8 месяцев.

То же самое и с бытовой химией и средствами гигиены. У меня уже нет места на лоджии для коробок с eva.ua, а выкидывать жалко. :)
Займитесь консервацией это выгоднее)

горошок-кукурудзу дешевше все одно вийде в магазані брати концервовану...

Та практически всегда фабричное производство выгоднее своего кустарного. Просто, домохозяйке сложно подсчитать реальную себестоимость, отсюда эти мифы про "бесплатную" домашнюю консервацию.
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