RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8331833283338334

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 163
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
10
26,50-27,00
27%
44
27,00-27,50
45%
73
27,50-28,00
10%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 07:02

  flyman написав:
  pirat-d написав:На мой взгляд, все эти теории вкладывай в недвигу, закупиться макаронами твёрдых сортов и консеврами тунца на год, скупай доллар, бери крипту на всю котлету, землю хватай и т.д. - всё это в лучшем случае, что бы сохранить свой капитал. А суть то в том, что бы зарабатывать на порядок больше чем тратишь сейчас и излишек инвестировать во все эти "макароны" с надеждой угадать тренд и сохранить то что удалось отложить от АКТИВНЫХ зарабатков. В основном это собственный рентабельный бизнес где вы хозяин-директор-собственник, возможно какие-то единицы ТОП спецов с зарплатами овер 10К$... остальное это мышинная возня и крысинные бега. Выигрыш-проигрыш каких-то незначительных сумм, которые в масштабе длины жизни очень не существенны. Это так, личное субьектиное мнение.

суть не в тому, що зекономив щодня долар і за 50 років став мільонером,
а в тому, що а самодисципліні і раціональному поводженні з грошима, а це при достатній фінансовій грамотності може дати гарний результат на довгому горизонті.

Если человек не способен грамотно купить картошку и штаны - нелепо ожидать, что он выгодно купит недвижимость, станок или иной инвестиционный актив. Короче, бытовое транжирство ведёт к отсутствию перспектив при любом размере з.п.
juristkostya
 
Повідомлень: 3724
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1041 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 07:31

  juristkostya написав:Та практически всегда фабричное производство выгоднее своего кустарного. Просто, домохозяйке сложно подсчитать реальную себестоимость, отсюда эти мифы про "бесплатную" домашнюю консервацию.

Вы не только юрист по и по консервациям большой спец. Человек оркестр) с удовольствием вас читаю.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8704
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1559 раз.
Подякували: 2269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 07:34

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:Та практически всегда фабричное производство выгоднее своего кустарного. Просто, домохозяйке сложно подсчитать реальную себестоимость, отсюда эти мифы про "бесплатную" домашнюю консервацию.

Вы не только юрист по и по консервациям большой спец. Человек оркестр) с удовольствием вас читаю.

В 90-е все были спецами по консервации. Важно не забыть и сделать правильные выводы.
juristkostya
 
Повідомлень: 3724
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1041 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 09:33

26.68-26.70/26.73-26.75
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11402
З нами з: 19.05.11
Подякував: 23 раз.
Подякували: 4147 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8331833283338334
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Hotab і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2741, 2742, 2743
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
27424 9720548
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 вер, 2021 09:02
lrs7719
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 106, 107, 108
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1074 2255162
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 вер, 2021 10:35
Shaman
Валютный рынок в мире 1 ... 773, 774, 775
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7742 8566700
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 вер, 2021 22:31
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (98396)
27.09.2021 10:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.