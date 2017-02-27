На мой взгляд, все эти теории вкладывай в недвигу, закупиться макаронами твёрдых сортов и консеврами тунца на год, скупай доллар, бери крипту на всю котлету, землю хватай и т.д. - всё это в лучшем случае, что бы сохранить свой капитал. А суть то в том, что бы зарабатывать на порядок больше чем тратишь сейчас и излишек инвестировать во все эти "макароны" с надеждой угадать тренд и сохранить то что удалось отложить от АКТИВНЫХ зарабатков. В основном это собственный рентабельный бизнес где вы хозяин-директор-собственник, возможно какие-то единицы ТОП спецов с зарплатами овер 10К$... остальное это мышинная возня и крысинные бега. Выигрыш-проигрыш каких-то незначительных сумм, которые в масштабе длины жизни очень не существенны. Это так, личное субьектиное мнение.