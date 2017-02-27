pirat-d написав:На мой взгляд, все эти теории вкладывай в недвигу, закупиться макаронами твёрдых сортов и консеврами тунца на год, скупай доллар, бери крипту на всю котлету, землю хватай и т.д. - всё это в лучшем случае, что бы сохранить свой капитал. А суть то в том, что бы зарабатывать на порядок больше чем тратишь сейчас и излишек инвестировать во все эти "макароны" с надеждой угадать тренд и сохранить то что удалось отложить от АКТИВНЫХ зарабатков. В основном это собственный рентабельный бизнес где вы хозяин-директор-собственник, возможно какие-то единицы ТОП спецов с зарплатами овер 10К$... остальное это мышинная возня и крысинные бега. Выигрыш-проигрыш каких-то незначительных сумм, которые в масштабе длины жизни очень не существенны. Это так, личное субьектиное мнение.
суть не в тому, що зекономив щодня долар і за 50 років став мільонером, а в тому, що а самодисципліні і раціональному поводженні з грошима, а це при достатній фінансовій грамотності може дати гарний результат на довгому горизонті.
Если человек не способен грамотно купить картошку и штаны - нелепо ожидать, что он выгодно купит недвижимость, станок или иной инвестиционный актив. Короче, бытовое транжирство ведёт к отсутствию перспектив при любом размере з.п.
juristkostya написав:Та практически всегда фабричное производство выгоднее своего кустарного. Просто, домохозяйке сложно подсчитать реальную себестоимость, отсюда эти мифы про "бесплатную" домашнюю консервацию.
Вы не только юрист по и по консервациям большой спец. Человек оркестр) с удовольствием вас читаю.
juristkostya написав:Та практически всегда фабричное производство выгоднее своего кустарного. Просто, домохозяйке сложно подсчитать реальную себестоимость, отсюда эти мифы про "бесплатную" домашнюю консервацию.
Вы не только юрист по и по консервациям большой спец. Человек оркестр) с удовольствием вас читаю.
В 90-е все были спецами по консервации. Важно не забыть и сделать правильные выводы.