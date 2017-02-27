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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8332833383348335

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 165
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
10
26,50-27,00
28%
46
27,00-27,50
44%
73
27,50-28,00
10%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 12:26

  Искатель написав:Возможно, будет и чуть больше, чем 27,50.

Як вам сьогоднішній міжбанк?
Можете розповісти що там відбувається зсередини?
Ваша думка зрозуміла, вона адекватна і логічна.
Побачимо як воно буде, поки що гривня перемагає.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 12:36

  kluychkooleg написав:
  rorandak написав:пора сливать доллары, пока на пике


пока в пикЕ
Потерю интереса к доллару можно проследить и на форуме - цены на сахар и олию обсуждались в сто раз активнее :)


це цілком логічно, цукор і олія мають ціну, і гарно в світі розходяться за зелені фантики, експортери ж заливать ними потім міжбанк, бо немає вже куди дівати
rorandak
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 12:38

  somilitark написав:
  Искатель написав:Возможно, будет и чуть больше, чем 27,50.

Як вам сьогоднішній міжбанк?
Можете розповісти що там відбувається зсередини?
Ваша думка зрозуміла, вона адекватна і логічна.
Побачимо як воно буде, поки що гривня перемагає.

Госкомпании продают (через Укрэксим и Укргаз). Остальные покупают.
Нацбанк купил 5-ку по 26,70, после ухода посыпались вниз. Это коротко.
Пока гривна держится, Вы правы.
Искатель
 
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  #<1 ... 8332833383348335
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