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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 вер, 2021 12:26
Искатель написав:
Возможно, будет и чуть больше, чем 27,50.
Як вам сьогоднішній міжбанк?
Можете розповісти що там відбувається зсередини?
Ваша думка зрозуміла, вона адекватна і логічна.
Побачимо як воно буде, поки що гривня перемагає.
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Додано: Пон 27 вер, 2021 12:36
kluychkooleg написав: rorandak написав:
пора сливать доллары, пока на пике
пока в пикЕ
Потерю интереса к доллару можно проследить и на форуме - цены на сахар и олию обсуждались в сто раз активнее
це цілком логічно, цукор і олія мають ціну, і гарно в світі розходяться за зелені фантики, експортери ж заливать ними потім міжбанк, бо немає вже куди дівати
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Додано: Пон 27 вер, 2021 12:38
somilitark написав: Искатель написав:
Возможно, будет и чуть больше, чем 27,50.
Як вам сьогоднішній міжбанк?
Можете розповісти що там відбувається зсередини?
Ваша думка зрозуміла, вона адекватна і логічна.
Побачимо як воно буде, поки що гривня перемагає.
Госкомпании продают (через Укрэксим и Укргаз). Остальные покупают.
Нацбанк купил 5-ку по 26,70, после ухода посыпались вниз. Это коротко.
Пока гривна держится, Вы правы.
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