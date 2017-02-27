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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8332833383348335

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 165
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
10
26,50-27,00
28%
46
27,00-27,50
44%
73
27,50-28,00
10%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 12:26

  Искатель написав:Возможно, будет и чуть больше, чем 27,50.

Як вам сьогоднішній міжбанк?
Можете розповісти що там відбувається зсередини?
Ваша думка зрозуміла, вона адекватна і логічна.
Побачимо як воно буде, поки що гривня перемагає.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 12:36

  kluychkooleg написав:
  rorandak написав:пора сливать доллары, пока на пике


пока в пикЕ
Потерю интереса к доллару можно проследить и на форуме - цены на сахар и олию обсуждались в сто раз активнее :)


це цілком логічно, цукор і олія мають ціну, і гарно в світі розходяться за зелені фантики, експортери ж заливать ними потім міжбанк, бо немає вже куди дівати
rorandak
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 12:38

  somilitark написав:
  Искатель написав:Возможно, будет и чуть больше, чем 27,50.

Як вам сьогоднішній міжбанк?
Можете розповісти що там відбувається зсередини?
Ваша думка зрозуміла, вона адекватна і логічна.
Побачимо як воно буде, поки що гривня перемагає.

Госкомпании продают (через Укрэксим и Укргаз). Остальные покупают.
Нацбанк купил 5-ку по 26,70, после ухода посыпались вниз. Это коротко.
Пока гривна держится, Вы правы.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 12:59

  somilitark написав:
  Искатель написав:Возможно, будет и чуть больше, чем 27,50.

Як вам сьогоднішній міжбанк?
Можете розповісти що там відбувається зсередини?
Ваша думка зрозуміла, вона адекватна і логічна.
Побачимо як воно буде, поки що гривня перемагає.

Імхо, зі сторони - відбувається чергове згвалтування баксіка (((

Ну, нічого завтра буде навпаки )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 13:05

  rorandak написав:пора сливать доллары, пока на пике

:D :lol: сливайте все что у вас есть . И прочитайте Шевченка .
vitalijinvestor
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 13:13

Жаль до 26 не упадет. Придется покупать по текущим ценам.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 13:24

  prosecutor написав:Жаль до 26 не упадет. Придется покупать по текущим ценам.


Кредобанк онлайн - 26.6495
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 15:07

  prosecutor написав:Жаль до 26 не упадет. Придется покупать по текущим ценам.

А маєте за що? :wink:
В2В - де ви вклали туєву хучу - посипались вже по третьому колу! :mrgreen:
viewtopic.php?f=33&t=231373&p=5304289#p5304289
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 27 вер, 2021 15:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 15:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Україні продовольча криза не загрожує, проте брак їжі у світі вплине на ціни всередині країни

У Європі назріває продовольча криза, обумовлена катастрофічними неврожаями. Зокрема, експерти прогнозують суттєве подорожчання борошняних виробів, яке не омине й Україну. Про це повідомляє «Сьогодні».

Причиною дефіциту продуктів харчування та напоїв є кліматичні аномалії, що спричинили катастрофічні неврожаї у світі.

«Це впливає і на кількість, і на якість врожаю, якщо кілька місяців немає опадів. Або навпаки велика кількість опадів протягом короткого періоду часу, наш врожай не пристосований для цього», – розповіла фахівчиня відділу клімату ГО «Екодія» Ольга Гусакова.

За словами економіста Олега Пендзіна, протягом року ціни на продовольство зросли на 27,5%. «Це відбувається на тлі браку продовольства в окремих регіонах світу», – пояснив він.

На думку економіста, безпосередньої загрози продовольчої кризи для України немає, утім, дефіцит продуктів на світових ринках може значно вплинути на ціни в країні.

«Зернові ми відправляємо до Європи, трошки північ Африки, Близький Схід, Східна Азія – це традиційні українськи ринки. Експортер не буде на внутрішній ринок продавати дешевше, ніж продає на зовнішній. Зовнішній ринок диктує ситуацію у нас», – розповів Пендзін.

В Україні ціни вже зросли: крупа здорожчала на 15%, хліб – на 18%, макаронні вироби – на 21%, а цінові рекорди побила олія, яка додала у вартості 85%.

https://glavcom.ua/economics/finances/r ... 86474.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 15:44

vitaliian
зміцнення гривні від цих надходжень повинно хоч трохи пригальмувати ціни, аби тільки татко не пилососив дуже сильно
rorandak
 
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