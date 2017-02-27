Як вам сьогоднішній міжбанк?
Можете розповісти що там відбувається зсередини?
Ваша думка зрозуміла, вона адекватна і логічна.
Побачимо як воно буде, поки що гривня перемагає.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 вер, 2021 12:26
Додано: Пон 27 вер, 2021 12:36
це цілком логічно, цукор і олія мають ціну, і гарно в світі розходяться за зелені фантики, експортери ж заливать ними потім міжбанк, бо немає вже куди дівати
Додано: Пон 27 вер, 2021 12:38
Госкомпании продают (через Укрэксим и Укргаз). Остальные покупают.
Нацбанк купил 5-ку по 26,70, после ухода посыпались вниз. Это коротко.
Пока гривна держится, Вы правы.
Додано: Пон 27 вер, 2021 12:59
Імхо, зі сторони - відбувається чергове згвалтування баксіка (((
Ну, нічого завтра буде навпаки )))
Додано: Пон 27 вер, 2021 13:05
Додано: Пон 27 вер, 2021 13:24
Додано: Пон 27 вер, 2021 15:07
А маєте за що?
В2В - де ви вклали туєву хучу - посипались вже по третьому колу!
viewtopic.php?f=33&t=231373&p=5304289#p5304289
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 27 вер, 2021 15:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 27 вер, 2021 15:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Україні продовольча криза не загрожує, проте брак їжі у світі вплине на ціни всередині країни
У Європі назріває продовольча криза, обумовлена катастрофічними неврожаями. Зокрема, експерти прогнозують суттєве подорожчання борошняних виробів, яке не омине й Україну. Про це повідомляє «Сьогодні».
Причиною дефіциту продуктів харчування та напоїв є кліматичні аномалії, що спричинили катастрофічні неврожаї у світі.
«Це впливає і на кількість, і на якість врожаю, якщо кілька місяців немає опадів. Або навпаки велика кількість опадів протягом короткого періоду часу, наш врожай не пристосований для цього», – розповіла фахівчиня відділу клімату ГО «Екодія» Ольга Гусакова.
За словами економіста Олега Пендзіна, протягом року ціни на продовольство зросли на 27,5%. «Це відбувається на тлі браку продовольства в окремих регіонах світу», – пояснив він.
На думку економіста, безпосередньої загрози продовольчої кризи для України немає, утім, дефіцит продуктів на світових ринках може значно вплинути на ціни в країні.
«Зернові ми відправляємо до Європи, трошки північ Африки, Близький Схід, Східна Азія – це традиційні українськи ринки. Експортер не буде на внутрішній ринок продавати дешевше, ніж продає на зовнішній. Зовнішній ринок диктує ситуацію у нас», – розповів Пендзін.
В Україні ціни вже зросли: крупа здорожчала на 15%, хліб – на 18%, макаронні вироби – на 21%, а цінові рекорди побила олія, яка додала у вартості 85%.
Додано: Пон 27 вер, 2021 15:44
vitaliian
зміцнення гривні від цих надходжень повинно хоч трохи пригальмувати ціни, аби тільки татко не пилососив дуже сильно
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