rorandak написав:vitaliian зміцнення гривні від цих надходжень повинно хоч трохи пригальмувати ціни, аби тільки татко не пилососив дуже сильно
Бороться с инфляцией доллара укреплением гривны - это как удалять гланды через прямую кишку. И не удалишь, и травмируешь здоровые органы во время тщетной попытки.
Realist, кажется, на прошлой неделе поднимал вопрос, какой должна быть ДКП НБУ в условиях, когда ФРС и ЕЦБ отошли от таргетирования инфляции - точно не таргетировать ее в силу бесполезности идеи. Что уже отчетливо показывает статистика - year-to-date инфляция 6,2% при годовом таргете 5%. А ведь прошло всего 8 месяцев из 12. По итогам года можем увидеть 9-10%.
Тем временем, наличие цели не позволяет в полной мере применить монетарный рычаг, используемый другими центральными банками мира для стимулирования занятости и инвестиций. В результате наши товары добавленной стоимости становятся менее конкурентоспособными, а экономика - более импортозависимой. Зато ростовщики в шоколаде )
rorandak написав:vitaliian зміцнення гривні від цих надходжень повинно хоч трохи пригальмувати ціни, аби тільки татко не пилососив дуже сильно
Бороться с инфляцией доллара укреплением гривны - это как удалять гланды через прямую кишку. И не удалишь, и травмируешь здоровые органы во время тщетной попытки.
Realist, кажется, на прошлой неделе поднимал вопрос, какой должна быть ДКП НБУ в условиях, когда ФРС и ЕЦБ отошли от таргетирования инфляции - точно не таргетировать ее в силу бесполезности идеи. Что уже отчетливо показывает статистика - year-to-date инфляция 6,2% при годовом таргете 5%. А ведь прошло всего 8 месяцев из 12. По итогам года можем увидеть 9-10%.
Тем временем, наличие цели не позволяет в полной мере применить монетарный рычаг, используемый другими центральными банками мира для стимулирования занятости и инвестиций. В результате наши товары добавленной стоимости становятся менее конкурентоспособными, а экономика - более импортозависимой. Зато ростовщики в шоколаде )
Каккие это товары неконкуретоспособны, масло растительное? То что нормального качества вполне конкурентоспособно, а продвигать разное гауно ослаблением гривны, точно что гланды через попу вырезать.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 27 вер, 2021 16:19, всього редагувалось 1 раз.
rorandak написав:zРадио зміцнення - не якийсь хитрий план, це цілком природній процес, ніхто його спеціально не просуває, нбу й так робить що може по порятунку нікомунепотрібного
Разумеется, не хитрий план - это его отсутствие ) Я об этом твержу уже который год. Экономика не сошлась клином на межбанке, а отсутствие экономической стратегии делает невозможной слаженную работу финансовых властей. Так до сих пор и выясняют в Фейсбуках, кто от кого более независим
vitaliian написав:
zРадио написав:Тем временем, наличие цели не позволяет в полной мере применить монетарный рычаг, используемый другими центральными банками мира для стимулирования занятости и инвестиций. В результате наши товары добавленной стоимости становятся менее конкурентоспособными, а экономика - более импортозависимой. Зато ростовщики в шоколаде )
Каккие это товары неконкуретоспособны, масло растительное?
rorandak написав:zРадио зміцнення - не якийсь хитрий план, це цілком природній процес, ніхто його спеціально не просуває, нбу й так робить що може по порятунку нікомунепотрібного
Разумеется, не хитрий план - это его отсутствие ) Я об этом твержу уже который год. Экономика не сошлась клином на межбанке, а отсутствие экономической стратегии делает невозможной слаженную работу финансовых властей. Так до сих пор и выясняют в Фейсбуках, кто от кого более независим
vitaliian написав:
zРадио написав:Тем временем, наличие цели не позволяет в полной мере применить монетарный рычаг, используемый другими центральными банками мира для стимулирования занятости и инвестиций. В результате наши товары добавленной стоимости становятся менее конкурентоспособными, а экономика - более импортозависимой. Зато ростовщики в шоколаде )
Каккие это товары неконкуретоспособны, масло растительное?
У вас же в процитированном все написано
растительное масло имеет добавленную стоимость потому что это продукт переработки, оно как бы давится из семечки и проходит несколько уровней очистки. Тогда пишите более конкретно, а то всё в общем и целом сильно обкетаемо.
Striker написав:Также закупился своим любимым зелёным чаем на год вперёд, кучей консерв - горошек, кукуруза, шпроты, тунец, грибочки и т.д.
Займитесь консервацией это выгоднее)
Та практически всегда фабричное производство выгоднее своего кустарного. Просто, домохозяйке сложно подсчитать реальную себестоимость, отсюда эти мифы про "бесплатную" домашнюю консервацию.
Зайнятись консервацією тунця і шпротів, та сушкою зеленого чаю.
Затрати часу при домашній консервації як правило значні. Хоча в окремих випадках, наприклад, скоро на базарах будуть при тобі сікти капусту, а це в рази дешевше ніж купляти квашену. Та і якість повище домашки.
Китай зіткнувся з енергетичною кризою: через нестачу електроенергії у північних районах відбуваються відключення, а підприємства, зокрема постачальники Apple та Tesla, тимчасово припиняють виробництво.
Про це повідомляє Reuters, Bloomberg.
На півночі країни відбуваються відключення електроенергії як для населення, так і для промисловості. Основних причини дві: екологічні цілі та цін на вугілля та газ.
З одного боку окремі провінції обмежують використання електроенергії, аби виконати цілі щодо викидів. З іншого – фактична нестача електроенергії через рекордні ціни на вугілля та газ, внаслідок чого генеруючі компанії уповільнюють виробництво.
Зокрема, серед виробників призупинили роботу низка постачальників для техгігантів як Apple та Tesla. Це може надалі ускладнити ситуацію з роботою ланцюгів постачання, що постраждали через пандемію.
Два великі тайванські виробники чіпів заявили, що їхні китайські потужності працюють у звичайному режимі, зазначає Reuters.
Але постачальник Apple Unimicron Technology заявив, що три його дочірні компанії в Китаї припинили виробництво з 26 до 30 вересня.
Компанія Concraft, постачальник деталей для динаміків у iPhone заявила, що призупинить виробництво на п’ять днів і використовуватиме запаси для задоволення попиту.
Виробники чіпів United Microelectronics Corp та Taiwan Semiconductor Manufacturing (один з найбільших виробників напівпровідників у світі) повідомили Reuters, що на їхні китайські заводи це не вплине.
Економічна правда
Так що Евергранд - фігня. А масові віялові відключення - зовсім не фігня.
vitaliian написав: растительное масло имеет добавленную стоимость потому что это продукт переработки, оно как бы давится из семечки и проходит несколько уровней очистки. Тогда пишите более конкретно, а то всё в общем и целом сильно обкетаемо.
Более конкретно я давал на прошлой неделе - найти можно по ключевому слову "промпроизводство". Там в разрезе направлений деятельности, и хорошо прослеживается корреляция - чем выше добавленная стоимость, тем хуже динамика. Что касается растительного масла - OMFG, вы бы постеснялись ) Растениеводство у нас на 99% сырьевое. Более высокий передел имеет животноводство, но дела там даже хуже, чем в перерабатывающей промышленности - 2-й год падения
zРадио Так естественно все хотят зарабатывать много а не мало, поэтому там где добавленная стоимость там и конкуренция на порядки выше, это не вопрос монетарной политики нбу. Когда вас щимят конкуренты, вы кому жалуетесь?
Я когда то работал на комбинате который производил продукцию ориентированную на внутренний рынок, в период с 2015 мы подсчитали, что ослабление курса на 1 грн снижает наши продажи на 1,3-2% ( при стабильных отпускных ценах, только из-за падения спроса) добавлю комбинат и без того теряет на импортном сырье, топливе и всём остальном что привязанно к доллару. Все взаимосвязано, падает гривна, дорожает импорт, у людей остаётся меньше денег на тнп, падают обороты предприятий работающих на внутреннем рынке, падают налоговые поступления, сокращается персонал, увеличивается давление на бюджет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 27 вер, 2021 16:55, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian написав:zРадио Так естественно все хотят зарабатывать много а не мало, поэтому там где добавленная стоимость там и конкуренция на порядки выше, это не вопрос монетарной политики нбу. Когда вас щимят конкуренты, вы кому жалуетесь?
Это уже по 20-му кругу будет - лень объяснять то, что вы слышать не готовы. Давайте сойдемся на том, что мы - уникальная экономика, не похожая ни на кого, и гарантированно успешные рецепты из других стран у нас работать не будут. Как написал один из наиболее эмоциональных авторов ветки, оппонируя мне на тезис об усилении риска оттока капитала с развивающихся рынков к концу 2021-го - началу 2022-го: "Украина - не развивающаяся страна" ) Я не согласен, но биться лбом о стену безучастия, пожалуй, больше не хочу...