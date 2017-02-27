Додано: Пон 27 вер, 2021 16:38

zРадио Так естественно все хотят зарабатывать много а не мало,

поэтому там где добавленная стоимость там и конкуренция на порядки выше, это не вопрос монетарной политики нбу. Когда вас щимят конкуренты, вы кому жалуетесь?



Я когда то работал на комбинате который производил продукцию ориентированную на внутренний рынок, в период с 2015 мы подсчитали, что ослабление курса на 1 грн снижает наши продажи на 1,3-2% ( при стабильных отпускных ценах, только из-за падения спроса) добавлю комбинат и без того теряет на импортном сырье, топливе и всём остальном что привязанно к доллару. Все взаимосвязано, падает гривна, дорожает импорт, у людей остаётся меньше денег на тнп, падают обороты предприятий работающих на внутреннем рынке, падают налоговые поступления, сокращается персонал, увеличивается давление на бюджет.