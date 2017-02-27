vitaliian написав:zРадио Так естественно все хотят зарабатывать много а не мало, поэтому там где добавленная стоимость там и конкуренция на порядки выше, это не вопрос монетарной политики нбу. Когда вас щимят конкуренты, вы кому жалуетесь?
Это уже по 20-му кругу будет - лень объяснять то, что вы слышать не готовы. Давайте сойдемся на том, что мы - уникальная экономика, не похожая ни на кого, и гарантированно успешные рецепты из других стран у нас работать не будут. Как написал один из наиболее эмоциональных авторов ветки, оппонируя мне на тезис об усилении риска оттока капитала с развивающихся рынков к концу 2021-го - началу 2022-го: "Украина - не развивающаяся страна" ) Я не согласен, но биться лбом о стену безучастия, пожалуй, больше не хочу...
Видимо я его не читаю, поэтому пропустил эту шикарную фразу. Я там добавил к предыдущему комментарию, не то что бы я спорю, просто интересна ваша точка зрения. То что рецептов как сохранить коррупцию и при этом совершить экономическое чудо - нет, согласен, рецепты Польши и стран Прибалтики наша власть не хочет. Ну а на голом популизме далеко не уедешь.
zРадио да - Украина развивающаяся страна, но со своей спецификой, может из других и будет отток, но факт в том, что все что могло от нас утекти, утекло в 2008, 2014 и весной 2020, остались чисто свои, прожженые, которые никуда не денутся
rorandak написав:vitaliian зміцнення гривні від цих надходжень повинно хоч трохи пригальмувати ціни, аби тільки татко не пилососив дуже сильно
У нашей инфляции немонетарные причины, можно вернуть курс 8 а цены все равно будут расти, потому что идет перетягивание одеяла. Потом по отдельным позициям догоним и перегоним Европу. Бляхи ж стоят в 2 раза дороже чем в Польше, почему хлеб не может?
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 27 вер, 2021 17:16, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:Я когда то работал на комбинате который производил продукцию ориентированную на внутренний рынок, в период с 2015 мы подсчитали, что ослабление курса на 1 грн снижает наши продажи на 1,3-2% ( при стабильных отпускных ценах, только из-за падения спроса) добавлю комбинат и без того теряет на импортном сырье, топливе и всём остальном что привязанно к доллару. Все взаимосвязано, падает гривна, дорожает импорт, у людей остаётся меньше денег на тнп, падают обороты предприятий работающих на внутреннем рынке, падают налоговые поступления, сокращается персонал, увеличивается давление на бюджет.
Так это ж еще не значит, при всем уважении, что вы правильно подсчитали Для чистоты эксперимента у локальной экономики просто нет исторических вводных управляемого ослабления нацвалюты. От слова совсем! Конечно, если оценивать периоды глобального финансового кризиса, или российской агрессии, то ничего позитивного для внутренних производителей вы там не найдете. Но будьте объективны, указанные трагические события - не только предпосылки к девальвации, но и ее спусковые механизмы. Тетиву мы натягиваем долгие годы, а стрела вылетает уже тогда, когда нет сил ее удерживать. Мою позицию вы знаете - я против этого, а не гривны как средства накопления
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 27 вер, 2021 17:19, всього редагувалось 1 раз.
zРадио девальвации были и будут, но между ними у производителя ориентированного на внутренний рынок есть возможность что то заработать. Все мы умрем но это не означает чем раньше тем лучше эок и так завышен, если бы не действия нбу на момент курс был бы ниже 25. Конечно не ценой прожигания звр, здесь уже и я против. Причины девальвации не в экспорте и не в импорте. Их намного больше. Украине не спрятаться Под легким зонтиком от глобального движения капиталов.
Сегодня был явный день игры “на понижение”. С самого начала торгов предложение превышало спрос. И первые 40 минут-час только выход Нацбанка с покупкой доллара по 26,70 гривен как-то спасал продавцов от падения котировок. Благодаря действиям НБУ к 11 часам курс доллара ненадолго остановился на отметке 26,685/26,705 гривен. Но регулятор быстро понял, что “перестарался” с ценником и ушел с рынка. Как только это произошло – пошел обвал котировок. Уже к 12 часам доллар подешевел до 26,63/26,65 гривен, а к обеду и вовсе до 26,615/26,635. Покупатели быстро ориентировались в ситуации и проводить сделки на все свои объемы не спешили, выжидая “дна” по курсу и периодически лишь посматривая, не выйдет ли Нацбанк со второй интервенцией и этим не испортит им праздник “дешевой распродажи валюты”. НБУ выжидал, медлил и в какой-то степени это играло на дальнейшее желание покупателей выжать из этой ситуации по максимуму. Продавцы приуныли и постепенно опускали свои ценники все ниже.
Лишь после обеда регулятор вышел на торги во второй раз с покупкой по 26,60 гривен за доллар. Это несколько воодушевило продавцов и дало сигнал покупателям, что ниже уже не будет. В результате котировки перестали проседать и остановились чуть выше уровня интервенции Нацбанка – 26,615/26,635 к 15 часам.
После ухода НБУ продавать валюту уже было почти некому и оставшиеся продавцы стали легкой добычей спекулянтов, сыгравших на дальнейшее понижение. В результате курс просел до 26,61/26,63 гривен к 16 часам и до 26,605/26,625 к концу сессии.
Заработали на подобных кульбитах курса, как всегда, спекулянты. Удачно продавшись с утра по 26,70 гривен, они уже к вечеру откупили свои суммы доллара уже в пределах котировок 26,63 гривен.
Главные события 27 сентября на валютном рынке:
Доллар и евро подешевели. Доллар на 7,5 копеек — до 26,605/26,625 гривен, а евро на 11 копеек — до 31,13/31,15 гривен.
Нацбанк дважды выходил на рынок. И покупал утром доллар по 26,70 гривен, а после обеда уже по 26,60.
Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,6818 гривен за доллар, а официальный курс на 28 сентября 2021 года установлен на уровне 26,6556 гривен за доллар.
в конце октября будут сливать на мб $$ прихода от операций, надеюсь хотя бы на 26,01, те что в июне удачно слил по 27+ разошлись по разным проектам "I'm something of an exporter myself" одна надежда на нбу к сожалению, получать основной доход в твердой гривне так и не научился
vitaliian написав:zРадио девальвации были и будут, но между ними у производителя ориентированного на внутренний рынок есть возможность что то заработать. Все мы умрем но это не означает чем раньше тем лучше
Любой бизнес дольше проживет, развиваясь органически, а не в условиях перманентной волатильности спроса. "Между ними" - это очень короткий временной горизонт, чтобы из маленького построить большое. ТНК, контролирующие сегодня 80% всей глобальной экономики, проводили экспансию рынков в условиях дешевого доллара, поэтому подавляющее большинство из них родом из США. Да, условие не единственное, но обязательное
rorandak написав:zРадио да - Украина развивающаяся страна, но со своей спецификой, может из других и будет отток, но факт в том, что все что могло от нас утекти, утекло в 2008, 2014 и весной 2020, остались чисто свои, прожженые, которые никуда не денутся
Я такое слышал и в 2014-м. Но поглядим. Хочу, чтобы правым оказались вы, а не я)
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 27.09.2021...................26,6818 Доллар прибавил 4 копейки. Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............27.09.2021...........28.09.2021 дата розрахунку..............24.09.2021............27.09.2021 Євро.................................31,2153.................31,1764...-0.12% Долар США......................26,6422.................26,6556...+0.05% После полудня гривна отыграла почти 3 копейки.
Открылись на 3.5 копейки ниже закрытия пятницы. Даже не перекурив, сразу же пошли вверх и выросли на 2 копейки. После этого развернулись и бодро покатились вниз. Плановая покупка НБУ это движение не остановила и к полудню котировки потеряли 7 копеек. После этого движение замедлилось, к обеду опустились еще на 1.5 копейки. После обеда на рынке был снова замечен НБУ, который решил подстраховаться от дальнейшего падения. Котировки приподнялись на полкопейки, но сразу же вернулись обратно. После 15 опустились еще на полкопейки. В мире доллар с утра вырос, повторив месячный максимуму, после чего чуть отскочил. Официальный курс встретили котировками 26.6100 - 26.6300. За день опустились на 7 копеек относительно открытия и на 10.5 копеек относительно закрытия пятницы.
НБУ в пятницу купил 5 млн. Остатки на коррсчетах существенно выросли. Весьма существенно сократился объем тендерных сертификатов, но вся высвободившаяся ликвидность перетекла в суточные сертификаты. Переток крупный, но на общем состоянии ликвидности он не сказался. Рост произошел за счет расходов казначейства.
В четверг объем МБ вырос с 471.1 до 513.8 млн. Чистый спрос на 5 млн меньше. Клиентский спрос вырос и существенно превысил сократившееся предложение.
Этот день в истории: 2020 - 28.2673 (+2) -161 2019 - 24.0828 (-10) +257
2018 - 28.2983 (+15) 2017 - 26.4728 (+9)
В пятницу НБУ выдал двум банкам рефинанс в сумме 128 млн. сроком до 84 дней: АТ "АБ "РАДАБАНК" 110 000.0 АТ "Український банк реконструкції та розвитку" 18 000.0 При этом погашено было рефинанса на 420 млн. Вторую неделю подряд общий объем рефинанса сокращается. Сворачивание нашего КуЕ началось раньше ожидаемого американского. Не знаю, сработает ли это, но обратить внимание стоит.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.