Додано: Пон 27 вер, 2021 17:26

Сегодня был явный день игры “на понижение”. С самого начала торгов предложение превышало спрос. И первые 40 минут-час только выход Нацбанка с покупкой доллара по 26,70 гривен как-то спасал продавцов от падения котировок. Благодаря действиям НБУ к 11 часам курс доллара ненадолго остановился на отметке 26,685/26,705 гривен. Но регулятор быстро понял, что “перестарался” с ценником и ушел с рынка. Как только это произошло – пошел обвал котировок. Уже к 12 часам доллар подешевел до 26,63/26,65 гривен, а к обеду и вовсе до 26,615/26,635. Покупатели быстро ориентировались в ситуации и проводить сделки на все свои объемы не спешили, выжидая “дна” по курсу и периодически лишь посматривая, не выйдет ли Нацбанк со второй интервенцией и этим не испортит им праздник “дешевой распродажи валюты”. НБУ выжидал, медлил и в какой-то степени это играло на дальнейшее желание покупателей выжать из этой ситуации по максимуму. Продавцы приуныли и постепенно опускали свои ценники все ниже.



Лишь после обеда регулятор вышел на торги во второй раз с покупкой по 26,60 гривен за доллар. Это несколько воодушевило продавцов и дало сигнал покупателям, что ниже уже не будет. В результате котировки перестали проседать и остановились чуть выше уровня интервенции Нацбанка – 26,615/26,635 к 15 часам.



После ухода НБУ продавать валюту уже было почти некому и оставшиеся продавцы стали легкой добычей спекулянтов, сыгравших на дальнейшее понижение. В результате курс просел до 26,61/26,63 гривен к 16 часам и до 26,605/26,625 к концу сессии.



Заработали на подобных кульбитах курса, как всегда, спекулянты. Удачно продавшись с утра по 26,70 гривен, они уже к вечеру откупили свои суммы доллара уже в пределах котировок 26,63 гривен.

Главные события 27 сентября на валютном рынке:



Доллар и евро подешевели. Доллар на 7,5 копеек — до 26,605/26,625 гривен, а евро на 11 копеек — до 31,13/31,15 гривен.



Нацбанк дважды выходил на рынок. И покупал утром доллар по 26,70 гривен, а после обеда уже по 26,60.



Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,6818 гривен за доллар, а официальный курс на 28 сентября 2021 года установлен на уровне 26,6556 гривен за доллар.