У керівника «Нафтогазу» Юрія Вітренко є план порятунку України від газової катастрофи, що пов’язана з необхідність купувати імпортний газ на зиму. План вже нібито презентували Володимиру Зеленському. У перелік заходів включено націоналізацію облгазів та відкачуванням з «Оператора ГТС» близько 50 млрд грн. За розрахунками авторів презентації так вдасться витягнути з «ОГТСУ» близько 28 млрд грн. Ще 20 млрд грн державному оператору пропонують позичити у державних банків, але це можливо лише, якщо буде політична підтримка з боку Нацбанку та Офісу президента. Бо всі розуміють, що ці гроші ніколи не повернуться. А просто згорять на погашенні протестних настроїв для збереження рейтингу Зеленського. https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/de-vlada-pl ... enko-.html