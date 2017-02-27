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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8335833683378338

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 165
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
10
26,50-27,00
28%
46
27,00-27,50
44%
73
27,50-28,00
10%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 18:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Європа постраждала від рекордно дорогого газу: уже закриваються компанії і заводи, зростають тарифи https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... 1616743494


Але у нас є план:
У керівника «Нафтогазу» Юрія Вітренко є план порятунку України від газової катастрофи, що пов’язана з необхідність купувати імпортний газ на зиму. План вже нібито презентували Володимиру Зеленському. У перелік заходів включено націоналізацію облгазів та відкачуванням з «Оператора ГТС» близько 50 млрд грн.
За розрахунками авторів презентації так вдасться витягнути з «ОГТСУ» близько 28 млрд грн. Ще 20 млрд грн державному оператору пропонують позичити у державних банків, але це можливо лише, якщо буде політична підтримка з боку Нацбанку та Офісу президента. Бо всі розуміють, що ці гроші ніколи не повернуться. А просто згорять на погашенні протестних настроїв для збереження рейтингу Зеленського. https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/de-vlada-pl ... enko-.html
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