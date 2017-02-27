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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8335833683378338

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 166
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
10
26,50-27,00
28%
47
27,00-27,50
44%
73
27,50-28,00
10%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 18:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Європа постраждала від рекордно дорогого газу: уже закриваються компанії і заводи, зростають тарифи https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... 1616743494


Але у нас є план:
У керівника «Нафтогазу» Юрія Вітренко є план порятунку України від газової катастрофи, що пов’язана з необхідність купувати імпортний газ на зиму. План вже нібито презентували Володимиру Зеленському. У перелік заходів включено націоналізацію облгазів та відкачуванням з «Оператора ГТС» близько 50 млрд грн.
За розрахунками авторів презентації так вдасться витягнути з «ОГТСУ» близько 28 млрд грн. Ще 20 млрд грн державному оператору пропонують позичити у державних банків, але це можливо лише, якщо буде політична підтримка з боку Нацбанку та Офісу президента. Бо всі розуміють, що ці гроші ніколи не повернуться. А просто згорять на погашенні протестних настроїв для збереження рейтингу Зеленського. https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/de-vlada-pl ... enko-.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 18:53

  juristkostya написав:Хрен с ним с языком, тут бы со смыслом разобраться. Критиковать реформы сельских школ, при том, что там нифига не учили - это кем надо быть?

Так то воно так. Але інша справа, ким треба бути підтримуючи будь-які безглузді реформи?
Амбулаторії там теж закривають і їхати потрібно за 50-70 км.
У нас є шалені гроші на нісенітниці та їх немає щоб купити відра у поліклініки.
Але зміни курсу доллара на теренах на 5 коп, це дійсно не стосується та воно того і не варто.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 19:14

  Denik написав:Тим часом оновилися дані з експорту зерна.
https://minagro.gov.ua/ua/investoram/mo ... a-boroshna
Результат - 13,1 млн.т. Випередження відносно минулого року зросло з 11 до 13% - 1,7 млн.т.
Ну і ключова подія на сьогодні.
У Китаї – енергетична криза, заводи призупиняють роботу через відключення
https://www.epravda.com.ua/news/2021/09/27/678197/
Китай зіткнувся з енергетичною кризою: через нестачу електроенергії у північних районах відбуваються відключення, а підприємства, зокрема постачальники Apple та Tesla, тимчасово припиняють виробництво.

Про це повідомляє Reuters, Bloomberg.

На півночі країни відбуваються відключення електроенергії як для населення, так і для промисловості. Основних причини дві: екологічні цілі та цін на вугілля та газ.

З одного боку окремі провінції обмежують використання електроенергії, аби виконати цілі щодо викидів. З іншого – фактична нестача електроенергії через рекордні ціни на вугілля та газ, внаслідок чого генеруючі компанії уповільнюють виробництво.

Зокрема, серед виробників призупинили роботу низка постачальників для техгігантів як Apple та Tesla. Це може надалі ускладнити ситуацію з роботою ланцюгів постачання, що постраждали через пандемію.

Два великі тайванські виробники чіпів заявили, що їхні китайські потужності працюють у звичайному режимі, зазначає Reuters.

Але постачальник Apple Unimicron Technology заявив, що три його дочірні компанії в Китаї припинили виробництво з 26 до 30 вересня.

Компанія Concraft, постачальник деталей для динаміків у iPhone заявила, що призупинить виробництво на п’ять днів і використовуватиме запаси для задоволення попиту.

Виробники чіпів United Microelectronics Corp та Taiwan Semiconductor Manufacturing (один з найбільших виробників напівпровідників у світі) повідомили Reuters, що на їхні китайські заводи це не вплине.

Економічна правда

Так що Евергранд - фігня. А масові віялові відключення - зовсім не фігня.

яка різниця, що буде тригером... де тонко там і рветься ... а Україні та іншим ЕМ це відгукнеться ... а Денік поки що може писати ура-повідомлення про перемоги на нивах пшона, олії та чугунія, курс на ПА25 і ще не вистачає індекса Бігмака.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 19:38

  jump написав:У Китаї – енергетична криза, заводи призупиняють роботу через відключення
https://www.epravda.com.ua/news/2021/09/27/678197/

Європа постраждала від рекордно дорогого газу: уже закриваються компанії і заводи, зростають тарифи
https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... tarifi.htm


Домайнились ? :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 20:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sergey_sryvkin написав:Домайнились ?

Домайнились у минулому році.
В цьому - докомуніздились.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 20:26

  zРадио написав:Сумма вкладов физлиц в банках сократилась за месяц на 1,8 миллиарда, – Фонд гарантирования
https://biz.censor.net/news/3290550/sum ... tirovaniya

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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 20:48

  Прораб написав:
  juristkostya написав:Хрен с ним с языком, тут бы со смыслом разобраться. Критиковать реформы сельских школ, при том, что там нифига не учили - это кем надо быть?

Так то воно так. Але інша справа, ким треба бути підтримуючи будь-які безглузді реформи?
Амбулаторії там теж закривають і

Интернатная система известна давно и имеет свои преимущества. Как минимум, детей вынуть из той тухлой среды, где вся культурная программа, это водка + поп. И показать им жизнь 21 века.

Каким местом здесь амбулатории, я не понимаю. Наверное тем, что аргументов по существу у вас не нашлось.
juristkostya
 
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