У керівника «Нафтогазу» Юрія Вітренко є план порятунку України від газової катастрофи, що пов’язана з необхідність купувати імпортний газ на зиму. План вже нібито презентували Володимиру Зеленському. У перелік заходів включено націоналізацію облгазів та відкачуванням з «Оператора ГТС» близько 50 млрд грн. За розрахунками авторів презентації так вдасться витягнути з «ОГТСУ» близько 28 млрд грн. Ще 20 млрд грн державному оператору пропонують позичити у державних банків, але це можливо лише, якщо буде політична підтримка з боку Нацбанку та Офісу президента. Бо всі розуміють, що ці гроші ніколи не повернуться. А просто згорять на погашенні протестних настроїв для збереження рейтингу Зеленського. https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/de-vlada-pl ... enko-.html
juristkostya написав:Хрен с ним с языком, тут бы со смыслом разобраться. Критиковать реформы сельских школ, при том, что там нифига не учили - это кем надо быть?
Так то воно так. Але інша справа, ким треба бути підтримуючи будь-які безглузді реформи? Амбулаторії там теж закривають і їхати потрібно за 50-70 км. У нас є шалені гроші на нісенітниці та їх немає щоб купити відра у поліклініки. Але зміни курсу доллара на теренах на 5 коп, це дійсно не стосується та воно того і не варто.
Китай зіткнувся з енергетичною кризою: через нестачу електроенергії у північних районах відбуваються відключення, а підприємства, зокрема постачальники Apple та Tesla, тимчасово припиняють виробництво.
Про це повідомляє Reuters, Bloomberg.
На півночі країни відбуваються відключення електроенергії як для населення, так і для промисловості. Основних причини дві: екологічні цілі та цін на вугілля та газ.
З одного боку окремі провінції обмежують використання електроенергії, аби виконати цілі щодо викидів. З іншого – фактична нестача електроенергії через рекордні ціни на вугілля та газ, внаслідок чого генеруючі компанії уповільнюють виробництво.
Зокрема, серед виробників призупинили роботу низка постачальників для техгігантів як Apple та Tesla. Це може надалі ускладнити ситуацію з роботою ланцюгів постачання, що постраждали через пандемію.
Два великі тайванські виробники чіпів заявили, що їхні китайські потужності працюють у звичайному режимі, зазначає Reuters.
Але постачальник Apple Unimicron Technology заявив, що три його дочірні компанії в Китаї припинили виробництво з 26 до 30 вересня.
Компанія Concraft, постачальник деталей для динаміків у iPhone заявила, що призупинить виробництво на п’ять днів і використовуватиме запаси для задоволення попиту.
Виробники чіпів United Microelectronics Corp та Taiwan Semiconductor Manufacturing (один з найбільших виробників напівпровідників у світі) повідомили Reuters, що на їхні китайські заводи це не вплине.
Економічна правда
Так що Евергранд - фігня. А масові віялові відключення - зовсім не фігня.
яка різниця, що буде тригером... де тонко там і рветься ... а Україні та іншим ЕМ це відгукнеться ... а Денік поки що може писати ура-повідомлення про перемоги на нивах пшона, олії та чугунія, курс на ПА25 і ще не вистачає індекса Бігмака.
Цікавий дашборд:)) Позитивне сальдо купівлі валюти з листопада по лютий по високому курсу 28-28.5, а негативне весною й влітку по низькому 26.5-27.5. Навіть не здивуюся, якщо вказане на графіку позитивне сальдо за серпень при курсі 26.7 й можливо ще вересень, жовтень потім зміниться негативним взимку й весною на падаючому курсі до 26.2:))
juristkostya написав:Интернатная система известна давно и имеет свои преимущества. Как минимум, детей вынуть из той тухлой среды, где вся культурная программа, это водка + поп. И показать им жизнь 21 века.
Каким местом здесь амбулатории, я не понимаю. Наверное тем, что аргументов по существу у вас не нашлось.
Як мінімум діти не поїдуть у вашу альтернативну реальність самостійно. Тобто має їхати вся сім'я, хоче вона того чи ні. Амбулаторії при тому, що разом з недолугими реформами освіти нищать і медицину. Прибирая сільську місцевість від непотрібних мешканців. Ви навіть цього не розумієте, або друге. Все не можуть жити в Києві, Нью-Йорку або Барселоні. Крім загальних фраз аргументів у вас немає. Щось там умовно для когось краще з позиції зовнішнього управління.
Востаннє редагувалось Прораб в Пон 27 вер, 2021 21:46, всього редагувалось 1 раз.
juristkostya написав:Интернатная система известна давно и имеет свои преимущества. Как минимум, детей вынуть из той тухлой среды, где вся культурная программа, это водка + поп. И показать им жизнь 21 века.
Каким местом здесь амбулатории, я не понимаю. Наверное тем, что аргументов по существу у вас не нашлось.
Як мінімум діти не поїдуть у вашу альтернативну реальність самостійно. Тобто має їхати вся сім'я, хоче вона того чи ні. Амбулаторії при тому, що разом недолугими реформами нищать і медицину. Прибирая сільську місцевість від непотрібних мешканців. Ви навіть цього не розумієте, або друге. Все не можуть жити в Києві, Нью-Йорку або Барселоні.
???? Вы о чем вообще? Детей возят в райцентры на школьных автобусах уже не первый год. И это прекрасно: в сёлах на 100-500 жителей объективно не может быть современного образования. И не только по причине слабой мат базы -сам уклад жизни в депрессивных сёлах не мотивирует к учебе.
О том, что рост доли городского населения - общемировой тренд уже много десятилетий и конца ему не видно, даже как-то неудобно упоминать. Будущее за городским населением.
Про амбулатории повторю: это отдельная тема. Там свои закономерности и обсуждать её вместе со школьным образованием нельзя.