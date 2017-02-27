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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8336833783388339

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 167
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
10
26,50-27,00
29%
48
27,00-27,50
44%
73
27,50-28,00
10%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 21:51

  juristkostya написав:???? Вы о чем вообще?
Детей возят в райцентры на школьных автобусах уже не первый год. И это прекрасно: в сёлах на 100-500 жителей объективно не может быть современного образования. И не только по причине слабой мат базы -сам уклад жизни в депрессивных сёлах не мотивирует к учебе.

Ваших теж возять, бо все в найближчих 60-100 км закрито?
Або немає сенсу балакати.
У вас едина реальність - особиста позиція - інакшего не існує, тому немає сенсу балакати звагалі.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 21:54

  Прораб написав:
  juristkostya написав:???? Вы о чем вообще?
Детей возят в райцентры на школьных автобусах уже не первый год. И это прекрасно: в сёлах на 100-500 жителей объективно не может быть современного образования. И не только по причине слабой мат базы -сам уклад жизни в депрессивных сёлах не мотивирует к учебе.

Ваших теж возять, бо все в найближчих 60-100 км закрито?
Або немає сенсу балакати.

Аргументы изложены выше. Вы не готовы их услышать, но это ваша личная беда.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 21:55

  Прораб написав:У вас едина реальність - особиста позиція - інакшего не існує, тому немає сенсу балакати звагалі.

Моя реальность - это знание положения дел в глухих сёлах. В отличие от.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 22:04

  juristkostya написав:
  Прораб написав:У вас едина реальність - особиста позиція - інакшего не існує, тому немає сенсу балакати звагалі.

Моя реальность - это знание положения дел в глухих сёлах. В отличие от.

Глухими вони стають коли там знищують інфрастуктуру, медицину та освіту. В містах так само закривають школи, в тому ж Києві, але звісно є альтернатива - закордон. Вірно?
Ваша точка зору мені особисто зрозуміла.
Тоді вірно що батьки думають про сім'ю та дітей, виїжджаючи, держава буде думати про неї в останню чергу.
Прораб
 
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