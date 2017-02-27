Додано: Вів 28 вер, 2021 00:11

rorandak написав: kluychkooleg написав: rorandak написав: пора сливать доллары, пока на пике пора сливать доллары, пока на пике



пока в пикЕ

Потерю интереса к доллару можно проследить и на форуме - цены на сахар и олию обсуждались в сто раз активнее пока в пикЕПотерю интереса к доллару можно проследить и на форуме - цены на сахар и олию обсуждались в сто раз активнее



це цілком логічно, цукор і олія мають ціну, і гарно в світі розходяться за зелені фантики, експортери ж заливать ними потім міжбанк, бо немає вже куди дівати це цілком логічно, цукор і олія мають ціну, і гарно в світі розходяться за зелені фантики, експортери ж заливать ними потім міжбанк, бо немає вже куди дівати

если сковородка с тефлоновым покрытием ( некоторые утверждают очень вредно для здоровья, сам не проверял не знаю) или есть духовка \ электро гриль , то вполне можно жить без сахара и масла ...собственно на своем примере проверил пол года или более жил без сахара и масла сливочного/подсолнечного/оливкового/кукурузного ... Разрешил себе сахар в чай когда приболел ОРВИ ( острое дыхательное вирусное) и прописал себе чай с сахаром вместо капельниц с глюкозой , как я его ,чай с сахаром , обычно и называютак как сил\ аппетита готовить и есть что то не было , так фрукты чуть и сахар в "капельнице" строго по КомаровскомуТак что истерика по поводу цен на продукты гречку ( перешел на чечевицу, овсянку горох) , сахар ( только из фруктов) и масло всех видов ( кроме пары ложек лльяного) как то не трогают ... я вообще не знаю цен на эти продукты.Вот мороженную скумбрию в целом виде - помню около 90 грн\кг и то случайно запомнил