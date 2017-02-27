juristkostya написав:???? Вы о чем вообще? Детей возят в райцентры на школьных автобусах уже не первый год. И это прекрасно: в сёлах на 100-500 жителей объективно не может быть современного образования. И не только по причине слабой мат базы -сам уклад жизни в депрессивных сёлах не мотивирует к учебе.
Ваших теж возять, бо все в найближчих 60-100 км закрито? Або немає сенсу балакати. У вас едина реальність - особиста позиція - інакшего не існує, тому немає сенсу балакати звагалі.
juristkostya написав:???? Вы о чем вообще? Детей возят в райцентры на школьных автобусах уже не первый год. И это прекрасно: в сёлах на 100-500 жителей объективно не может быть современного образования. И не только по причине слабой мат базы -сам уклад жизни в депрессивных сёлах не мотивирует к учебе.
Ваших теж возять, бо все в найближчих 60-100 км закрито? Або немає сенсу балакати.
Аргументы изложены выше. Вы не готовы их услышать, но это ваша личная беда.
Прораб написав:У вас едина реальність - особиста позиція - інакшего не існує, тому немає сенсу балакати звагалі.
Моя реальность - это знание положения дел в глухих сёлах. В отличие от.
Глухими вони стають коли там знищують інфрастуктуру, медицину та освіту. В містах так само закривають школи, в тому ж Києві, але звісно є альтернатива - закордон. Вірно? Ваша точка зору мені особисто зрозуміла. Тоді вірно що батьки думають про сім'ю та дітей, виїжджаючи, держава буде думати про неї в останню чергу.
Китай зіткнувся з енергетичною кризою: через нестачу електроенергії у північних районах відбуваються відключення, а підприємства, зокрема постачальники Apple та Tesla, тимчасово припиняють виробництво. Про це повідомляє Reuters, Bloomberg. Так що Евергранд - фігня. А масові віялові відключення - зовсім не фігня.
От Китай і постає перед вибором. Електроенергія на промвиробництво чи на майнінг нікомунепотрібної крипти. Думаю рішення про заборону крипти частково продиктоване саме цими факторами. Звичайно, що основний фактор - це те, що компартія придушить будь що, що вона не може контролювати. Приклад із Джеком Ма - показовий. Denik чи інші форумчани, чи могли б ви прокоментувати як події в Китаї можуть вплинути на нас та відповідно курс валюти в наших степах. Дякую.