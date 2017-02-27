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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8337833883398340>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 167
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
10
26,50-27,00
29%
48
27,00-27,50
44%
73
27,50-28,00
10%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 21:51

  juristkostya написав:???? Вы о чем вообще?
Детей возят в райцентры на школьных автобусах уже не первый год. И это прекрасно: в сёлах на 100-500 жителей объективно не может быть современного образования. И не только по причине слабой мат базы -сам уклад жизни в депрессивных сёлах не мотивирует к учебе.

Ваших теж возять, бо все в найближчих 60-100 км закрито?
Або немає сенсу балакати.
У вас едина реальність - особиста позиція - інакшего не існує, тому немає сенсу балакати звагалі.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 21:54

  Прораб написав:
  juristkostya написав:???? Вы о чем вообще?
Детей возят в райцентры на школьных автобусах уже не первый год. И это прекрасно: в сёлах на 100-500 жителей объективно не может быть современного образования. И не только по причине слабой мат базы -сам уклад жизни в депрессивных сёлах не мотивирует к учебе.

Ваших теж возять, бо все в найближчих 60-100 км закрито?
Або немає сенсу балакати.

Аргументы изложены выше. Вы не готовы их услышать, но это ваша личная беда.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 21:55

  Прораб написав:У вас едина реальність - особиста позиція - інакшего не існує, тому немає сенсу балакати звагалі.

Моя реальность - это знание положения дел в глухих сёлах. В отличие от.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 22:04

  juristkostya написав:
  Прораб написав:У вас едина реальність - особиста позиція - інакшего не існує, тому немає сенсу балакати звагалі.

Моя реальность - это знание положения дел в глухих сёлах. В отличие от.

Глухими вони стають коли там знищують інфрастуктуру, медицину та освіту. В містах так само закривають школи, в тому ж Києві, але звісно є альтернатива - закордон. Вірно?
Ваша точка зору мені особисто зрозуміла.
Тоді вірно що батьки думають про сім'ю та дітей, виїжджаючи, держава буде думати про неї в останню чергу.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 08:24

26.63-26.65/26.71-26.73

П.С.
сколько в бюджет на октябрь производственной компании закладывать?
ГП - 40/60 экспорт/Украина
26.8 нормально будет?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 08:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Похоже что "сезонность" сменилась на более длительные периоды, которые с годами будут увеличиваться. До ноября я лично больших движений курса не жду.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 09:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  odessit2007 написав:ГП - 40/60 экспорт/Украина
26.8 нормально будет?

26.60 как Укравтодор
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 09:15

  Denik написав:Тим часом оновилися дані з експорту зерна.
https://minagro.gov.ua/ua/investoram/mo ... a-boroshna
Результат - 13,1 млн.т. Випередження відносно минулого року зросло з 11 до 13% - 1,7 млн.т.
Ну і ключова подія на сьогодні.
У Китаї – енергетична криза, заводи призупиняють роботу через відключення
https://www.epravda.com.ua/news/2021/09/27/678197/
Китай зіткнувся з енергетичною кризою: через нестачу електроенергії у північних районах відбуваються відключення, а підприємства, зокрема постачальники Apple та Tesla, тимчасово припиняють виробництво.
Про це повідомляє Reuters, Bloomberg.
Так що Евергранд - фігня. А масові віялові відключення - зовсім не фігня.

От Китай і постає перед вибором. Електроенергія на промвиробництво чи на майнінг нікомунепотрібної крипти. Думаю рішення про заборону крипти частково продиктоване саме цими факторами. Звичайно, що основний фактор - це те, що компартія придушить будь що, що вона не може контролювати. Приклад із Джеком Ма - показовий.
Denik чи інші форумчани, чи могли б ви прокоментувати як події в Китаї можуть вплинути на нас та відповідно курс валюти в наших степах.
Дякую.
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 09:33

атлічна! гринвня на 25!!!

Вартість жовтневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах зросла до 1031,3 долара за одну тисячу кубометрів. Водночас загальне зростання ціни газу від початку дня вже перевищило 11%.
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 09:40

  vitaliian написав:Похоже что "сезонность" сменилась на более длительные периоды, которые с годами будут увеличиваться. До ноября я лично больших движений курса не жду.

да, до 25,5-26 не больше, потом конечно можем еще ниже посыпаться
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