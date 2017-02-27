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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8337833883398340

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 167
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
10
26,50-27,00
29%
48
27,00-27,50
44%
73
27,50-28,00
10%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 10:02

Шановні форумчани, хочемо нагадати, що "Мінфін" запустив мобільний застосунок для тих, хто цікавиться валютою

У застосунку є такі функції:

Курси 150+ валют
Ви можете дізнатися курс навіть найрідкіснішої валюти.

Чотири джерела

Вам доступний офіційний курс НБУ, котирування на міжбанку, курси в банках і пунктах обміну.

Якщо ви хочете обміняти готівку, зверніть увагу на курси в банках і пунктах обміну. За допомогою програми ви можете порівняти, де найвигідніше обміняти валюту.

Зручний конвертер валют

Ви можете конвертувати будь-які валютні пари за декілька секунд.

Карта з відділеннями банків і пунктів обміну

Якщо вам потрібен готівковий обмін валюти – карта допоможе знайти пункт обміну або банк, який підійде вам по розташуванню і курсу.

Завантажити додаток можна за посиланням:
Для iOS: https://apple.co/3Cs0Xrn
Для Android: https://bit.ly/3Cqgjg8

Команда “Мінфін Валюта” з радістю приймає побажання користувачів щодо вдосконалення сервісу. Якщо у вас є пропозиції, як зробити його кориснішим – напишіть на auction@minfin.com.ua.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 10:03

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила об угрозе дефолта Соединенных Штатов, который может привести, по ее словам, к "историческому финансовому кризису" и "экономической катастрофе". Это произойдет в случае, если не будет повышен лимит госдолга, что позволило бы американскому государству и дальше занимать деньги у всего мира, чтоб финансировать свои бюджетные расходы.

Республиканцы, в ходе процедурного голосования в Сенате вечером в понедельник, 27 сентября, отклонили законопроект о повышении лимита госдолга. Повышение обосновывалось необходимостью обеспечить финансирование работы госучреждений с 1 октября, когда в США начнется новый финансовый год.

Если решения так и не будет найдено в ближайшее время, наступит шатдаун - госслужащим придется либо уходить в принудительные отпуска, либо работать без жалованья. Это, в свою очередь, заморозит многие платежи и государственные услуги.
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 10:06

  Вкладчик1234 написав:
Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила об угрозе дефолта Соединенных Штатов, который может привести, по ее словам, к "историческому финансовому кризису" и "экономической катастрофе". Это произойдет в случае, если не будет повышен лимит госдолга, что позволило бы американскому государству и дальше занимать деньги у всего мира, чтоб финансировать свои бюджетные расходы.

Республиканцы, в ходе процедурного голосования в Сенате вечером в понедельник, 27 сентября, отклонили законопроект о повышении лимита госдолга. Повышение обосновывалось необходимостью обеспечить финансирование работы госучреждений с 1 октября, когда в США начнется новый финансовый год.

Если решения так и не будет найдено в ближайшее время, наступит шатдаун - госслужащим придется либо уходить в принудительные отпуска, либо работать без жалованья. Это, в свою очередь, заморозит многие платежи и государственные услуги.


каждый год такая песня
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 10:11

  vitaliian написав:Похоже что "сезонность" сменилась на более длительные периоды, которые с годами будут увеличиваться. До ноября я лично больших движений курса не жду.


призрак 2019-го года стучит в наши двери
МБ - 26.54
онлайн продажа - от 26.61
ПОВы Харькова - 26.60 - 26.70
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 10:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Denik чи інші форумчани, чи могли б ви прокоментувати як події в Китаї можуть вплинути на нас та відповідно курс валюти в наших степах.
Дякую.

Ніяк не вплине найближчих півроку. Не буде імпорту якогось дешевого лайна з Китаю. Але то не критичний імпорт.
Якісь кардинальні рішення будуть навесні, коли всі зрозуміють, що криза в енергетиці - це надовго.
Те, що в Україні зроблено корисного - немає ніяких розмов про акзиз на ВДЕ у законопроекті 5600.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 10:25

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, хочемо нагадати, що "Мінфін" запустив мобільний застосунок для тих, хто цікавиться валютою

У застосунку є такі функції:

Курси 150+ валют
Ви можете дізнатися курс навіть найрідкіснішої валюти.
......

Завантажити додаток можна за посиланням:
Для iOS: https://apple.co/3Cs0Xrn
Для Android: https://bit.ly/3Cqgjg8

Команда “Мінфін Валюта” з радістю приймає побажання користувачів щодо вдосконалення сервісу. Якщо у вас є пропозиції, як зробити його кориснішим – напишіть на auction@minfin.com.ua.


Зробіть опис програми в апсторі українською мовою. І скріншоти також зробіть з українського інтерфейсу. Дякую. (ЗІ програму шукав в апсторі з телефона)
Також варто завести окрему гілку на форумі для обговорення функціоналу апок.
5kopiyok
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