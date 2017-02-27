Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила об угрозе дефолта Соединенных Штатов, который может привести, по ее словам, к "историческому финансовому кризису" и "экономической катастрофе". Это произойдет в случае, если не будет повышен лимит госдолга, что позволило бы американскому государству и дальше занимать деньги у всего мира, чтоб финансировать свои бюджетные расходы.
Республиканцы, в ходе процедурного голосования в Сенате вечером в понедельник, 27 сентября, отклонили законопроект о повышении лимита госдолга. Повышение обосновывалось необходимостью обеспечить финансирование работы госучреждений с 1 октября, когда в США начнется новый финансовый год.
Если решения так и не будет найдено в ближайшее время, наступит шатдаун - госслужащим придется либо уходить в принудительные отпуска, либо работать без жалованья. Это, в свою очередь, заморозит многие платежи и государственные услуги.
Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила об угрозе дефолта Соединенных Штатов, который может привести, по ее словам, к "историческому финансовому кризису" и "экономической катастрофе". Это произойдет в случае, если не будет повышен лимит госдолга, что позволило бы американскому государству и дальше занимать деньги у всего мира, чтоб финансировать свои бюджетные расходы.
Республиканцы, в ходе процедурного голосования в Сенате вечером в понедельник, 27 сентября, отклонили законопроект о повышении лимита госдолга. Повышение обосновывалось необходимостью обеспечить финансирование работы госучреждений с 1 октября, когда в США начнется новый финансовый год.
Если решения так и не будет найдено в ближайшее время, наступит шатдаун - госслужащим придется либо уходить в принудительные отпуска, либо работать без жалованья. Это, в свою очередь, заморозит многие платежи и государственные услуги.
Realist написав:Denik чи інші форумчани, чи могли б ви прокоментувати як події в Китаї можуть вплинути на нас та відповідно курс валюти в наших степах. Дякую.
Ніяк не вплине найближчих півроку. Не буде імпорту якогось дешевого лайна з Китаю. Але то не критичний імпорт. Якісь кардинальні рішення будуть навесні, коли всі зрозуміють, що криза в енергетиці - це надовго. Те, що в Україні зроблено корисного - немає ніяких розмов про акзиз на ВДЕ у законопроекті 5600.
Команда “Мінфін Валюта” з радістю приймає побажання користувачів щодо вдосконалення сервісу. Якщо у вас є пропозиції, як зробити його кориснішим – напишіть на auction@minfin.com.ua.
Зробіть опис програми в апсторі українською мовою. І скріншоти також зробіть з українського інтерфейсу. Дякую. (ЗІ програму шукав в апсторі з телефона) Також варто завести окрему гілку на форумі для обговорення функціоналу апок.