Додано: Вів 28 вер, 2021 11:21

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0028.09.2021....................Гривна укрепилась чуть больше, чем на полкопейки.МКГ*............7.2510............7.2913...........Очередной максимум с начала наблюдений.Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. Дежурную пятерку НБУ взял сразу. Наскоро хлебнув кофе, уверенно пошли вниз и к 11 часам опустились на 8 копеек. Прервал снижение НБУ, выйдя с повторной интервенцией. По уже сложившейся традиции ставка регулятора была чуть ниже текущих бидов. Этот выход побудил покупателей перестать привередничать, и они стали брать. Котировки пошли вверх немного менее агрессивно, чем до этого опускались. За час выросли на 5 копеек.В мире доллар утром резко вырос, обновив годовой максимум, после чего чуть-чуть откатился.Справочный курс встретили котировками 26.5700 - 26.5900, что на 3 копейки ниже открытия.Весело побегали, но общий результат выглядит не слишком впечатляющимНБУ вчера купил 5 млн. Вторая интервенция не была результативной.Остатки на коррсчетах практически не изменились. Переток в казначейство был компенсирован сокращением объема суточных сертификатов и инкассацией.В пятницу объем МБ вырос с 513.8 до 550 млн. Чистый спрос составил 545 млн. Клиентский спрос чуть увеличился и нарастил открыв от сократившегося предложения.* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.