Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила об угрозе дефолта Соединенных Штатов, который может привести, по ее словам, к "историческому финансовому кризису" и "экономической катастрофе". Это произойдет в случае, если не будет повышен лимит госдолга, что позволило бы американскому государству и дальше занимать деньги у всего мира, чтоб финансировать свои бюджетные расходы.
Республиканцы, в ходе процедурного голосования в Сенате вечером в понедельник, 27 сентября, отклонили законопроект о повышении лимита госдолга. Повышение обосновывалось необходимостью обеспечить финансирование работы госучреждений с 1 октября, когда в США начнется новый финансовый год.
Если решения так и не будет найдено в ближайшее время, наступит шатдаун - госслужащим придется либо уходить в принудительные отпуска, либо работать без жалованья. Это, в свою очередь, заморозит многие платежи и государственные услуги.
Realist написав:Denik чи інші форумчани, чи могли б ви прокоментувати як події в Китаї можуть вплинути на нас та відповідно курс валюти в наших степах. Дякую.
Ніяк не вплине найближчих півроку. Не буде імпорту якогось дешевого лайна з Китаю. Але то не критичний імпорт. Якісь кардинальні рішення будуть навесні, коли всі зрозуміють, що криза в енергетиці - це надовго. Те, що в Україні зроблено корисного - немає ніяких розмов про акзиз на ВДЕ у законопроекті 5600.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 28.09.2021....................26,5495 Гривна укрепилась чуть больше, чем на полкопейки.
МКГ*............7.2510............7.2913...........+0.56 Очередной максимум с начала наблюдений.
Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. Дежурную пятерку НБУ взял сразу. Наскоро хлебнув кофе, уверенно пошли вниз и к 11 часам опустились на 8 копеек. Прервал снижение НБУ, выйдя с повторной интервенцией. По уже сложившейся традиции ставка регулятора была чуть ниже текущих бидов. Этот выход побудил покупателей перестать привередничать, и они стали брать. Котировки пошли вверх немного менее агрессивно, чем до этого опускались. За час выросли на 5 копеек. В мире доллар утром резко вырос, обновив годовой максимум, после чего чуть-чуть откатился. Справочный курс встретили котировками 26.5700 - 26.5900, что на 3 копейки ниже открытия. Весело побегали, но общий результат выглядит не слишком впечатляющим
НБУ вчера купил 5 млн. Вторая интервенция не была результативной. Остатки на коррсчетах практически не изменились. Переток в казначейство был компенсирован сокращением объема суточных сертификатов и инкассацией.
В пятницу объем МБ вырос с 513.8 до 550 млн. Чистый спрос составил 545 млн. Клиентский спрос чуть увеличился и нарастил открыв от сократившегося предложения.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Усім добрий день. Новини із-за поребрика, на сусідньому сепарресурсі повідомили, шо всі обвалісти самі винні в тому, шо доллар не зростає. Ви мало заробляєте і у вас немає гривень, а якщо мало купувати якогось товару, то ціна на нього падає або не зростає. Ось така штука малята, економіка стагнує і ви всі овени і мало купили долларів. Заробляли би багато гривень, купували би багато валюти, тоді було б все добре. Тільки для кого "добре?" Як вам такий "меседж"? Майже як за ПопеРедників, беріть лопату і копайте. Якщо мало копали, то ви всі трутні і дурні, та мало купуєте валюти. Ось тепер поперхніться курсом який падає і точно не зростає. Ви самі у всьому винні! По курсу. Ну якось вже не то що одноманітно, а просто ніякої цікавинки вартої уваги. 26.70 і крапка, або 26.60, можливо комусь більше шісток у курсі подобається)))
somilitark написав:Усім добрий день. Новини із-за поребрика, на сусідньому сепарресурсі повідомили, шо всі обвалісти самі винні в тому, шо доллар не зростає. Ви мало заробляєте і у вас немає гривень, а якщо мало купувати якогось товару, то ціна на нього падає або не зростає. Ось така штука малята, економіка стагнує і ви всі овени і мало купили долларів. Заробляли би багато гривень, купували би багато валюти, тоді було б все добре. Тільки для кого "добре?" Як вам такий "меседж"? Майже як за ПопеРедників, беріть лопату і копайте. Якщо мало копали, то ви всі трутні і дурні, та мало купуєте валюти. Ось тепер поперхніться курсом який падає і точно не зростає. Ви самі у всьому винні! По курсу. Ну якось вже не то що одноманітно, а просто ніякої цікавинки вартої уваги. 26.70 і крапка, або 26.60, можливо комусь більше шісток у курсі подобається)))
Так здорово расписали, что аж хочется взглянуть на оригинал. Бросьте ссылку в личку, пожалуйста. На МБ притормозили на 26,59/26,61. Думаю, после обеда чуть вниз откатят.
somilitark написав:Усім добрий день. Новини із-за поребрика, на сусідньому сепарресурсі повідомили, шо всі обвалісти самі винні в тому, шо доллар не зростає. Ви мало заробляєте і у вас немає гривень, а якщо мало купувати якогось товару, то ціна на нього падає або не зростає. Ось така штука малята, економіка стагнує і ви всі овени і мало купили долларів. Заробляли би багато гривень, купували би багато валюти, тоді було б все добре. Тільки для кого "добре?" Як вам такий "меседж"? Майже як за ПопеРедників, беріть лопату і копайте. Якщо мало копали, то ви всі трутні і дурні, та мало купуєте валюти. Ось тепер поперхніться курсом який падає і точно не зростає. Ви самі у всьому винні! По курсу. Ну якось вже не то що одноманітно, а просто ніякої цікавинки вартої уваги. 26.70 і крапка, або 26.60, можливо комусь більше шісток у курсі подобається)))
Так здорово расписали, что аж хочется взглянуть на оригинал. Бросьте ссылку в личку, пожалуйста. На МБ притормозили на 26,59/26,61. Думаю, после обеда чуть вниз откатят.
Так само скажіть, де ж Чуковський брав таку сумер-мега забористу траву?