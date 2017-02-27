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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8330833183328333

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 167
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
10
26,50-27,00
29%
48
27,00-27,50
44%
73
27,50-28,00
10%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 10:06

  Вкладчик1234 написав:
Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила об угрозе дефолта Соединенных Штатов, который может привести, по ее словам, к "историческому финансовому кризису" и "экономической катастрофе". Это произойдет в случае, если не будет повышен лимит госдолга, что позволило бы американскому государству и дальше занимать деньги у всего мира, чтоб финансировать свои бюджетные расходы.

Республиканцы, в ходе процедурного голосования в Сенате вечером в понедельник, 27 сентября, отклонили законопроект о повышении лимита госдолга. Повышение обосновывалось необходимостью обеспечить финансирование работы госучреждений с 1 октября, когда в США начнется новый финансовый год.

Если решения так и не будет найдено в ближайшее время, наступит шатдаун - госслужащим придется либо уходить в принудительные отпуска, либо работать без жалованья. Это, в свою очередь, заморозит многие платежи и государственные услуги.


каждый год такая песня
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 10:11

  vitaliian написав:Похоже что "сезонность" сменилась на более длительные периоды, которые с годами будут увеличиваться. До ноября я лично больших движений курса не жду.


призрак 2019-го года стучит в наши двери
МБ - 26.54
онлайн продажа - от 26.61
ПОВы Харькова - 26.60 - 26.70
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 10:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Denik чи інші форумчани, чи могли б ви прокоментувати як події в Китаї можуть вплинути на нас та відповідно курс валюти в наших степах.
Дякую.

Ніяк не вплине найближчих півроку. Не буде імпорту якогось дешевого лайна з Китаю. Але то не критичний імпорт.
Якісь кардинальні рішення будуть навесні, коли всі зрозуміють, що криза в енергетиці - це надовго.
Те, що в Україні зроблено корисного - немає ніяких розмов про акзиз на ВДЕ у законопроекті 5600.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 10:30

  Ой+ написав:
Європа постраждала від рекордно дорогого газу: уже закриваються компанії і заводи, зростають тарифи https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... 1616743494


Але у нас є план:
У перелік заходів включено націоналізацію облгазів

Може і не найгірший план...
5kopiyok
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 11:21

Официальный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
28.09.2021....................26,5495
Гривна укрепилась чуть больше, чем на полкопейки.

МКГ*............7.2510............7.2913...........+0.56
Очередной максимум с начала наблюдений.

Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. Дежурную пятерку НБУ взял сразу. Наскоро хлебнув кофе, уверенно пошли вниз и к 11 часам опустились на 8 копеек. Прервал снижение НБУ, выйдя с повторной интервенцией. По уже сложившейся традиции ставка регулятора была чуть ниже текущих бидов. Этот выход побудил покупателей перестать привередничать, и они стали брать. Котировки пошли вверх немного менее агрессивно, чем до этого опускались. За час выросли на 5 копеек.
В мире доллар утром резко вырос, обновив годовой максимум, после чего чуть-чуть откатился.
Справочный курс встретили котировками 26.5700 - 26.5900, что на 3 копейки ниже открытия.
Весело побегали, но общий результат выглядит не слишком впечатляющим :)

НБУ вчера купил 5 млн. Вторая интервенция не была результативной.
Остатки на коррсчетах практически не изменились. Переток в казначейство был компенсирован сокращением объема суточных сертификатов и инкассацией.

В пятницу объем МБ вырос с 513.8 до 550 млн. Чистый спрос составил 545 млн. Клиентский спрос чуть увеличился и нарастил открыв от сократившегося предложения.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 11:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Усім добрий день.
Новини із-за поребрика, на сусідньому сепарресурсі повідомили, шо всі обвалісти самі винні в тому, шо доллар не зростає.
Ви мало заробляєте і у вас немає гривень, а якщо мало купувати якогось товару, то ціна на нього падає або не зростає.
Ось така штука малята, економіка стагнує і ви всі овени і мало купили долларів. Заробляли би багато гривень, купували би багато валюти, тоді було б все добре. Тільки для кого "добре?"
Як вам такий "меседж"?
Майже як за ПопеРедників, беріть лопату і копайте.
Якщо мало копали, то ви всі трутні і дурні, та мало купуєте валюти. Ось тепер поперхніться курсом який падає і точно не зростає. Ви самі у всьому винні!
По курсу. Ну якось вже не то що одноманітно, а просто ніякої цікавинки вартої уваги. 26.70 і крапка, або 26.60, можливо комусь більше шісток у курсі подобається)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 12:00

  somilitark написав:Усім добрий день.
Новини із-за поребрика, на сусідньому сепарресурсі повідомили, шо всі обвалісти самі винні в тому, шо доллар не зростає.
Ви мало заробляєте і у вас немає гривень, а якщо мало купувати якогось товару, то ціна на нього падає або не зростає.
Ось така штука малята, економіка стагнує і ви всі овени і мало купили долларів. Заробляли би багато гривень, купували би багато валюти, тоді було б все добре. Тільки для кого "добре?"
Як вам такий "меседж"?
Майже як за ПопеРедників, беріть лопату і копайте.
Якщо мало копали, то ви всі трутні і дурні, та мало купуєте валюти. Ось тепер поперхніться курсом який падає і точно не зростає. Ви самі у всьому винні!
По курсу. Ну якось вже не то що одноманітно, а просто ніякої цікавинки вартої уваги. 26.70 і крапка, або 26.60, можливо комусь більше шісток у курсі подобається)))

Так здорово расписали, что аж хочется взглянуть на оригинал. Бросьте ссылку в личку, пожалуйста.
На МБ притормозили на 26,59/26,61. Думаю, после обеда чуть вниз откатят.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 12:01

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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 12:02

ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грн
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ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
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Striker
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 13:21

  Искатель написав:
  somilitark написав:Усім добрий день.
Новини із-за поребрика, на сусідньому сепарресурсі повідомили, шо всі обвалісти самі винні в тому, шо доллар не зростає.
Ви мало заробляєте і у вас немає гривень, а якщо мало купувати якогось товару, то ціна на нього падає або не зростає.
Ось така штука малята, економіка стагнує і ви всі овени і мало купили долларів. Заробляли би багато гривень, купували би багато валюти, тоді було б все добре. Тільки для кого "добре?"
Як вам такий "меседж"?
Майже як за ПопеРедників, беріть лопату і копайте.
Якщо мало копали, то ви всі трутні і дурні, та мало купуєте валюти. Ось тепер поперхніться курсом який падає і точно не зростає. Ви самі у всьому винні!
По курсу. Ну якось вже не то що одноманітно, а просто ніякої цікавинки вартої уваги. 26.70 і крапка, або 26.60, можливо комусь більше шісток у курсі подобається)))

Так здорово расписали, что аж хочется взглянуть на оригинал. Бросьте ссылку в личку, пожалуйста.
На МБ притормозили на 26,59/26,61. Думаю, после обеда чуть вниз откатят.

Так само скажіть, де ж Чуковський брав таку сумер-мега забористу траву?
Прораб
 
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