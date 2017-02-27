Додано: Вів 28 вер, 2021 11:32

Усім добрий день.

Новини із-за поребрика, на сусідньому сепарресурсі повідомили, шо всі обвалісти самі винні в тому, шо доллар не зростає.

Ви мало заробляєте і у вас немає гривень, а якщо мало купувати якогось товару, то ціна на нього падає або не зростає.

Ось така штука малята, економіка стагнує і ви всі овени і мало купили долларів. Заробляли би багато гривень, купували би багато валюти, тоді було б все добре. Тільки для кого "добре?"

Як вам такий "меседж"?

Майже як за ПопеРедників, беріть лопату і копайте.

Якщо мало копали, то ви всі трутні і дурні, та мало купуєте валюти. Ось тепер поперхніться курсом який падає і точно не зростає. Ви самі у всьому винні!

По курсу. Ну якось вже не то що одноманітно, а просто ніякої цікавинки вартої уваги. 26.70 і крапка, або 26.60, можливо комусь більше шісток у курсі подобається)))