Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................28.09.2021............29.09.2021
дата розрахунку................27.09.2021.............28.09.2021
Євро...................................31,1764..................31,0335...-0.46%
Долар США........................26,6556..................26,5698
...-0.32%
После полудня доллар прибавил 2 копейки.
Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. Дежурную пятерку НБУ взял сразу. Наскоро хлебнув кофе, уверенно пошли вниз и к 11 часам опустились на 8 копеек. Прервал снижение НБУ, выйдя с повторной интервенцией. По уже сложившейся традиции ставка регулятора была чуть ниже текущих бидов. Этот выход побудил покупателей перестать привередничать, и они стали брать. Котировки пошли вверх немного менее агрессивно, чем до этого опускались. За час выросли на 5 копеек.
В мире доллар утром резко вырос, обновив годовой максимум, после чего чуть-чуть откатился.
Справочный курс встретили котировками 26.5700 - 26.5900, что на 3 копейки ниже открытия.
После 12 выросли еще на 1.5 копейки, а к обеду на полкопейки откатились. После обеда приподнялись на полкопейки, но очень быстро вернулись обратно. Вскоре потеряли еще полкопейки.
В мире доллар продолжил рост и сейчас находится на очередном годовом максимуме.
Официальный курс встретили котировками 26.5750 - 26.5950. За день опустились на 2.5 копейки относительно открытия и на 3 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Весело побегали, но общий результат выглядит не слишком впечатляющим
Этот день в истории:
2020 - 28.3062 (+4) -174
2019 - 24.0828 (-10) +248
2018 - 28.2699 (-4)
2017 - 26.5211 (+5)