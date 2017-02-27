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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8331833283338334

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 167
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
10
26,50-27,00
29%
48
27,00-27,50
44%
73
27,50-28,00
10%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 14:53

Банки уже заметили отток депозитов и втянулись в борьбу, подъема ставок оказалось недостаточно, в ход вступила реклама. Я всплывающую рекламу депозитов по 8,5% ПУМБа видел в самых необычных местах за выходные. + еще 2 банка предложили разместится на небольшой срок под хороший процент. С такими ставками Минфину прийдется декабрьское погашение перезанимать минимум под 12% годовых.
Интересно соблазнит ли это нерезидентов? Банкам то особ деваться некуда, им вернувшиеся деньги надо куда-то разместить, но стоимость этих денег выросла.
viy
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 14:59

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................28.09.2021............29.09.2021
дата розрахунку................27.09.2021.............28.09.2021
Євро...................................31,1764..................31,0335...-0.46%
Долар США........................26,6556..................26,5698...-0.32%
После полудня доллар прибавил 2 копейки.

Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. Дежурную пятерку НБУ взял сразу. Наскоро хлебнув кофе, уверенно пошли вниз и к 11 часам опустились на 8 копеек. Прервал снижение НБУ, выйдя с повторной интервенцией. По уже сложившейся традиции ставка регулятора была чуть ниже текущих бидов. Этот выход побудил покупателей перестать привередничать, и они стали брать. Котировки пошли вверх немного менее агрессивно, чем до этого опускались. За час выросли на 5 копеек.
В мире доллар утром резко вырос, обновив годовой максимум, после чего чуть-чуть откатился.
Справочный курс встретили котировками 26.5700 - 26.5900, что на 3 копейки ниже открытия.
После 12 выросли еще на 1.5 копейки, а к обеду на полкопейки откатились. После обеда приподнялись на полкопейки, но очень быстро вернулись обратно. Вскоре потеряли еще полкопейки.
В мире доллар продолжил рост и сейчас находится на очередном годовом максимуме.
Официальный курс встретили котировками 26.5750 - 26.5950. За день опустились на 2.5 копейки относительно открытия и на 3 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Весело побегали, но общий результат выглядит не слишком впечатляющим :)

Этот день в истории:
2020 - 28.3062 (+4) -174
2019 - 24.0828 (-10) +248

2018 - 28.2699 (-4)
2017 - 26.5211 (+5)
Сибарит
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