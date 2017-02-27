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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8331833283338334

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 168
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
10
26,50-27,00
29%
49
27,00-27,50
43%
73
27,50-28,00
10%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 14:53

Банки уже заметили отток депозитов и втянулись в борьбу, подъема ставок оказалось недостаточно, в ход вступила реклама. Я всплывающую рекламу депозитов по 8,5% ПУМБа видел в самых необычных местах за выходные. + еще 2 банка предложили разместится на небольшой срок под хороший процент. С такими ставками Минфину прийдется декабрьское погашение перезанимать минимум под 12% годовых.
Интересно соблазнит ли это нерезидентов? Банкам то особ деваться некуда, им вернувшиеся деньги надо куда-то разместить, но стоимость этих денег выросла.
viy
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 14:59

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................28.09.2021............29.09.2021
дата розрахунку................27.09.2021.............28.09.2021
Євро...................................31,1764..................31,0335...-0.46%
Долар США........................26,6556..................26,5698...-0.32%
После полудня доллар прибавил 2 копейки.

Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. Дежурную пятерку НБУ взял сразу. Наскоро хлебнув кофе, уверенно пошли вниз и к 11 часам опустились на 8 копеек. Прервал снижение НБУ, выйдя с повторной интервенцией. По уже сложившейся традиции ставка регулятора была чуть ниже текущих бидов. Этот выход побудил покупателей перестать привередничать, и они стали брать. Котировки пошли вверх немного менее агрессивно, чем до этого опускались. За час выросли на 5 копеек.
В мире доллар утром резко вырос, обновив годовой максимум, после чего чуть-чуть откатился.
Справочный курс встретили котировками 26.5700 - 26.5900, что на 3 копейки ниже открытия.
После 12 выросли еще на 1.5 копейки, а к обеду на полкопейки откатились. После обеда приподнялись на полкопейки, но очень быстро вернулись обратно. Вскоре потеряли еще полкопейки.
В мире доллар продолжил рост и сейчас находится на очередном годовом максимуме.
Официальный курс встретили котировками 26.5750 - 26.5950. За день опустились на 2.5 копейки относительно открытия и на 3 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Весело побегали, но общий результат выглядит не слишком впечатляющим :)

Этот день в истории:
2020 - 28.3062 (+4) -174
2019 - 24.0828 (-10) +248

2018 - 28.2699 (-4)
2017 - 26.5211 (+5)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 15:34

  Denik написав:В Bloomberg визнали, що енергетична криза - глобальна.


Следующим откровением Блумберга будет то, что глобальний энергетический кризис - не энергетический, а общепроизводственный, спровоцированный инфляцией. Спекулятивным спросом на сегодня перегреты все рынки - сырьевые, фондовые, сервисные, логистика, недвижимость... Проблемой становятся не только цены, но и дефициты товарной массы.

Популисты посчитали, что "cash is trash" - новая парадигма и прогрессивное мышление, а оказалось, что когда деньги перестают выполнять функцию денег, может остановиться даже производство. Чем дальше, тем интересней, какой будет развязка - возврат деньгам покупательной способности и накопительных свойств с помощью жесткой ДКП, или же продолжение эмиссионной феерии до необратимой деноминационной вехи...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 16:16

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої
державної позики 28 вересня 2021 року до державного бюджету
залучено 6,962 млрд грн (за офіційним курсом НБУ).

Баланс між залученими коштами та виплатами по держ. внутр. боргу, млрд грн
Зображення

* - помісячні платежі за державним внутрішнім боргом у 2021 році за діючими
угодами станом на 01.09.2021 (з урахуванням фактично здійснених платежів)
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 16:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Турецкая лира сегодня к доллару снова обвалилась до нового исторического уровня, правда всего на доли процента выше предыдущего.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 16:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Не вздумайте продавать доллар. Ослушаетесь моего совета, потом будете только наблюдать. Вниз падаем по 1-2 коп, а вверх взлетаем по 0.5-1 грн за день.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 16:41

  rorandak написав:В 2019 году доллар падал стабильно, и не осень не зима не развернула, в феврале 2020 было 24,5, потом уже корона вытащила бакс.
Сейчас факторов которые его могут вытащить не видно и близко.
А факторов обратных немеряно

так, просто цитирую свой пост от 14 июня
всем тогда было смешно, все хомячили бакс, и ждали осень, снилось 28 (о как в рифму))
кстати, что-то закончились посты о том как кто-то удачно откупился по 27, 26,9, 26,8
rorandak
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 16:50

  Сибарит написав:В мире доллар продолжил рост и сейчас находится на очередном годовом максимуме.
Официальный курс встретили котировками 26.5750 - 26.5950. За день опустились на 2.5 копейки относительно открытия и на 3 копейки относительно вчерашнего закрытия.

Я бы уточнил, что на макс. 2021 г., а не макс. за 52 недели.
Перед выборами в начале ноября он все же был выше 94.
Но и так неплохо получилось...

п.с. а вообще, читая ваш сегодняшний пост и глядя на свежую сводку ДСС по ЗП за август (в Киеве она уже ушла за 20К), вспоминается Классик:
"мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі" :wink:
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