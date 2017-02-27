Банки уже заметили отток депозитов и втянулись в борьбу, подъема ставок оказалось недостаточно, в ход вступила реклама. Я всплывающую рекламу депозитов по 8,5% ПУМБа видел в самых необычных местах за выходные. + еще 2 банка предложили разместится на небольшой срок под хороший процент. С такими ставками Минфину прийдется декабрьское погашение перезанимать минимум под 12% годовых. Интересно соблазнит ли это нерезидентов? Банкам то особ деваться некуда, им вернувшиеся деньги надо куда-то разместить, но стоимость этих денег выросла.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.................28.09.2021............29.09.2021 дата розрахунку................27.09.2021.............28.09.2021 Євро...................................31,1764..................31,0335...-0.46% Долар США........................26,6556..................26,5698...-0.32% После полудня доллар прибавил 2 копейки.
Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. Дежурную пятерку НБУ взял сразу. Наскоро хлебнув кофе, уверенно пошли вниз и к 11 часам опустились на 8 копеек. Прервал снижение НБУ, выйдя с повторной интервенцией. По уже сложившейся традиции ставка регулятора была чуть ниже текущих бидов. Этот выход побудил покупателей перестать привередничать, и они стали брать. Котировки пошли вверх немного менее агрессивно, чем до этого опускались. За час выросли на 5 копеек. В мире доллар утром резко вырос, обновив годовой максимум, после чего чуть-чуть откатился. Справочный курс встретили котировками 26.5700 - 26.5900, что на 3 копейки ниже открытия. После 12 выросли еще на 1.5 копейки, а к обеду на полкопейки откатились. После обеда приподнялись на полкопейки, но очень быстро вернулись обратно. Вскоре потеряли еще полкопейки. В мире доллар продолжил рост и сейчас находится на очередном годовом максимуме. Официальный курс встретили котировками 26.5750 - 26.5950. За день опустились на 2.5 копейки относительно открытия и на 3 копейки относительно вчерашнего закрытия. Весело побегали, но общий результат выглядит не слишком впечатляющим
Этот день в истории: 2020 - 28.3062 (+4) -174 2019 - 24.0828 (-10) +248
Denik написав:В Bloomberg визнали, що енергетична криза - глобальна.
Следующим откровением Блумберга будет то, что глобальний энергетический кризис - не энергетический, а общепроизводственный, спровоцированный инфляцией. Спекулятивным спросом на сегодня перегреты все рынки - сырьевые, фондовые, сервисные, логистика, недвижимость... Проблемой становятся не только цены, но и дефициты товарной массы.
Популисты посчитали, что "cash is trash" - новая парадигма и прогрессивное мышление, а оказалось, что когда деньги перестают выполнять функцию денег, может остановиться даже производство. Чем дальше, тем интересней, какой будет развязка - возврат деньгам покупательной способности и накопительных свойств с помощью жесткой ДКП, или же продолжение эмиссионной феерии до необратимой деноминационной вехи...
rorandak написав:В 2019 году доллар падал стабильно, и не осень не зима не развернула, в феврале 2020 было 24,5, потом уже корона вытащила бакс. Сейчас факторов которые его могут вытащить не видно и близко. А факторов обратных немеряно
так, просто цитирую свой пост от 14 июня всем тогда было смешно, все хомячили бакс, и ждали осень, снилось 28 (о как в рифму)) кстати, что-то закончились посты о том как кто-то удачно откупился по 27, 26,9, 26,8
Сибарит написав:В мире доллар продолжил рост и сейчас находится на очередном годовом максимуме. Официальный курс встретили котировками 26.5750 - 26.5950. За день опустились на 2.5 копейки относительно открытия и на 3 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Я бы уточнил, что на макс. 2021 г., а не макс. за 52 недели. Перед выборами в начале ноября он все же был выше 94. Но и так неплохо получилось...
п.с. а вообще, читая ваш сегодняшний пост и глядя на свежую сводку ДСС по ЗП за август (в Киеве она уже ушла за 20К), вспоминается Классик: "мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі"