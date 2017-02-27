Додано: Вів 28 вер, 2021 14:59

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з.................28.09.2021............29.09.2021дата розрахунку................27.09.2021.............28.09.2021Євро...................................31,1764..................31,0335...-0.46%Долар США........................26,6556.....................-0.32%После полудня доллар прибавил 2 копейки.Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. Дежурную пятерку НБУ взял сразу. Наскоро хлебнув кофе, уверенно пошли вниз и к 11 часам опустились на 8 копеек. Прервал снижение НБУ, выйдя с повторной интервенцией. По уже сложившейся традиции ставка регулятора была чуть ниже текущих бидов. Этот выход побудил покупателей перестать привередничать, и они стали брать. Котировки пошли вверх немного менее агрессивно, чем до этого опускались. За час выросли на 5 копеек.В мире доллар утром резко вырос, обновив годовой максимум, после чего чуть-чуть откатился.Справочный курс встретили котировками 26.5700 - 26.5900, что на 3 копейки ниже открытия.После 12 выросли еще на 1.5 копейки, а к обеду на полкопейки откатились. После обеда приподнялись на полкопейки, но очень быстро вернулись обратно. Вскоре потеряли еще полкопейки.В мире доллар продолжил рост и сейчас находится на очередном годовом максимуме.Официальный курс встретили котировками 26.5750 - 26.5950. За день опустились на 2.5 копейки относительно открытия и на 3 копейки относительно вчерашнего закрытия.Весело побегали, но общий результат выглядит не слишком впечатляющимЭтот день в истории:2020 - 28.3062 (+4) -1742019 - 24.0828 (-10) +2482018 - 28.2699 (-4)2017 - 26.5211 (+5)