Банки уже заметили отток депозитов и втянулись в борьбу, подъема ставок оказалось недостаточно, в ход вступила реклама. Я всплывающую рекламу депозитов по 8,5% ПУМБа видел в самых необычных местах за выходные. + еще 2 банка предложили разместится на небольшой срок под хороший процент. С такими ставками Минфину прийдется декабрьское погашение перезанимать минимум под 12% годовых. Интересно соблазнит ли это нерезидентов? Банкам то особ деваться некуда, им вернувшиеся деньги надо куда-то разместить, но стоимость этих денег выросла.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.................28.09.2021............29.09.2021 дата розрахунку................27.09.2021.............28.09.2021 Євро...................................31,1764..................31,0335...-0.46% Долар США........................26,6556..................26,5698...-0.32% После полудня доллар прибавил 2 копейки.
Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. Дежурную пятерку НБУ взял сразу. Наскоро хлебнув кофе, уверенно пошли вниз и к 11 часам опустились на 8 копеек. Прервал снижение НБУ, выйдя с повторной интервенцией. По уже сложившейся традиции ставка регулятора была чуть ниже текущих бидов. Этот выход побудил покупателей перестать привередничать, и они стали брать. Котировки пошли вверх немного менее агрессивно, чем до этого опускались. За час выросли на 5 копеек. В мире доллар утром резко вырос, обновив годовой максимум, после чего чуть-чуть откатился. Справочный курс встретили котировками 26.5700 - 26.5900, что на 3 копейки ниже открытия. После 12 выросли еще на 1.5 копейки, а к обеду на полкопейки откатились. После обеда приподнялись на полкопейки, но очень быстро вернулись обратно. Вскоре потеряли еще полкопейки. В мире доллар продолжил рост и сейчас находится на очередном годовом максимуме. Официальный курс встретили котировками 26.5750 - 26.5950. За день опустились на 2.5 копейки относительно открытия и на 3 копейки относительно вчерашнего закрытия. Весело побегали, но общий результат выглядит не слишком впечатляющим
Этот день в истории: 2020 - 28.3062 (+4) -174 2019 - 24.0828 (-10) +248
Denik написав:В Bloomberg визнали, що енергетична криза - глобальна.
Следующим откровением Блумберга будет то, что глобальний энергетический кризис - не энергетический, а общепроизводственный, спровоцированный инфляцией. Спекулятивным спросом на сегодня перегреты все рынки - сырьевые, фондовые, сервисные, логистика, недвижимость... Проблемой становятся не только цены, но и дефициты товарной массы.
Популисты посчитали, что "cash is trash" - новая парадигма и прогрессивное мышление, а оказалось, что когда деньги перестают выполнять функцию денег, может остановиться даже производство. Чем дальше, тем интересней, какой будет развязка - возврат деньгам покупательной способности и накопительных свойств с помощью жесткой ДКП, или же продолжение эмиссионной феерии до необратимой деноминационной вехи...
rorandak написав:В 2019 году доллар падал стабильно, и не осень не зима не развернула, в феврале 2020 было 24,5, потом уже корона вытащила бакс. Сейчас факторов которые его могут вытащить не видно и близко. А факторов обратных немеряно
так, просто цитирую свой пост от 14 июня всем тогда было смешно, все хомячили бакс, и ждали осень, снилось 28 (о как в рифму)) кстати, что-то закончились посты о том как кто-то удачно откупился по 27, 26,9, 26,8
Сибарит написав:В мире доллар продолжил рост и сейчас находится на очередном годовом максимуме. Официальный курс встретили котировками 26.5750 - 26.5950. За день опустились на 2.5 копейки относительно открытия и на 3 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Я бы уточнил, что на макс. 2021 г., а не макс. за 52 недели. Перед выборами в начале ноября он все же был выше 94. Но и так неплохо получилось...
п.с. а вообще, читая ваш сегодняшний пост и глядя на свежую сводку ДСС по ЗП за август (в Киеве она уже ушла за 20К), вспоминается Классик: "мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі"
Вторник на валютном рынке прошел достаточно удачно для нацвалюты и для Нацбанка. За день доллар подешевел до 26,555/26,575 гривен, а евро до 31,02/31,04. При этом, у нацвалюты был реальный шанс укрепиться относительно доллара до уровня в 26,50 гривен, а по евро — до уровней ниже психологической отметки в 31 гривну.
Но это явно не входило в планы Нацбанка, который, с одной стороны, поддержал доллар фактически двумя интервенциями, но с другой не забыл и о пополнении резервов.
В первый раз он быстро выкупил стандартные $ 5 млн по ценам ниже 26,585 гривен, а во второй — надолго стал с покупкой по 26,51 гривен. Именно вторая интервенция удержала курс от более глубокого падения и даже несколько подняла котировки за счет тех компаний, кто выжидал «дна» по курсу. Пока котировки проседали до 26,52/26,54 и стремились ниже — эта категория покупателей не проводила операций в надежде на дальнейшее падение, но как только Нацбанк четко указал нижнюю границу в 26,51 гривен, такие покупатели решили оперативно закрыть свои сделки, спровоцировав этим небольшой рост котировок.
В какой-то степени от подобных действий регулятора в середине дня выиграли и продавцы, так как основные свои операции они провели именно в момент такого импульсивного роста спроса на валюту. Неслучайно, справочный курс Нацбанка сегодня на 12 часов составил 26,5495 гривен, а официальный курс на завтра даже оказался выше этого значения — 26,5698 гривен.
Порадовал инвесторов сегодняшний аукцион Минфина по размещению ОВГЗ, что тоже частично отразится на валютном рынке. Было продано бумаг на 6,96 млрд гривен. Во многом за счет повышения доходности по длинным бумагам до уровня свыше 13% годовых. Это уже частичная уступка Минфина инвесторам, которые давно уже «голосовали» выходом из облигаций из-за их низкой доходности относительно уровня инфляции в стране.
Поднятие доходности начнет постепенно возвращать инвесторов на первичный и вторичный рынок гособлигаций, и это начнет снова существенно влиять на поведение межбанка.
Главные события 28 сентября на валютном рынке:
Доллар и евро продолжили дешеветь. Доллар — до 26,555/26,575 гривен, а евро — до 31,02/31,04 гривен.
Нацбанк дважды выходил на рынок. И покупал утром доллар в начале по цене до 26,585 гривен, а потом долго стоял с покупкой по 26,51.
Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,5495 гривен за доллар, а официальный курс на 29 сентября 2021 года установлен на уровне 26,5698 гривен за доллар.
дядя Caша написав: In memory of Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...
US
Вітаюсь совсіма!
Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Кількість захворівших 3512(2633+879(1522+1111(1142+380)))випадків на добу на 27 вересня. Ростемо! Удав їсть 3-го слона, їсть їсть, і не поперхнеться.
СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0049 Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0052 Повні оберти МБ за тиждень - 2232,3804 Середні оберти за тиждень - 446,4761 Середні оберти за рік - 392,0930 СередньоТижневеЗважене - 26,6689
СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0121 Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0047 Повні оберти МБ за тиждень - 2085,5333 Середні оберти за тиждень - 417,1067 Середні оберти за рік - 392,7802 СередньоТижневеЗважене - 26,6468
Робочий тиждень повний. Середні оберти за тиждень, знову чуттєво більші ніж середні оберти за рік!
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 26,5698(26,7173) грн./доляр. СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 27,4287(27,4522) грн./дол. Це на 0,86(0,73) грн./дол. БІЛЬШЕ поточного курсу. Тобто середньорічна вигода за 2021 рік при КУПІВЛІ доляра 3,23(2,75) відсотка. Підросли. Є сенс по року купувати той доляр! На моменті доляр ПЕРЕПРОДАНО на 0,86 гривні по показниках 2021 року!
І таки-так, з вигодою на пройдешньому тижні були ті, хто купував дешевше 26,6468(26,6689) грн./дол., а продавав дорожче.
Найнижчий СередТижневий курс цього року 26,6468 грн./дол., був на пройдешньому тижні