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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 вер, 2021 18:22
Denik написав: Realist написав:
Denik чи інші форумчани, чи могли б ви прокоментувати як події в Китаї можуть вплинути на нас та відповідно курс валюти в наших степах.
Дякую.
Ніяк не вплине найближчих півроку. Не буде імпорту якогось дешевого лайна з Китаю. Але то не критичний імпорт.
Якісь кардинальні рішення будуть навесні, коли всі зрозуміють, що криза в енергетиці - це надовго.
Те, що в Україні зроблено корисного - немає ніяких розмов про акзиз на ВДЕ у законопроекті 5600.
нет никакого кризиса в энергетике Китая, есть зимние олимпийские игры 22года, когда боссы внезапно вспомнили как выглядит копоть на снегу, отсюда и снижение стали и энергоблоков, за одно и декарбонизацию приплели, для усиления образа...
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