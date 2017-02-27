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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8332833383348335

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 169
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
10
26,50-27,00
30%
50
27,00-27,50
43%
73
27,50-28,00
9%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 18:22

  Denik написав:
  Realist написав:Denik чи інші форумчани, чи могли б ви прокоментувати як події в Китаї можуть вплинути на нас та відповідно курс валюти в наших степах.
Дякую.

Ніяк не вплине найближчих півроку. Не буде імпорту якогось дешевого лайна з Китаю. Але то не критичний імпорт.
Якісь кардинальні рішення будуть навесні, коли всі зрозуміють, що криза в енергетиці - це надовго.
Те, що в Україні зроблено корисного - немає ніяких розмов про акзиз на ВДЕ у законопроекті 5600.

нет никакого кризиса в энергетике Китая, есть зимние олимпийские игры 22года, когда боссы внезапно вспомнили как выглядит копоть на снегу, отсюда и снижение стали и энергоблоков, за одно и декарбонизацию приплели, для усиления образа...
edvardd
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