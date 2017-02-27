Додано: Вів 28 вер, 2021 19:54

Искатель написав: somilitark написав: Искатель написав: Возможно, будет и чуть больше, чем 27,50. Возможно, будет и чуть больше, чем 27,50.

Як вам сьогоднішній міжбанк?

Можете розповісти що там відбувається зсередини?

Ваша думка зрозуміла, вона адекватна і логічна.

Побачимо як воно буде, поки що гривня перемагає. Як вам сьогоднішній міжбанк?Можете розповісти що там відбувається зсередини?Ваша думка зрозуміла, вона адекватна і логічна.Побачимо як воно буде, поки що гривня перемагає.

Госкомпании продают (через Укрэксим и Укргаз). Остальные покупают.

Нацбанк купил 5-ку по 26,70, после ухода посыпались вниз. Это коротко.

Пока гривна держится, Вы правы. Госкомпании продают (через Укрэксим и Укргаз). Остальные покупают.Нацбанк купил 5-ку по 26,70, после ухода посыпались вниз. Это коротко.Пока гривна держится, Вы правы.

Нафтогаз ще може кілька доларів допродувати для виплат в бюджет. Автодор ще точно має що продавати з кредиту під "велике будівництво". А саме найнеочікуваніше зараз може бути від "Оператора ГТС", який має виплатити Нафтогазу до 30 вересня 30 млрд грн "недоотриманих прибутків минулих періодів". Тут імпортери і так не можуть собі дати раду і скупити всю пропозицію від експорту та підтягнути курс ближче до 27. А з додатковою реалізацією валюти від держкорпорацій можемо на якийсь помітний час під 26,5 опуститися.Завтра погашення ОВДП, вплив на МБ може бути в четвер-пятницю. Є ще фактор "зелених енергетиків" (в сенсі не тих, що в Трускавець їдуть а тих що з відновлюваних джерел видобуває). Сонце закінчується, йде несезон, треба з держави максимум бабла по спец тарифу видобути для погашення валютних кредитів. Це також створить попит на валюту. З іншої сторони, якщо "світова енергетична криза" з ЄС до нас перекинеться, то для них в бюджеті коштів вже не буде, залишиться тільки для будівельниківП.С. До речі, ще недавно нікому не відома фірмочка тата чинного "губернатора" Львівщини стрімко стає потужним гравцем "зеленого" енергетичного ринку і чи не на днях планує запустити "виробництво зеленого!!!водню" десь під священним Трускавцем вартістю чуть не пів млрд уо (всі ці пів ярда хочуть за кордоном позичити, мабуть під держ гарантії, бо так і не знаю хто цим "рогам і копитам" таку суму просто так позичить). Так що зараз колір таки має значення, в роки "стабільності по 8" навіть стати голубим не давало таких казкових преференцій