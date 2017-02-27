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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 вер, 2021 18:22
Denik написав: Realist написав:
Denik чи інші форумчани, чи могли б ви прокоментувати як події в Китаї можуть вплинути на нас та відповідно курс валюти в наших степах.
Дякую.
Ніяк не вплине найближчих півроку. Не буде імпорту якогось дешевого лайна з Китаю. Але то не критичний імпорт.
Якісь кардинальні рішення будуть навесні, коли всі зрозуміють, що криза в енергетиці - це надовго.
Те, що в Україні зроблено корисного - немає ніяких розмов про акзиз на ВДЕ у законопроекті 5600.
нет никакого кризиса в энергетике Китая, есть зимние олимпийские игры 22года, когда боссы внезапно вспомнили как выглядит копоть на снегу, отсюда и снижение стали и энергоблоков, за одно и декарбонизацию приплели, для усиления образа...
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edvardd
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Додано: Вів 28 вер, 2021 19:08
Прораб написав:
:?:
Ви знаєте, я хочу побажати міцного здоров'я Вам і не хвилюватись так зайвий раз. Це всього лише гроші, колись доллар обов'язково зросте, буде і за 30, але поки не відомо коли(((
Холява, доречі щось його давненько не чути, сказав би: Ви такий розумний, напевне Ваша сім'я дуже задоволена Вами!
По темі: сьогодні досить непоганий аукціон по ОВДП.
Так що все ніби норм, ще б з газом ситуація покращилась, взагалі можна було б бути на цигарці з келихом віскі))
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somilitark
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Додано: Вів 28 вер, 2021 19:28
somilitark
Чесно кажучи, мене це дуже турбувало.
Добре, що там був знак питання
, уявляю якщо б був макет стовпа.
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Прораб
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Додано: Вів 28 вер, 2021 19:38
edvardd написав:
нет никакого кризиса в энергетике Китая, есть зимние олимпийские игры 22года, когда боссы внезапно вспомнили как выглядит копоть на снегу, отсюда и снижение стали и энергоблоков, за одно и декарбонизацию приплели, для усиления образа...
Повірте мені, що криза в енергетиці є. І вона триватиме від 3 до 5 років.
Цього року вона зачепить всіх, хто боявся АЕС, а хотів використовувати "екологічно чистий газ" або традиційні блоки на вугіллі.
Що коїться в енергетиці я дописую тут viewtopic.php?p=5301706#p5301706
Цього року проблема дуже високих цін на електрику зачепить на лише Китай та Європу але й Японію, Тайвань, Південну Корею, Пакістан, Індію та можливо ще когось в Південно-Східній Азії.
Пофіг буде лише для США та поки що Росії та Казахстану.
В Україні все буде залежати від злагодженості роботи Енергоатому.
Ця енергетична криза перебудує світ.
Буде просто втеча виробництв та капіталів з місць, де виробництва не можуть бути забезпеченими безвуглецевою електроенергією або стабільним енергопостачанням взагалі.
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Denik
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Додано: Вів 28 вер, 2021 19:54
Искатель написав: somilitark написав: Искатель написав:
Возможно, будет и чуть больше, чем 27,50.
Як вам сьогоднішній міжбанк?
Можете розповісти що там відбувається зсередини?
Ваша думка зрозуміла, вона адекватна і логічна.
Побачимо як воно буде, поки що гривня перемагає.
Госкомпании продают (через Укрэксим и Укргаз). Остальные покупают.
Нацбанк купил 5-ку по 26,70, после ухода посыпались вниз. Это коротко.
Пока гривна держится, Вы правы.
Нафтогаз ще може кілька доларів допродувати для виплат в бюджет. Автодор ще точно має що продавати з кредиту під "велике будівництво". А саме найнеочікуваніше зараз може бути від "Оператора ГТС", який має виплатити Нафтогазу до 30 вересня 30 млрд грн "недоотриманих прибутків минулих періодів". Тут імпортери і так не можуть собі дати раду і скупити всю пропозицію від експорту та підтягнути курс ближче до 27. А з додатковою реалізацією валюти від держкорпорацій можемо на якийсь помітний час під 26,5 опуститися.
Завтра погашення ОВДП, вплив на МБ може бути в четвер-пятницю. Є ще фактор "зелених енергетиків" (в сенсі не тих, що в Трускавець їдуть а тих що з відновлюваних джерел видобуває). Сонце закінчується, йде несезон, треба з держави максимум бабла по спец тарифу видобути для погашення валютних кредитів. Це також створить попит на валюту. З іншої сторони, якщо "світова енергетична криза" з ЄС до нас перекинеться, то для них в бюджеті коштів вже не буде, залишиться тільки для будівельників
П.С. До речі, ще недавно нікому не відома фірмочка тата чинного "губернатора" Львівщини стрімко стає потужним гравцем "зеленого" енергетичного ринку і чи не на днях планує запустити "виробництво зеленого!!!
водню" десь під священним Трускавцем вартістю чуть не пів млрд уо (всі ці пів ярда хочуть за кордоном позичити, мабуть під держ гарантії, бо так і не знаю хто цим "рогам і копитам" таку суму просто так позичить). Так що зараз колір таки має значення, в роки "стабільності по 8" навіть стати голубим не давало таких казкових преференцій
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