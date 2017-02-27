Додано: Вів 28 вер, 2021 20:54

Denik написав: edvardd написав: нет никакого кризиса в энергетике Китая, есть зимние олимпийские игры 22года, когда боссы внезапно вспомнили как выглядит копоть на снегу, отсюда и снижение стали и энергоблоков, за одно и декарбонизацию приплели, для усиления образа... нет никакого кризиса в энергетике Китая, есть зимние олимпийские игры 22года, когда боссы внезапно вспомнили как выглядит копоть на снегу, отсюда и снижение стали и энергоблоков, за одно и декарбонизацию приплели, для усиления образа...

Повірте мені, що криза в енергетиці є. І вона триватиме від 3 до 5 років.

Цього року вона зачепить всіх, хто боявся АЕС, а хотів використовувати "екологічно чистий газ" або традиційні блоки на вугіллі.

Що коїться в енергетиці я дописую тут

Цього року проблема дуже високих цін на електрику зачепить на лише Китай та Європу але й Японію, Тайвань, Південну Корею, Пакістан, Індію та можливо ще когось в Південно-Східній Азії.

Пофіг буде лише для США та поки що Росії та Казахстану.

В Україні все буде залежати від злагодженості роботи Енергоатому.

Ця енергетична криза перебудує світ.

Буде просто втеча виробництв та капіталів з місць, де виробництва не можуть бути забезпеченими безвуглецевою електроенергією або стабільним енергопостачанням взагалі. Повірте мені, що криза в енергетиці є. І вона триватиме від 3 до 5 років.Цього року вона зачепить всіх, хто боявся АЕС, а хотів використовувати "екологічно чистий газ" або традиційні блоки на вугіллі.Що коїться в енергетиці я дописую тут viewtopic.php?p=5301706#p5301706 Цього року проблема дуже високих цін на електрику зачепить на лише Китай та Європу але й Японію, Тайвань, Південну Корею, Пакістан, Індію та можливо ще когось в Південно-Східній Азії.Пофіг буде лише для США та поки щота Казахстану.В Україні все буде залежати від злагодженості роботи Енергоатому.Ця енергетична криза перебудує світ.Буде просто втеча виробництв та капіталів з місць, де виробництва не можуть бути забезпеченими безвуглецевою електроенергією або стабільним енергопостачанням взагалі.

На рахунок росії не знаю. Я вже якось викладав свою думку, щодо дій США та Великобританії в довколакитайському просторі і образи фюрера Франції. Після того, як Байден розширив коло "плідного спілкування" і доєднав до клубу обраних Індію і Японію, то вся образа, правда разом з понтами і амбіціями з Макрона вилетіли аж бігом. А спільно з результатом виборів в Німеччині взагалі ставлять під великий сумнів подальшу лояльність ЄС кремлю. Більше того, як і писав раніше, після виборів в Німеччині і перших заяв спікерів партій, які будуть формувати коаліцію, газовози з зкрапленим газом з США готуються до відплиття в напрямку терміналів (але таки мабуть в Польщі). Зовсім скоро Байден і Джонсон будуть знову зустрічатися з лідерами країн ЄС. Підозрюю, цього разу діалог буде конструктивнішим і стосунки ЄС-росія кардинально зміняться, разом з перспективами європейського енергетичного ринку для газпрому і роснєфті. Тому, росії енергоносіїв для себе і Китаю вистачить, але чи захоче їх ще хтось в світі? А що кремль буде робити без валюти? Ця криза для них буде гіршою.В світлі описаних подій і позиції долара США, як не просто ВКВ а важеля зовнішньополітичної діяльності Вашингтону, в світі може значно посилитися боротьба з майнингом всякого криптонепотребу під егідою економії енергоресурсів і декарбонізаціїадже цей процес вже виходить далеко за рамки розумного (витрати на "видобуток кілограма золота" вже в рази перевищують ціну того "кілограма").У тому всьому для нас важливо те, що не раз згадуваний флешмоб "геть з Китаю" може перерости з "фейсбучно-іміджевого" бла-бла-бла в реальний процес. Маючи ресурси, включаючи енерго і важливі рідкоземельні метали та не дорогу (по китайських мірках) і фахову робочу силу та вигідне гаографічне розсташування ми можемо стати не останнім бенефіціаром...З відповідними наслідками для курсу,потімП.С. Єдине, що може всьому завадити, це дрімуча упоротість того непотребу, який наші "вані-дурачки", які хочуть лежати на печі, щоб все інше за них ХТОСЯ робив, до влади привели. Адже, вкусивши плоду легкої наживи корупційного "бєзпрєдєлу" та безкарності, вони стали некеровані та втратили страх на стільки, що зараз навіть не хочуть виконувати те, що бубочка у Вашингтоні Байдену пообіцяв. Посли G7 вже натякнули про це. поки дипломатично (може це кодло на сходку в Трускавець і їде, щоб визначитися як далі діяти: схаменутися хоч трохи, чи далі рвати все поки можна). Слідкуємо за місією МВФ, щось, до речі, рупори перебудови мовчать про хід діалогу...