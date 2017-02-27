Realist написав:Denik чи інші форумчани, чи могли б ви прокоментувати як події в Китаї можуть вплинути на нас та відповідно курс валюти в наших степах. Дякую.
Ніяк не вплине найближчих півроку. Не буде імпорту якогось дешевого лайна з Китаю. Але то не критичний імпорт. Якісь кардинальні рішення будуть навесні, коли всі зрозуміють, що криза в енергетиці - це надовго. Те, що в Україні зроблено корисного - немає ніяких розмов про акзиз на ВДЕ у законопроекті 5600.
нет никакого кризиса в энергетике Китая, есть зимние олимпийские игры 22года, когда боссы внезапно вспомнили как выглядит копоть на снегу, отсюда и снижение стали и энергоблоков, за одно и декарбонизацию приплели, для усиления образа...
Ви знаєте, я хочу побажати міцного здоров'я Вам і не хвилюватись так зайвий раз. Це всього лише гроші, колись доллар обов'язково зросте, буде і за 30, але поки не відомо коли((( Холява, доречі щось його давненько не чути, сказав би: Ви такий розумний, напевне Ваша сім'я дуже задоволена Вами! По темі: сьогодні досить непоганий аукціон по ОВДП. Так що все ніби норм, ще б з газом ситуація покращилась, взагалі можна було б бути на цигарці з келихом віскі))
edvardd написав:нет никакого кризиса в энергетике Китая, есть зимние олимпийские игры 22года, когда боссы внезапно вспомнили как выглядит копоть на снегу, отсюда и снижение стали и энергоблоков, за одно и декарбонизацию приплели, для усиления образа...
Повірте мені, що криза в енергетиці є. І вона триватиме від 3 до 5 років. Цього року вона зачепить всіх, хто боявся АЕС, а хотів використовувати "екологічно чистий газ" або традиційні блоки на вугіллі. Що коїться в енергетиці я дописую тут viewtopic.php?p=5301706#p5301706 Цього року проблема дуже високих цін на електрику зачепить на лише Китай та Європу але й Японію, Тайвань, Південну Корею, Пакістан, Індію та можливо ще когось в Південно-Східній Азії. Пофіг буде лише для США та поки що Росії та Казахстану. В Україні все буде залежати від злагодженості роботи Енергоатому. Ця енергетична криза перебудує світ. Буде просто втеча виробництв та капіталів з місць, де виробництва не можуть бути забезпеченими безвуглецевою електроенергією або стабільним енергопостачанням взагалі.
edvardd написав:нет никакого кризиса в энергетике Китая, есть зимние олимпийские игры 22года, когда боссы внезапно вспомнили как выглядит копоть на снегу, отсюда и снижение стали и энергоблоков, за одно и декарбонизацию приплели, для усиления образа...
Искатель написав:Возможно, будет и чуть больше, чем 27,50.
Як вам сьогоднішній міжбанк? Можете розповісти що там відбувається зсередини? Ваша думка зрозуміла, вона адекватна і логічна. Побачимо як воно буде, поки що гривня перемагає.
Госкомпании продают (через Укрэксим и Укргаз). Остальные покупают. Нацбанк купил 5-ку по 26,70, после ухода посыпались вниз. Это коротко. Пока гривна держится, Вы правы.
Нафтогаз ще може кілька доларів допродувати для виплат в бюджет. Автодор ще точно має що продавати з кредиту під "велике будівництво". А саме найнеочікуваніше зараз може бути від "Оператора ГТС", який має виплатити Нафтогазу до 30 вересня 30 млрд грн "недоотриманих прибутків минулих періодів". Тут імпортери і так не можуть собі дати раду і скупити всю пропозицію від експорту та підтягнути курс ближче до 27. А з додатковою реалізацією валюти від держкорпорацій можемо на якийсь помітний час під 26,5 опуститися. Завтра погашення ОВДП, вплив на МБ може бути в четвер-пятницю. Є ще фактор "зелених енергетиків" (в сенсі не тих, що в Трускавець їдуть а тих що з відновлюваних джерел видобуває). Сонце закінчується, йде несезон, треба з держави максимум бабла по спец тарифу видобути для погашення валютних кредитів. Це також створить попит на валюту. З іншої сторони, якщо "світова енергетична криза" з ЄС до нас перекинеться, то для них в бюджеті коштів вже не буде, залишиться тільки для будівельників П.С. До речі, ще недавно нікому не відома фірмочка тата чинного "губернатора" Львівщини стрімко стає потужним гравцем "зеленого" енергетичного ринку і чи не на днях планує запустити "виробництво зеленого!!! водню" десь під священним Трускавцем вартістю чуть не пів млрд уо (всі ці пів ярда хочуть за кордоном позичити, мабуть під держ гарантії, бо так і не знаю хто цим "рогам і копитам" таку суму просто так позичить). Так що зараз колір таки має значення, в роки "стабільності по 8" навіть стати голубим не давало таких казкових преференцій
У Китаї посилюється енергетична криза, через яку вже почалися перебої у роботі заводів. Тепер електрики не вистачає і у містах - деякі мешканці пишуть в соцмережах, що їхні будинки перестали опалювати, а на вулицях не працюють світлофори.
Брак електрики торкнувся жителів провінцій Ляонін, Гірин і Хейлунцзян. У деяких містах жителів просять не користуватися під час пікового споживання електроенергії бойлерами та мікрохвильовками. Торгові центри закривають раніше, ніж передбачено графіком.
Експерти вважають причиною перебоїв дефіцит вугілля та нові квоти на емісії вуглекислого газу в Китаї. Державна електромережева корпорація країни у понеділок пообіцяла найближчим часом відновити електропостачання в містах.
Через перебої минулого тижня припинили роботу чимало заводів, зокрема, ті, які постачають компоненти компаніям Tesla і Apple. У неділю увечері один з постачальників плат для продукції Apple, компанія Unimicron Technology Corp, заявила, що через обмеження на споживання електрики три її заводи зупинили роботу на п'ять днів - з 26 по 30 вересня.
edvardd написав:нет никакого кризиса в энергетике Китая, есть зимние олимпийские игры 22года, когда боссы внезапно вспомнили как выглядит копоть на снегу, отсюда и снижение стали и энергоблоков, за одно и декарбонизацию приплели, для усиления образа...
Повірте мені, що криза в енергетиці є. І вона триватиме від 3 до 5 років. Цього року вона зачепить всіх, хто боявся АЕС, а хотів використовувати "екологічно чистий газ" або традиційні блоки на вугіллі. Що коїться в енергетиці я дописую тут viewtopic.php?p=5301706#p5301706 Цього року проблема дуже високих цін на електрику зачепить на лише Китай та Європу але й Японію, Тайвань, Південну Корею, Пакістан, Індію та можливо ще когось в Південно-Східній Азії. Пофіг буде лише для США та поки що Росії та Казахстану. В Україні все буде залежати від злагодженості роботи Енергоатому. Ця енергетична криза перебудує світ. Буде просто втеча виробництв та капіталів з місць, де виробництва не можуть бути забезпеченими безвуглецевою електроенергією або стабільним енергопостачанням взагалі.
На рахунок росії не знаю. Я вже якось викладав свою думку, щодо дій США та Великобританії в довколакитайському просторі і образи фюрера Франції. Після того, як Байден розширив коло "плідного спілкування" і доєднав до клубу обраних Індію і Японію, то вся образа, правда разом з понтами і амбіціями з Макрона вилетіли аж бігом. А спільно з результатом виборів в Німеччині взагалі ставлять під великий сумнів подальшу лояльність ЄС кремлю. Більше того, як і писав раніше, після виборів в Німеччині і перших заяв спікерів партій, які будуть формувати коаліцію, газовози з зкрапленим газом з США готуються до відплиття в напрямку терміналів (але таки мабуть в Польщі ). Зовсім скоро Байден і Джонсон будуть знову зустрічатися з лідерами країн ЄС. Підозрюю, цього разу діалог буде конструктивнішим і стосунки ЄС-росія кардинально зміняться, разом з перспективами європейського енергетичного ринку для газпрому і роснєфті. Тому, росії енергоносіїв для себе і Китаю вистачить, але чи захоче їх ще хтось в світі? А що кремль буде робити без валюти? Ця криза для них буде гіршою. В світлі описаних подій і позиції долара США, як не просто ВКВ а важеля зовнішньополітичної діяльності Вашингтону, в світі може значно посилитися боротьба з майнингом всякого криптонепотребу під егідою економії енергоресурсів і декарбонізації https://www.profinance.ru/news/2021/09/ ... k-aes.html адже цей процес вже виходить далеко за рамки розумного (витрати на "видобуток кілограма золота" вже в рази перевищують ціну того "кілограма"). У тому всьому для нас важливо те, що не раз згадуваний флешмоб "геть з Китаю" може перерости з "фейсбучно-іміджевого" бла-бла-бла в реальний процес. Маючи ресурси, включаючи енерго і важливі рідкоземельні метали та не дорогу (по китайських мірках) і фахову робочу силу та вигідне гаографічне розсташування ми можемо стати не останнім бенефіціаром...З відповідними наслідками для курсу,потім П.С. Єдине, що може всьому завадити, це дрімуча упоротість того непотребу, який наші "вані-дурачки", які хочуть лежати на печі, щоб все інше за них ХТОСЯ робив, до влади привели. Адже, вкусивши плоду легкої наживи корупційного "бєзпрєдєлу" та безкарності, вони стали некеровані та втратили страх на стільки, що зараз навіть не хочуть виконувати те, що бубочка у Вашингтоні Байдену пообіцяв. Посли G7 вже натякнули про це. поки дипломатично (може це кодло на сходку в Трускавець і їде, щоб визначитися як далі діяти: схаменутися хоч трохи, чи далі рвати все поки можна). Слідкуємо за місією МВФ, щось, до речі, рупори перебудови мовчать про хід діалогу...
У Китаї посилюється енергетична криза, через яку вже почалися перебої у роботі заводів. Тепер електрики не вистачає і у містах - деякі мешканці пишуть в соцмережах, що їхні будинки перестали опалювати, а на вулицях не працюють світлофори.
Брак електрики торкнувся жителів провінцій Ляонін, Гірин і Хейлунцзян. У деяких містах жителів просять не користуватися під час пікового споживання електроенергії бойлерами та мікрохвильовками. Торгові центри закривають раніше, ніж передбачено графіком.
Експерти вважають причиною перебоїв дефіцит вугілля та нові квоти на емісії вуглекислого газу в Китаї. Державна електромережева корпорація країни у понеділок пообіцяла найближчим часом відновити електропостачання в містах.
Через перебої минулого тижня припинили роботу чимало заводів, зокрема, ті, які постачають компоненти компаніям Tesla і Apple. У неділю увечері один з постачальників плат для продукції Apple, компанія Unimicron Technology Corp, заявила, що через обмеження на споживання електрики три її заводи зупинили роботу на п'ять днів - з 26 по 30 вересня.