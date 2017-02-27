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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 вер, 2021 03:46
flyman я ж не говорил что впервые в истории нефть будет па 100.
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vitaliian
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Додано: Сер 29 вер, 2021 06:51
vitaliian написав:flyman
я ж не говорил что впервые в истории нефть будет па 100.
При чем тут нефть? Человек говорит насыщенных соляных растворах:https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0% ... 0%BF%D0%B0
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juristkostya
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Додано: Сер 29 вер, 2021 07:05
ти ж до Львова збирався, то вчи польську.
Ropa WTI зліва:https://stooq.pl/
щодо гривні, гарно так ходим, як по сходам.https://stooq.pl/q/?s=usduah&c=30y&t=l&a=lg&b=0
Наступне плато папісят?
Зато ліра як під лінійкуhttps://stooq.pl/q/?s=usdtry&c=10y&t=l&a=lg&b=0
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flyman
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Додано: Сер 29 вер, 2021 08:08
flyman написав:
ти ж до Львова збирався, то вчи польську.
1. Глупости
2."У форумі ДУЖЕ не бажані:
2.3. Навмисне незнання мови спілкування (ненавмисне також не бажане...);"
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juristkostya
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Додано: Сер 29 вер, 2021 08:12
Народ, кто что думает про бензин в свете роста нефти? Может надо взять 3-5 кубометров, пережить год лихорадочный?
Или все в зелень,зелень??
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Hotab
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